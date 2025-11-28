Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя

Крах городов майя совпал с потеплением климата — археолог Дуглас Кеннетт
Наука

Возвышение и исчезновение цивилизации майя на протяжении десятилетий оставались загадкой для ученых. Новое исследование проливает свет на этот процесс, показывая, что древние города не были обречены лишь из-за засухи — куда большую роль сыграли социальные и экономические перемены, спровоцированные климатом.

Фото: wikimedia by HJPD, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Как природные циклы породили урбанизацию майя

Команда археологов под руководством Дугласа Кеннетта из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре проанализировала, как изменения климата влияли на формирование и разрушение центров классической эпохи майя. Исследование опубликовано в издании ScienceDaily и основано на десятилетиях раскопок и моделирования.

Начиная с 2012 года ученые собрали детальные данные о миграции населения, строительстве ирригационных систем и военных конфликтах. Совмещение археологических материалов с компьютерным моделированием позволило увидеть сложную взаимосвязь между погодными циклами и общественным устройством.

"Для меня самым большим сюрпризом стало то, что запустение городов произошло при улучшении климатических условий", — отметил археолог Дуглас Кеннетт.

Этот факт переворачивает привычное представление: города майя расцветали не только в периоды благоприятного климата, но и тогда, когда условия становились труднее. Засуха вынуждала развивать земледелие и укреплять социальные связи, а дожди — стимулировали миграцию и поиск новых земель.

Взлет и падение майя

Период Ключевые факторы роста Причины упадка
Ранний классический (250-600 гг.) Улучшение климата, развитие ирригации, рост сельского хозяйства Перенаселение, первые конфликты
Поздний классический (600-800 гг.) Урбанизация, торговля, строительство храмов Обострение войн, истощение земель
Поздний постклассический (800-1000 гг.) Уход населения в провинции, децентрализация власти Социальный распад, исчезновение городов

Как климат и экономика связаны с миграцией

Когда урожаи снижались, а города сталкивались с дефицитом ресурсов, люди покидали центры ради свободных сельских территорий. Там они могли выращивать пищу, не платя налоги и не подчиняясь жрецам.

Исследование показало, что упадок городов начался именно в момент улучшения погодных условий. Когда климат стал мягче, жизнь на периферии стала комфортнее и привлекательнее, чем в тесных и зависимых от власти городах.

Как ученые изучают древние катастрофы

  • Сопоставляют палеоклиматические данные из сталактитов и донных отложений.
  • Анализируют археологические слои, указывающие на миграции и конфликты.
  • Используют компьютерные симуляции для проверки гипотез о причинах социальных сдвигов.
  • Сравнивают результаты с этнографическими моделями современных обществ.

Такой подход позволяет видеть не только "что произошло", но и "почему" люди принимали те или иные решения.

А что если цивилизация не погибла

Некоторые исследователи считают, что "крах" — лишь видимость. Майя не исчезли, а трансформировали образ жизни. Потомки древних зодчих до сих пор населяют Мексику, Белиз и Гватемалу, сохраняя язык, календарь и обряды.

Эта версия объясняет, почему следы культуры майя встречаются даже спустя века после упадка крупнейших центров, таких как Тикаль и Караколь.

FAQ

Как майя адаптировались к засухе

Они создавали системы водохранилищ и террас для земледелия, повышая устойчивость к колебаниям осадков.

Сколько стоили подобные проекты по тем временам

Они требовали мобилизации тысяч рабочих и большого запаса ресурсов, что усиливало власть правителей и неравенство.

Что лучше способствовало выживанию — города или деревни

Сельские поселения оказались устойчивее: жители могли контролировать запасы и не зависели от политических кризисов.

Мифы и правда

  • Миф: города майя разрушила единственная засуха.
    Правда: решающим оказался комплекс факторов — от политических до экономических.
  • Миф: жители просто исчезли.
    Правда: они переселились, изменив форму организации общества.
  • Миф: майя не понимали климатических циклов.
    Правда: их календари и системы предсказаний погоды были одними из самых точных древнего мира.

3 интересных факта

  • Город Караколь в Белизе занимал более 170 квадратных километров — площадь современного мегаполиса.
  • Майя использовали известковый раствор для хранения воды в резервуарах — прообраз бетонных конструкций.
  • После упадка цивилизации часть храмов была намеренно засыпана землёй — ритуал защиты от "злых времён".
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
