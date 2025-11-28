Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи

Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис

Быстрые радиовспышки остаются одним из самых загадочных явлений современной астрофизики. Эти сверхмощные импульсы, длящиеся всего миллисекунду, способны излучать больше энергии, чем Солнце за несколько дней. Система CHIME/FRB, оснащённая новым алгоритмом, позволила выявить ещё 25 повторяющихся сигналов, зарегистрированных в период 2019–2021 годов. Открытие усилило интерес к природе источников и заставило пересмотреть прежние оценки активности этих объектов.

Что такое быстрые радиовспышки

FRB — короткие, но мощные выбросы радиоволн, которые фиксируются на расстояниях в миллиарды световых лет. Они могут появляться однократно или повторяться нерегулярно. Новые данные показали, что многие источники считаются "тихими" лишь потому, что на них не наблюдали достаточно долго.

Астрономы отмечают, что повторяемость вспышек — ключ к пониманию их происхождения. Возможность отслеживать один и тот же объект разными телескопами открывает доступ к более детальной картине происходящего.

Особенности новых сигналов

Интенсивность многих из обнаруженных FRB оказалась ниже ожидаемой, а частота повторов — заметно ниже одной вспышки в неделю. Это говорит о том, что часть источников долго оставалась незамеченной, поскольку традиционные методы обработки данных не фиксировали слабые или редкие импульсы.

Повышенная чувствительность алгоритма позволила выделить закономерности в радиошумах, ранее воспринимавшихся как случайные.

Сравнение типов FRB

Тип FRB Характеристика Пример поведения Однократные вспышка без повторов единичный импульс в каталоге Повторяющиеся серия эпизодов разной силы нерегулярные всплески Слабые повторяющиеся мало заметны, низкая частота <1 вспышки в неделю

Почему это важно для исследований

FRB могут отражать процессы в окрестностях молодых нейтронных звёзд, магнитаров либо следы гибели массивных объектов. Их повторяемость открывает окно в условия среды, где происходят такие события. Знание этих характеристик помогает моделировать последние этапы жизни звёзд.

Ведущий автор исследования отметил:

"FRB, вероятно, производятся из остатков взрывных звездных смертей. Детально изучая повторяющиеся источники FRB, мы можем изучить среду, в которой происходят эти вспышки, и лучше понять заключительные этапы жизни звезды”, — сказал Зигги Плеунис.

Он также подчеркнул:

"Мы также можем узнать больше о материале, который выбрасывается до и во время исчезновения звезды, который затем возвращается в галактики, где живут FRB".

А что если…

Если слабые повторяющиеся FRB являются нормой, то число таких источников в космосе может оказаться значительно выше, чем считалось. Это изменит представление о распространённости мощных трансформирующих событий в галактиках.

FAQ

Почему FRB так трудно изучать?

Из-за крайне короткой продолжительности и большой удалённости источников.

Почему повторяющиеся FRB важнее?

Они позволяют наблюдать один и тот же объект в разные моменты времени и строить модели его поведения.

Могут ли FRB исходить от инопланетных цивилизаций?

Нет убедительных доказательств, а наблюдаемые характеристики указывают на природные процессы.

Мифы и правда

Миф: все FRB одинаковы.

Правда: существуют разные классы и уровни активности.

Правда: многие считались "тихими" только из-за ограничений наблюдений.

Интересные факты

Некоторые FRB повторяются с периодичностью, напоминающей циклы активности звезд. CHIME способен одновременно наблюдать огромные участки неба. FRB приходят из галактик на расстоянии миллиардов световых лет.

Исторический контекст

Первые FRB обнаружены в 2007 году. CHIME/FRB начал работу в 2018 году и стал главным источником данных. Новые алгоритмы позволили удвоить число выявленных повторяющихся сигналов.