Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гормональные спреи и морская вода вошли в базовый набор аптечки — врачи
Кейт Миддлтон объяснила изменение цвета волос выгоранием на солнце
Валютная выручка российских экспортёров снизилась на 15%
Упражнения для ног укрепляют мышцы и улучшают баланс — тренер Альберто Мареке
Старый силикон теряет эластичность и перестаёт держать влагу — Perlasalutesessuale
Кефир после заморозки заменяет калорийное мороженое — диетологи
Падение уровня Туркана активизировало разломы — исследователь Джеймс Мюрхед
Оранжевые лишайники помогают находить кости динозавров — Current Biology
Секрет стойкого макияжа губ — увлажнение и консилер по контуру

Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи

Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
4:33
Наука

Быстрые радиовспышки остаются одним из самых загадочных явлений современной астрофизики. Эти сверхмощные импульсы, длящиеся всего миллисекунду, способны излучать больше энергии, чем Солнце за несколько дней. Система CHIME/FRB, оснащённая новым алгоритмом, позволила выявить ещё 25 повторяющихся сигналов, зарегистрированных в период 2019–2021 годов. Открытие усилило интерес к природе источников и заставило пересмотреть прежние оценки активности этих объектов.

Галактика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Галактика

Что такое быстрые радиовспышки

FRB — короткие, но мощные выбросы радиоволн, которые фиксируются на расстояниях в миллиарды световых лет. Они могут появляться однократно или повторяться нерегулярно. Новые данные показали, что многие источники считаются "тихими" лишь потому, что на них не наблюдали достаточно долго.

Астрономы отмечают, что повторяемость вспышек — ключ к пониманию их происхождения. Возможность отслеживать один и тот же объект разными телескопами открывает доступ к более детальной картине происходящего.

Особенности новых сигналов

Интенсивность многих из обнаруженных FRB оказалась ниже ожидаемой, а частота повторов — заметно ниже одной вспышки в неделю. Это говорит о том, что часть источников долго оставалась незамеченной, поскольку традиционные методы обработки данных не фиксировали слабые или редкие импульсы.

Повышенная чувствительность алгоритма позволила выделить закономерности в радиошумах, ранее воспринимавшихся как случайные.

Сравнение типов FRB

Тип FRB Характеристика Пример поведения
Однократные вспышка без повторов единичный импульс в каталоге
Повторяющиеся серия эпизодов разной силы нерегулярные всплески
Слабые повторяющиеся мало заметны, низкая частота <1 вспышки в неделю

Почему это важно для исследований

FRB могут отражать процессы в окрестностях молодых нейтронных звёзд, магнитаров либо следы гибели массивных объектов. Их повторяемость открывает окно в условия среды, где происходят такие события. Знание этих характеристик помогает моделировать последние этапы жизни звёзд.

Ведущий автор исследования отметил:

"FRB, вероятно, производятся из остатков взрывных звездных смертей. Детально изучая повторяющиеся источники FRB, мы можем изучить среду, в которой происходят эти вспышки, и лучше понять заключительные этапы жизни звезды”, — сказал Зигги Плеунис.

Он также подчеркнул:

"Мы также можем узнать больше о материале, который выбрасывается до и во время исчезновения звезды, который затем возвращается в галактики, где живут FRB".

А что если…

Если слабые повторяющиеся FRB являются нормой, то число таких источников в космосе может оказаться значительно выше, чем считалось. Это изменит представление о распространённости мощных трансформирующих событий в галактиках.

FAQ

Почему FRB так трудно изучать?

Из-за крайне короткой продолжительности и большой удалённости источников.

Почему повторяющиеся FRB важнее?

Они позволяют наблюдать один и тот же объект в разные моменты времени и строить модели его поведения.

Могут ли FRB исходить от инопланетных цивилизаций?

Нет убедительных доказательств, а наблюдаемые характеристики указывают на природные процессы.

Мифы и правда

  • Миф: все FRB одинаковы.
    Правда: существуют разные классы и уровни активности.
  • Миф: повторяющиеся FRB редки.
    Правда: многие считались "тихими" только из-за ограничений наблюдений.

Интересные факты

  1. Некоторые FRB повторяются с периодичностью, напоминающей циклы активности звезд.

  2. CHIME способен одновременно наблюдать огромные участки неба.

  3. FRB приходят из галактик на расстоянии миллиардов световых лет.

Исторический контекст

  1. Первые FRB обнаружены в 2007 году.

  2. CHIME/FRB начал работу в 2018 году и стал главным источником данных.

  3. Новые алгоритмы позволили удвоить число выявленных повторяющихся сигналов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Наука и техника
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
Секрет стойкого макияжа губ — увлажнение и консилер по контуру
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Эсхинантус продлил цветение при прохладной зимовке
Витамин С уменьшает выраженность морщин — косметологи
Селезнёва рассказала, что Гайдай не взял её в "Кавказскую пленницу" из-за живота
Предотвратить укачивание можно выбрав место по ходу поезда — Business Insider
Йод защищает древесные спилы от гнили в зимний период
Живая ёлка сохнет рядом с отоплением и камином — эксперт по праздникам Брукс
Рецепт куриных фрикаделек с нутовой мукой станет частью ПП-рациона — jovempan.com.br
Оптимальный срок автокредита при ставке 25,1% составляет 16–18 месяцев — Autonews
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.