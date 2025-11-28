Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз

К 2100 вода Анд снизится до критических уровней — исследователи

Ледники многие годы служили незаметными, но важными буферами пресной воды. Летом они подпитывают реки, поддерживая водоснабжение миллионов людей. Однако в Чили, где длительная "мегасухость" продолжается более 15 лет, естественный баланс нарушен: лед тает быстрее, чем успевает накапливаться. Международное исследование показало, что эти изменения несут риски далеко за пределами Южной Америки — сценарий может повториться и в Альпах, которые критически важны для европейских рек.

Почему Чили — тревожный сигнал

Учёные изучили сто крупнейших ледников между 30° и 40° южной широты — именно там засуха оказала максимальное влияние. Ледниковые массы уменьшаются рекордными темпами, а их вклад в поддержание речного стока резко возрос.

В Андах около 15 тысяч ледников. Когда снегопады слабеют, поток воды поддерживает талый лед — но за счёт стремительного истощения ледяных запасов. В период 2010–2019 годов ледники потеряли около 10% объёма, а осадки снизились на 36%. Несмотря на это, водный сток оставался стабильным, поскольку таяние компенсировало нехватку дождей.

2019 год стал критической точкой: осадков выпало на 66% меньше нормы, температура выросла почти на градус, а дополнительная талая вода составила 454 млн м³ — объём, превышающий крупнейшее водохранилище страны.

"К концу столетия ледники исчерпают свои возможности для водоснабжения — отмечает исследователь Франческа Пелличчиотти."

Что выяснили модели

Учёные смоделировали будущее ледников в условиях предполагаемой "мегасухоты" 2075-2100 годов. Даже при благоприятных сценариях объём льда сократится минимум на 55%, а в худшем — на 78%. Одновременно уменьшается количество снега, а дожди становятся более частыми и короткими: вода быстро стекает и почти не задерживается.

Важную роль играет эффект альбедо: отсутствие свежего снега делает поверхность льда тёмнее, усиливая поглощение солнечного тепла и ускоряя таяние.

Нынешние условия и прогнозы

Параметр Сегодня Прогноз к 2100 году Объём ледников уменьшается на 10% за десятилетие потеря 55-78% Летний сток стабилен благодаря таянию падение на 63% Снег существенно сокращается минимум осадков Зависимость от талой воды высокая критическая

А что если…

Если интенсивность потепления снизится, темпы потери массы могут уменьшиться. Но даже в этом случае ледники не восстановятся быстро: для полного цикла накопления льда требуются десятилетия стабильных осадков и низких температур.

Последствия для Европы

Альпы играют такую же роль, как Анды для Чили: питают крупнейшие реки — Рейн, Рону, По. Европейские ледники уже теряют массу ускоренными темпами, и прогнозы сходятся: к концу века вода, поступающая от таяния, может уменьшиться летом почти на 50% — именно тогда, когда спрос максимален.

Исследователи подчёркивают:

"Это глобальный риск", — предупреждают учёные.

По их оценкам, регионы, зависящие от талой воды, станут уязвимее к засухам и колебаниям осадков. Парадокс системы в том, что временный рост стока возможен в переходный период, когда ускоренное таяние даёт избыток воды. Но когда лёд исчезает, механизм "ледникового буфера" перестаёт работать.

FAQ

Почему ледниковый сток так важен?

Он поддерживает реки летом, когда осадков мало.

Может ли система восстановиться?

Только при устойчивом похолодании и увеличении снегопадов — что маловероятно в ближайшие десятилетия.

Какие регионы Европы наиболее уязвимы?

Альпийские бассейны рек — Швейцария, Италия, Франция, Германия.

Мифы и правда

Миф: ледники тают равномерно.

Правда: покрытые осыпью ледники теряют массу медленнее.

Правда: сначала — к избытку воды, затем — к дефициту.

Интересные факты

В Чили более 80% пресной воды в реках формируется за счёт таяния. Ледники Анды — третий по величине запас льда за пределами полярных регионов. В Альпах скорость таяния за последние 20 лет увеличилась в несколько раз.

Исторический контекст

"Мегасухость" в Чили продолжается с середины 2000-х. Первые тревожные данные о потере ледников появились в 1980-х. Исследования ISTA стали первыми, где анализ объёма льда и стока выполнен в долгосрочной модели.