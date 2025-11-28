Маленькие гаджеты устроили революцию: умные кольца обошли техно-гигантов и стали хитом здоровья

Сегмент умных колец переживает бурный рост, но распределение сил в нём выглядит совсем не так, как можно было бы ожидать от отрасли, где доминируют гиганты. Интерес постепенно смещается от громоздких носимых устройств к компактным и почти незаметным решениям, и именно это позволило менее крупным брендам занять место на вершине. Аналитики уже фиксируют ускорение спроса, а конкуренция становится всё плотнее.
По данным исследовательской компании Omdia, глобальные продажи умных колец к 2025 году должны превысить 4 миллиона устройств. Несмотря на то что многие автоматически ожидают лидерства Samsung, рынок выглядит иначе. Oura удерживает 74% всех поставок в первой половине 2025 года — результат раннего выхода на рынок и сильной экосистемы, которую компания выстраивала годами, вовлекая пользователей через аналитику сна, здоровья и минималистичный форм-фактор.
Samsung же занимает пока скромное третье место — всего 9% рынка, деля позицию с Ultrahuman. Другие игроки, такие как RingConn, Circular, Noise, boAt и Zepp, формируют оставшуюся часть рынка, но пока не могут приблизиться к объёмам лидера. Ситуация объясняется просто: у Oura накопился большой пул лояльных пользователей, а сама компания давно позиционирует кольцо как альтернативу часам — лёгкую, незаметную и энергоэффективную.
Samsung же только формирует аудиторию в этом сегменте, обращаясь к тем, кто хочет компактное устройство для отслеживания сна, здоровья и активности, но не готов носить часы круглосуточно.
В 2023 году на рынок было отправлено около 850 тысяч умных колец. Это был первый явный сигнал, что категория выходит из ниши. Уже в 2024 году объём поставок превысил 1,8 млн устройств — более чем двукратный рост.
В первой половине 2025 года производители отправили ещё 1,6 млн единиц, и прогноз на конец года превосходит 4 миллиона. Для сегмента, который долго оставался нишевым, это рекордный показатель, задающий темп на будущее.
Одно из ключевых исследований показало интересный тренд: 43% жителей Западной Европы не пользуются фитнес-браслетами, и среди них более половины (51%) не собираются покупать такие устройства. Причины просты — дискомфорт от ношения часов во время сна, необходимость частой зарядки и ощущение "лишнего" гаджета на руке.
Умные кольца решают эти проблемы. Они лёгкие, неприметные, не мешают спать, а автономность у них часто достигает нескольких дней. Пользователь получает отслеживание сна, активности, пульса, вариабельности сердечного ритма, стресса и базовых смарт-функций — но без перегрузки лишними опциями, как в часах.
|Характеристика
|Смарт-часы
|Фитнес-браслеты
|Умные кольца
|Комфорт во сне
|Низкий
|Средний
|Высокий
|Автономность
|1-3 дня
|5-10 дней
|3-7 дней
|Точность отслеживания сна
|Хорошая
|Средняя
|Очень высокая
|Размер и удобство
|Самые крупные
|Компактные
|Минимальные
|Привычность формата
|Высокая
|Средняя
|Новая категория
Определите основную цель: сон, активность, здоровье или всё вместе.
Изучите совместимость: не все кольца корректно работают с iOS и Android одновременно.
Выберите размер: важно точное прилегание, иначе датчики будут давать ошибки.
Проверьте автономность: минимум 3 дня — комфортный стандарт.
Уточните наличие подписки: некоторые бренды требуют ежемесячной оплаты.
Ошибка: покупать кольцо без примерки
Последствие: датчики работают неточно, повышенный расход батареи
Альтернатива: воспользоваться измерительным комплектом или примерить устройство офлайн
Ошибка: использовать кольцо как полноценную замену медосмотра
Последствие: неверные выводы о состоянии здоровья
Альтернатива: рассматривать данные как ориентир, а не диагноз
Ошибка: выбирать кольцо только по цене
Последствие: ограниченный функционал и низкая точность показателей
Альтернатива: оценивать экосистему, приложение и поддержку обновлений
Ошибка: носить кольцо неправильно — слишком свободно
Последствие: некорректные показатели пульса и сна
Альтернатива: точный подбор размера и плотная посадка на пальце
…умные кольца станут стандартом и вытеснят фитнес-браслеты?
Это возможно: форм-фактор удобнее, а датчики становятся всё точнее.
…Samsung догонит Oura?
Если компания укрепит интеграцию с Galaxy Watch и расширит функции анализа здоровья, она может серьёзно укрепить позиции.
|Плюсы
|Минусы
|Невидимый форм-фактор
|Ограниченный набор смарт-функций
|Высокая точность сна
|Сложности с подбором размера
|Лёгкость и комфорт
|Часто требуется подписка
|Подходит для круглосуточного ношения
|Меньше сенсоров, чем в часах
Какое умное кольцо выбрать новичку?
Лучше модели с простым интерфейсом и стабильным приложением: Oura, Ultrahuman, RingConn.
Сколько стоит умное кольцо?
В среднем от 150 до 400 евро, в зависимости от бренда и подписки.
Что точнее — умное кольцо или часы?
Для анализа сна и стресса — кольцо. Для спорта и GPS — часы.
Миф: умное кольцо ломается быстрее, чем часы.
Правда: большинство моделей защищены от ударов и воды на уровне IPX7-IPX8.
Миф: кольца неточны.
Правда: датчики на пальце дают даже более точные данные HRV, чем на запястье.
Миф: это мода на один сезон.
Правда: сегмент показывает стабильный рост и расширение функционала.
Oura стала первой компанией, превратившей кольца в полноценный health-гаджет.
Кольца снимают показатели HRV точнее, чем фитнес-браслеты.
В Китае и Индии сегмент умных колец растёт быстрее, чем рынок смарт-часов.
Первые концепции умных колец появились около десяти лет назад, но долго оставались экспериментальными из-за слабых датчиков и ограниченной автономности. С появлением энергоэффективных сенсоров и компактных аккумуляторов производители смогли уменьшить корпус и увеличить точность, и именно тогда Oura заняла позицию первопроходца. С тех пор рынок развивался стремительно: появлялись новые бренды, улучшались алгоритмы сна и здоровья, а спрос рос на фоне интереса к минималистичным носимым устройствам. Сегодня умные кольца становятся полноценной альтернативой браслетам и часам — и постепенно формируют новый стандарт в сегменте health-tech.
