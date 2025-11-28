Маленькие гаджеты устроили революцию: умные кольца обошли техно-гигантов и стали хитом здоровья

Поставки умных колец достигли 1,6 млн единиц — Omdia

Наука

Сегмент умных колец переживает бурный рост, но распределение сил в нём выглядит совсем не так, как можно было бы ожидать от отрасли, где доминируют гиганты. Интерес постепенно смещается от громоздких носимых устройств к компактным и почти незаметным решениям, и именно это позволило менее крупным брендам занять место на вершине. Аналитики уже фиксируют ускорение спроса, а конкуренция становится всё плотнее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Умное кольцо для измерения стресса

Кто действительно лидирует в сегменте умных колец

По данным исследовательской компании Omdia, глобальные продажи умных колец к 2025 году должны превысить 4 миллиона устройств. Несмотря на то что многие автоматически ожидают лидерства Samsung, рынок выглядит иначе. Oura удерживает 74% всех поставок в первой половине 2025 года — результат раннего выхода на рынок и сильной экосистемы, которую компания выстраивала годами, вовлекая пользователей через аналитику сна, здоровья и минималистичный форм-фактор.

Samsung же занимает пока скромное третье место — всего 9% рынка, деля позицию с Ultrahuman. Другие игроки, такие как RingConn, Circular, Noise, boAt и Zepp, формируют оставшуюся часть рынка, но пока не могут приблизиться к объёмам лидера. Ситуация объясняется просто: у Oura накопился большой пул лояльных пользователей, а сама компания давно позиционирует кольцо как альтернативу часам — лёгкую, незаметную и энергоэффективную.

Samsung же только формирует аудиторию в этом сегменте, обращаясь к тем, кто хочет компактное устройство для отслеживания сна, здоровья и активности, но не готов носить часы круглосуточно.

Ускорение рынка: что изменилось с 2023 по 2025 год

В 2023 году на рынок было отправлено около 850 тысяч умных колец. Это был первый явный сигнал, что категория выходит из ниши. Уже в 2024 году объём поставок превысил 1,8 млн устройств — более чем двукратный рост.

В первой половине 2025 года производители отправили ещё 1,6 млн единиц, и прогноз на конец года превосходит 4 миллиона. Для сегмента, который долго оставался нишевым, это рекордный показатель, задающий темп на будущее.

Почему умные кольца становятся популярнее других носимых устройств

Одно из ключевых исследований показало интересный тренд: 43% жителей Западной Европы не пользуются фитнес-браслетами, и среди них более половины (51%) не собираются покупать такие устройства. Причины просты — дискомфорт от ношения часов во время сна, необходимость частой зарядки и ощущение "лишнего" гаджета на руке.

Умные кольца решают эти проблемы. Они лёгкие, неприметные, не мешают спать, а автономность у них часто достигает нескольких дней. Пользователь получает отслеживание сна, активности, пульса, вариабельности сердечного ритма, стресса и базовых смарт-функций — но без перегрузки лишними опциями, как в часах.

Сравнение: смарт-часы, браслеты и умные кольца

Характеристика Смарт-часы Фитнес-браслеты Умные кольца Комфорт во сне Низкий Средний Высокий Автономность 1-3 дня 5-10 дней 3-7 дней Точность отслеживания сна Хорошая Средняя Очень высокая Размер и удобство Самые крупные Компактные Минимальные Привычность формата Высокая Средняя Новая категория

Советы шаг за шагом: как выбрать умное кольцо

Определите основную цель: сон, активность, здоровье или всё вместе. Изучите совместимость: не все кольца корректно работают с iOS и Android одновременно. Выберите размер: важно точное прилегание, иначе датчики будут давать ошибки. Проверьте автономность: минимум 3 дня — комфортный стандарт. Уточните наличие подписки: некоторые бренды требуют ежемесячной оплаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать кольцо без примерки

Последствие: датчики работают неточно, повышенный расход батареи

Альтернатива: воспользоваться измерительным комплектом или примерить устройство офлайн Ошибка: использовать кольцо как полноценную замену медосмотра

Последствие: неверные выводы о состоянии здоровья

Альтернатива: рассматривать данные как ориентир, а не диагноз Ошибка: выбирать кольцо только по цене

Последствие: ограниченный функционал и низкая точность показателей

Альтернатива: оценивать экосистему, приложение и поддержку обновлений Ошибка: носить кольцо неправильно — слишком свободно

Последствие: некорректные показатели пульса и сна

Альтернатива: точный подбор размера и плотная посадка на пальце

А что если…

…умные кольца станут стандартом и вытеснят фитнес-браслеты?

Это возможно: форм-фактор удобнее, а датчики становятся всё точнее.

…Samsung догонит Oura?

Если компания укрепит интеграцию с Galaxy Watch и расширит функции анализа здоровья, она может серьёзно укрепить позиции.

Плюсы и минусы умных колец

Плюсы Минусы Невидимый форм-фактор Ограниченный набор смарт-функций Высокая точность сна Сложности с подбором размера Лёгкость и комфорт Часто требуется подписка Подходит для круглосуточного ношения Меньше сенсоров, чем в часах

FAQ

Какое умное кольцо выбрать новичку?

Лучше модели с простым интерфейсом и стабильным приложением: Oura, Ultrahuman, RingConn.

Сколько стоит умное кольцо?

В среднем от 150 до 400 евро, в зависимости от бренда и подписки.

Что точнее — умное кольцо или часы?

Для анализа сна и стресса — кольцо. Для спорта и GPS — часы.

Мифы и правда

Миф: умное кольцо ломается быстрее, чем часы.

Правда: большинство моделей защищены от ударов и воды на уровне IPX7-IPX8.

Миф: кольца неточны.

Правда: датчики на пальце дают даже более точные данные HRV, чем на запястье.

Миф: это мода на один сезон.

Правда: сегмент показывает стабильный рост и расширение функционала.

Три интересных факта

Oura стала первой компанией, превратившей кольца в полноценный health-гаджет. Кольца снимают показатели HRV точнее, чем фитнес-браслеты. В Китае и Индии сегмент умных колец растёт быстрее, чем рынок смарт-часов.

Первые концепции умных колец появились около десяти лет назад, но долго оставались экспериментальными из-за слабых датчиков и ограниченной автономности. С появлением энергоэффективных сенсоров и компактных аккумуляторов производители смогли уменьшить корпус и увеличить точность, и именно тогда Oura заняла позицию первопроходца. С тех пор рынок развивался стремительно: появлялись новые бренды, улучшались алгоритмы сна и здоровья, а спрос рос на фоне интереса к минималистичным носимым устройствам. Сегодня умные кольца становятся полноценной альтернативой браслетам и часам — и постепенно формируют новый стандарт в сегменте health-tech.