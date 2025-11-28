Скорость в тысячу мегабайт в секунду: новый формат накопителей сметает флешки с рынка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Наука

Появление нового поколения компактных внешних накопителей, которые работают без проводов и подключаются напрямую к любому устройству, обещает изменить привычный подход к переносу данных. Мы десятилетиями пользовались флешками — небольшими, удобными, но медленными. А внешние SSD давали скорость, но требовали кабель. Теперь же на рынке появляется формат, который сочетает лучшее из двух миров: размер флешки и производительность твердотельного накопителя.

USB-устройство
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
USB-устройство

Dual Portable SSD стал первым устройством, которое выглядит как привычная USB-флешка, но работает как полноценный высокоскоростной SSD со скоростями, сравнимыми с проводными моделями. Он создан для тех, кто хочет переносить большие объёмы данных без ожидания и без лишних аксессуаров.

Что делает новый формат накопителей таким удобным

Dual Portable SSD избавляет от привычных ограничений. Здесь нет кабелей — накопитель подключается напрямую, как обычная флешка. Он совместим с любыми современными платформами: Windows 11, macOS, Linux, Chrome OS и мобильными системами Android и iOS/iPadOS. При этом устройство использует 3D NAND-память и стандарт USB 3.2 Gen 2, что обеспечивает пропускную способность до 10 Гбит/с.

Производитель заявляет скорости чтения 1050 МБ/с и записи 950 МБ/с — таким показателям могли позавидовать многие проводные SSD ещё несколько лет назад. Плюс компактный корпус: всего 71,85×21,1×8,6 мм при весе в 13 граммов.

Особенность модели — наличие двух разъёмов: USB-A и USB-C. Это значит, что накопитель можно подключить к ПК, ноутбуку, смартфону, игровым консолям, телевизорам — без каких-либо переходников.

Температурная устойчивость тоже впечатляет: устройство спокойно выдерживает работу от 0 до +60 °C и хранение от -20 до +85 °C. Его действительно можно взять куда угодно, не опасаясь перегрева или поломки.

"Все больше и больше потребителей хотят контролировать свои данные”, — заявляет коммерческий директор Kingston EMEA по флэш-памяти и твердотельным накопителям Prosumer Лини Челиян.

"Теперь, благодаря удобству портативного устройства Kingston Dual SD S Portable, пользователи могут легко передавать, обмениваться или создавать резервные копии своих важных файлов на самых разных устройствах USB-To и USB-C”, — добавляет Лини Челиян.

Dual Portable SSD выходит в трёх вариантах: 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. В США стоимость составляет 97, 144 и 239 долларов соответственно.

Сравнение: флешка, обычный SSD и Dual Portable SSD

Характеристика Флешка Внешний SSD (проводной) Dual Portable SSD
Скорость Низкая Очень высокая Очень высокая
Подключение USB-A/C Через кабель Прямое без кабеля
Размер Минимальный Средний Минимальный
Надёжность Средняя Высокая Высокая
Совместимость Широкая Зависит от кабеля Максимальная

Советы шаг за шагом: как выбрать и использовать беспроводной SSD-накопитель

  1. Определите объём. 512 ГБ подходит для документов, 1 ТБ — для фото и видео, 2 ТБ — для профессионального контента.

  2. Проверьте совместимость с вашим устройством: нужен USB-C или USB-A. Dual Portable SSD решает сразу обе проблемы.

  3. Оцените скорость: если вы работаете с 4K-видео, выбирайте модели с чтением/записью от 900 МБ/с.

  4. Используйте чехол: компактный корпус легко уронить.

  5. Делайте резервные копии: высокая скорость — не защита от случайных ошибок пользователя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: брать флешку для тяжёлых файлов
    Последствие: долгие копирования и возможная потеря данных
    Альтернатива: использование высокоскоростного SSD на 3D NAND

  2. Ошибка: подключать накопитель через переходники низкого качества
    Последствие: снижение скорости и перебои в работе
    Альтернатива: прямое подключение USB-A или USB-C без посредников

  3. Ошибка: хранить устройство в условиях высокой влажности или загрязнений
    Последствие: повреждение контактов
    Альтернатива: защитный кейс или плотный чехол

  4. Ошибка: перегружать накопитель постоянными операциями записи
    Последствие: ускоренный износ ячеек памяти
    Альтернатива: распределять нагрузку и хранить большие архивы в облаке или на HDD

А что если…

…хранить все рабочие проекты на таком накопителе?
С высокой скоростью чтения/записи это возможно, и многие видеографы уже переходят на такие решения.

…полностью отказаться от флешек?
При доступности двойного интерфейса и компактных SSD это станет новым стандартом.

Плюсы и минусы нового формата хранения

Плюсы Минусы
Высокая скорость Цена выше обычных флешек
Нет проводов Ограниченная ремонтопригодность
Двойной разъём Малый корпус легко потерять
Устойчивая конструкция Требует аккуратности при подключении

FAQ

Какой объём выбрать?

512 ГБ — для офисной работы, 1 ТБ — для фото, 2 ТБ — для видео и многогигабайтных проектов.

Насколько долговечен такой SSD?

3D NAND-память обеспечивает высокий ресурс циклов записи, что делает его заметно надёжнее флешек.

Можно ли подключить к смартфону?

Да, благодаря USB-C он совместим с Android и iPhone/iPadOS (v.13+).

Мифы и правда

Миф: такие SSD легко перегружаются.
Правда: устройства рассчитаны на интенсивные операции и имеют термозащиту.

Миф: они несовместимы с компьютерами старого поколения.
Правда: наличие USB-A решает этот вопрос.

Миф: накопители без кабеля менее надёжны.
Правда: контакт напрямую зачастую стабильнее, чем через кабель неизвестного качества.

Три интересных факта

  1. Dual Portable SSD выдерживает температуру хранения -20…+85 °C.

  2. Вес устройства — всего 13 граммов.

  3. Это первый внешний SSD с двумя интерфейсами без кабеля.

Эволюция носителей данных начиналась с громоздких механических дисков, затем появились флешки и первые твердотельные накопители. С развитием USB-C и увеличением пропускной способности интерфейсов производители смогли объединить компактный формат и высокую скорость в одном устройстве. Технологии 3D NAND, появившиеся в середине 2010-х, дали возможность создавать миниатюрные, но производительные SSD. Постепенно рынок приходит к решениям без проводов, и сегодняшний форм-фактор стал логичным продолжением этой эволюции.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
