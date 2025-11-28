Скорость в тысячу мегабайт в секунду: новый формат накопителей сметает флешки с рынка

Появление нового поколения компактных внешних накопителей, которые работают без проводов и подключаются напрямую к любому устройству, обещает изменить привычный подход к переносу данных. Мы десятилетиями пользовались флешками — небольшими, удобными, но медленными. А внешние SSD давали скорость, но требовали кабель. Теперь же на рынке появляется формат, который сочетает лучшее из двух миров: размер флешки и производительность твердотельного накопителя.
Dual Portable SSD стал первым устройством, которое выглядит как привычная USB-флешка, но работает как полноценный высокоскоростной SSD со скоростями, сравнимыми с проводными моделями. Он создан для тех, кто хочет переносить большие объёмы данных без ожидания и без лишних аксессуаров.
Dual Portable SSD избавляет от привычных ограничений. Здесь нет кабелей — накопитель подключается напрямую, как обычная флешка. Он совместим с любыми современными платформами: Windows 11, macOS, Linux, Chrome OS и мобильными системами Android и iOS/iPadOS. При этом устройство использует 3D NAND-память и стандарт USB 3.2 Gen 2, что обеспечивает пропускную способность до 10 Гбит/с.
Производитель заявляет скорости чтения 1050 МБ/с и записи 950 МБ/с — таким показателям могли позавидовать многие проводные SSD ещё несколько лет назад. Плюс компактный корпус: всего 71,85×21,1×8,6 мм при весе в 13 граммов.
Особенность модели — наличие двух разъёмов: USB-A и USB-C. Это значит, что накопитель можно подключить к ПК, ноутбуку, смартфону, игровым консолям, телевизорам — без каких-либо переходников.
Температурная устойчивость тоже впечатляет: устройство спокойно выдерживает работу от 0 до +60 °C и хранение от -20 до +85 °C. Его действительно можно взять куда угодно, не опасаясь перегрева или поломки.
"Все больше и больше потребителей хотят контролировать свои данные”, — заявляет коммерческий директор Kingston EMEA по флэш-памяти и твердотельным накопителям Prosumer Лини Челиян.
"Теперь, благодаря удобству портативного устройства Kingston Dual SD S Portable, пользователи могут легко передавать, обмениваться или создавать резервные копии своих важных файлов на самых разных устройствах USB-To и USB-C”, — добавляет Лини Челиян.
Dual Portable SSD выходит в трёх вариантах: 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. В США стоимость составляет 97, 144 и 239 долларов соответственно.
|Характеристика
|Флешка
|Внешний SSD (проводной)
|Dual Portable SSD
|Скорость
|Низкая
|Очень высокая
|Очень высокая
|Подключение
|USB-A/C
|Через кабель
|Прямое без кабеля
|Размер
|Минимальный
|Средний
|Минимальный
|Надёжность
|Средняя
|Высокая
|Высокая
|Совместимость
|Широкая
|Зависит от кабеля
|Максимальная
Определите объём. 512 ГБ подходит для документов, 1 ТБ — для фото и видео, 2 ТБ — для профессионального контента.
Проверьте совместимость с вашим устройством: нужен USB-C или USB-A. Dual Portable SSD решает сразу обе проблемы.
Оцените скорость: если вы работаете с 4K-видео, выбирайте модели с чтением/записью от 900 МБ/с.
Используйте чехол: компактный корпус легко уронить.
Делайте резервные копии: высокая скорость — не защита от случайных ошибок пользователя.
Ошибка: брать флешку для тяжёлых файлов
Последствие: долгие копирования и возможная потеря данных
Альтернатива: использование высокоскоростного SSD на 3D NAND
Ошибка: подключать накопитель через переходники низкого качества
Последствие: снижение скорости и перебои в работе
Альтернатива: прямое подключение USB-A или USB-C без посредников
Ошибка: хранить устройство в условиях высокой влажности или загрязнений
Последствие: повреждение контактов
Альтернатива: защитный кейс или плотный чехол
Ошибка: перегружать накопитель постоянными операциями записи
Последствие: ускоренный износ ячеек памяти
Альтернатива: распределять нагрузку и хранить большие архивы в облаке или на HDD
…хранить все рабочие проекты на таком накопителе?
С высокой скоростью чтения/записи это возможно, и многие видеографы уже переходят на такие решения.
…полностью отказаться от флешек?
При доступности двойного интерфейса и компактных SSD это станет новым стандартом.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая скорость
|Цена выше обычных флешек
|Нет проводов
|Ограниченная ремонтопригодность
|Двойной разъём
|Малый корпус легко потерять
|Устойчивая конструкция
|Требует аккуратности при подключении
Какой объём выбрать?
512 ГБ — для офисной работы, 1 ТБ — для фото, 2 ТБ — для видео и многогигабайтных проектов.
Насколько долговечен такой SSD?
3D NAND-память обеспечивает высокий ресурс циклов записи, что делает его заметно надёжнее флешек.
Можно ли подключить к смартфону?
Да, благодаря USB-C он совместим с Android и iPhone/iPadOS (v.13+).
Миф: такие SSD легко перегружаются.
Правда: устройства рассчитаны на интенсивные операции и имеют термозащиту.
Миф: они несовместимы с компьютерами старого поколения.
Правда: наличие USB-A решает этот вопрос.
Миф: накопители без кабеля менее надёжны.
Правда: контакт напрямую зачастую стабильнее, чем через кабель неизвестного качества.
Dual Portable SSD выдерживает температуру хранения -20…+85 °C.
Вес устройства — всего 13 граммов.
Это первый внешний SSD с двумя интерфейсами без кабеля.
Эволюция носителей данных начиналась с громоздких механических дисков, затем появились флешки и первые твердотельные накопители. С развитием USB-C и увеличением пропускной способности интерфейсов производители смогли объединить компактный формат и высокую скорость в одном устройстве. Технологии 3D NAND, появившиеся в середине 2010-х, дали возможность создавать миниатюрные, но производительные SSD. Постепенно рынок приходит к решениям без проводов, и сегодняшний форм-фактор стал логичным продолжением этой эволюции.
