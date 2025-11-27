Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Киберпревосходство России: почему угрозы ЕС не страшны российским системам защиты

ЕС не имеет ресурсов для масштабных кибератак против России — эксперт Курочкин
2:33
Наука

Европейские страны не имеют достаточного технологического и кадрового потенциала для масштабных кибератак на Россию, тогда как Москва располагает средствами защиты от любых угроз. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Хакер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хакер

Ранее Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов ЕС сообщило, что в Европе рассматривают возможность проведения кибернападений на Россию в качестве ответных мер на предполагаемые "атаки", в которых бездоказательно обвиняют Москву.

По словам Курочкина, конкретные детали обсуждаемых в Европе планов неизвестны, однако теоретические возможности для проведения кибератак действительно существуют. Эксперт пояснил, что речь может идти о попытках дистанционного воздействия на инфраструктуру, связанную с европейским оборудованием.

"Есть определенные возможности, начиная с европейского оборудования, которое они могут дистанционно отключить. Существуют так называемые черные ходы, о которых не заявлено в официальной документации. Думаю, что именно такие сценарии они и рассматривают", — отметил Курочкин.

Он подчеркнул, что в случае массовых атак Россия способна оперативно изолировать свои сети от внешних угроз и минимизировать последствия. По его словам, временное отключение от глобального интернета не станет критическим, а внутренние сервисы продолжат работу.

"У нас предусмотрено, что в случае массовых атак мы просто отключим канал с ними и какое-то время посидим без глобального интернета. Ничего страшного не произойдет, все важные сервисы будут работать. В таких случаях действует так называемый белый список сайтов — госуслуги, банковские приложения и другие критически важные ресурсы, доступ к которым сохраняется. Мы готовы к любым сценариям", — заверил эксперт.

Курочкин отметил, что заявления европейских политиков о возможных кибератаках носят в основном пропагандистский характер и направлены на создание информационного давления. По его словам, в Евросоюзе нет специалистов и технологической базы, сопоставимых с российскими возможностями в сфере кибербезопасности. Эксперт подчеркнул, что самые квалифицированные программисты и хакеры сосредоточены в России, Белоруссии, Украине, США и странах Азии. 

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
