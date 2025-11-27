Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Идея о том, что сознание — это не просто продукт мозга, а основа всего сущего, звучит необычно даже для современной науки. Однако в научном сообществе появилась модель, предлагающая переосмыслить фундаментальные понятия — пространство, время и материю — через призму единого поля сознания.
Профессор материаловедения Уппсальского университета Мария Стремме опубликовала работу, где представила теоретическую конструкцию, объединяющую квантовую физику, недуальную философию и элементы духовных учений.
На первый взгляд кажется, что такие подходы находятся вне рамок академической науки, но статья делает акцент на математической обоснованности и возможности проверять высказанные гипотезы экспериментально.
Стремме много лет работает в области нанотехнологий, но новая модель выходит значительно дальше её привычной научной среды. Идея состоит в том, что сознание — не побочный эффект нейронной активности, а первичная основа мироздания, из которой уже возникают пространство, время и материя. В этом контексте индивидуальное восприятие становится частью большого связанного поля, а сам процесс мышления — проявлением фундаментальной природы реальности.
Автор отмечает, что эта мысль развивает идеи, которые обсуждали крупнейшие физики XX века — Эйнштейн, Шредингер, Гейзенберг, Планк. Она подчеркивает, что собственная модель — попытка объединить то, что долгое время считалось взаимоисключающими подходами: строгую физику и внутренний мир субъективного опыта.
Теория интегрирует недуальные философские представления: индивидуальное "я" рассматривается как фрагмент одного большого поля, а сознание — как непрерывная среда, вне которой невозможно существование наблюдаемой Вселенной. Это позволяет иначе взглянуть на такие спорные феномены, как телепатия или переживания при клинической смерти: они трактуются не как отклонения, а как возможные проявления единого поля.
В основе теории лежит представление о том, что сознание — это среда, в которой "рождаются" физические процессы. Пространство и время выступают как вспомогательные инструменты организации опыта. Автор приводит несколько гипотез, которые, по её словам, можно проверить в рамках современной физики и нейронауки. Это делает модель не философской метафорой, а потенциальным направлением исследований.
Изучать корреляции между квантовыми эффектами и сознательными состояниями.
Использовать математические модели для описания субъективных переживаний.
Сравнивать данные нейровизуализации с моделями квантовых систем.
Проводить эксперименты с изменёнными состояниями сознания.
Тестировать макропредсказания о структуре космоса.
Проверять, возникают ли закономерности при коллективных когнитивных процессах.
Создавать новые методы измерения феноменов, ранее считавшихся субъективными.
• Ошибка: рассматривать сознание исключительно как функцию мозга.
Последствие: игнорирование возможных фундаментальных свойств.
Альтернатива: рассматривать обе модели параллельно, не исключая ни одну.
• Ошибка: воспринимать недуальные идеи как ненаучные.
Последствие: упущение потенциально значимых механизмов.
Альтернатива: анализировать их через математику и физику.
• Ошибка: отвергать необычные феномены без исследования.
Последствие: потеря данных, которые могут объяснить новые законы.
Альтернатива: создавать эксперименты, а не опираться на предубеждения.
В таком случае многие привычные понятия нуждаются в переосмыслении. Пространство и время становятся производными, а связь между индивидуальными сознаниями может оказаться глубже, чем предполагает современная наука.
Появится возможность объяснить феномены, которые десятилетиями не вписывались в традиционные модели. А вопрос жизни после смерти перестанет быть чисто философским — его можно будет анализировать в рамках физики.
Можно ли считать модель строгой научной теорией?
Она находится на грани дисциплин: имеет математическую основу, но включает философские элементы.
Есть ли экспериментальные подтверждения?
Полных — нет, но автор предлагает конкретные направления проверки.
С чем связана идея о возвращении сознания в общее поле?
С тем, что индивидуальное сознание рассматривается как фрагмент единой среды.
• Миф: это духовная концепция под видом науки.
Правда: модель опирается на математические структуры и квантовые формализмы.
• Миф: такие идеи противоречат физике.
Правда: аналогичные размышления высказывали Эйнштейн и Планк.
• Миф: теория утверждает существование сверхъестественного.
Правда: речь идёт о физических закономерностях вне привычных представлений.
• Квантовая физика изначально сталкивалась с вопросом роли наблюдателя в эксперименте.
• В недуальных философиях сознание считается первоисточником мира уже тысячелетия.
• В науке есть аналогичные идеи — например, концепция ноосферы Вернадского.
