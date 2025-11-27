Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме

Идея о том, что сознание — это не просто продукт мозга, а основа всего сущего, звучит необычно даже для современной науки. Однако в научном сообществе появилась модель, предлагающая переосмыслить фундаментальные понятия — пространство, время и материю — через призму единого поля сознания.

Профессор материаловедения Уппсальского университета Мария Стремме опубликовала работу, где представила теоретическую конструкцию, объединяющую квантовую физику, недуальную философию и элементы духовных учений.

На первый взгляд кажется, что такие подходы находятся вне рамок академической науки, но статья делает акцент на математической обоснованности и возможности проверять высказанные гипотезы экспериментально.

Что лежит в основе новой концепции

Стремме много лет работает в области нанотехнологий, но новая модель выходит значительно дальше её привычной научной среды. Идея состоит в том, что сознание — не побочный эффект нейронной активности, а первичная основа мироздания, из которой уже возникают пространство, время и материя. В этом контексте индивидуальное восприятие становится частью большого связанного поля, а сам процесс мышления — проявлением фундаментальной природы реальности.

Автор отмечает, что эта мысль развивает идеи, которые обсуждали крупнейшие физики XX века — Эйнштейн, Шредингер, Гейзенберг, Планк. Она подчеркивает, что собственная модель — попытка объединить то, что долгое время считалось взаимоисключающими подходами: строгую физику и внутренний мир субъективного опыта.

Теория интегрирует недуальные философские представления: индивидуальное "я" рассматривается как фрагмент одного большого поля, а сознание — как непрерывная среда, вне которой невозможно существование наблюдаемой Вселенной. Это позволяет иначе взглянуть на такие спорные феномены, как телепатия или переживания при клинической смерти: они трактуются не как отклонения, а как возможные проявления единого поля.

Как работает предложенная модель

В основе теории лежит представление о том, что сознание — это среда, в которой "рождаются" физические процессы. Пространство и время выступают как вспомогательные инструменты организации опыта. Автор приводит несколько гипотез, которые, по её словам, можно проверить в рамках современной физики и нейронауки. Это делает модель не философской метафорой, а потенциальным направлением исследований.

Как наука может проверить такие идеи

Изучать корреляции между квантовыми эффектами и сознательными состояниями. Использовать математические модели для описания субъективных переживаний. Сравнивать данные нейровизуализации с моделями квантовых систем. Проводить эксперименты с изменёнными состояниями сознания. Тестировать макропредсказания о структуре космоса. Проверять, возникают ли закономерности при коллективных когнитивных процессах. Создавать новые методы измерения феноменов, ранее считавшихся субъективными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: рассматривать сознание исключительно как функцию мозга.

Последствие: игнорирование возможных фундаментальных свойств.

Альтернатива: рассматривать обе модели параллельно, не исключая ни одну.

• Ошибка: воспринимать недуальные идеи как ненаучные.

Последствие: упущение потенциально значимых механизмов.

Альтернатива: анализировать их через математику и физику.

• Ошибка: отвергать необычные феномены без исследования.

Последствие: потеря данных, которые могут объяснить новые законы.

Альтернатива: создавать эксперименты, а не опираться на предубеждения.

А что если сознание действительно первично

В таком случае многие привычные понятия нуждаются в переосмыслении. Пространство и время становятся производными, а связь между индивидуальными сознаниями может оказаться глубже, чем предполагает современная наука.

Появится возможность объяснить феномены, которые десятилетиями не вписывались в традиционные модели. А вопрос жизни после смерти перестанет быть чисто философским — его можно будет анализировать в рамках физики.

FAQ

Можно ли считать модель строгой научной теорией?

Она находится на грани дисциплин: имеет математическую основу, но включает философские элементы.

Есть ли экспериментальные подтверждения?

Полных — нет, но автор предлагает конкретные направления проверки.

С чем связана идея о возвращении сознания в общее поле?

С тем, что индивидуальное сознание рассматривается как фрагмент единой среды.

Мифы и правда

• Миф: это духовная концепция под видом науки.

Правда: модель опирается на математические структуры и квантовые формализмы.

• Миф: такие идеи противоречат физике.

Правда: аналогичные размышления высказывали Эйнштейн и Планк.

• Миф: теория утверждает существование сверхъестественного.

Правда: речь идёт о физических закономерностях вне привычных представлений.

Три интересных факта

• Квантовая физика изначально сталкивалась с вопросом роли наблюдателя в эксперименте.

• В недуальных философиях сознание считается первоисточником мира уже тысячелетия.

• В науке есть аналогичные идеи — например, концепция ноосферы Вернадского.