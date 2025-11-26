Погодный маятник качнулся: Крым ждёт непредсказуемая зима

Жители и гости Крыма традиционно начинают интересоваться погодой задолго до новогодних праздников.
Ожидание холодов, штормов или наоборот мягкой зимы определяет и настроение, и планы на отдых, и бытовые решения.
В этот раз к обсуждению будущей зимы присоединилась заместитель начальника местного Гидрометцентра Вероника Шенгелай, обозначив характер предстоящего сезона и напомнив несколько редких, но показательных температурных рекордов, пишет argumenti.ru.
По словам специалиста, долгосрочные прогнозы всегда обладают определённой погрешностью, однако общие тенденции прослеживаются уверенно.
Точных данных на Новый год нет, но декабрь будет по отношению к климатической норме более прохладный, а следующие месяцы будут более тёплыми. Об этом рассказала Шенгелай.
Синоптики также напоминают, что январь в регионе традиционно самый холодный месяц зимы — это подтверждается наблюдениями за многие десятилетия.
Крымская погода редко бывает однообразной: степные районы могут испытывать резкие перепады температуры, а южное побережье нередко удерживает плюсовые значения даже в разгар зимы. Поэтому ориентироваться приходится на многолетнюю статистику, где фиксируются и экстремальные случаи, и типичные значения.
|Показатель
|Степной Крым
|Южный берег Крыма
|Минимум за всю историю
|-37 °C (январь 1940 года)
|-15 °C (январь 1950 года)
|Средняя температура января
|около -2…0 °C
|0…2 °C
|Средняя температура декабря
|0…5 °C
|3…7 °C
|Возможность дневного тепла
|до 10 °C
|до 15 °C
Такой разброс объясняется рельефом полуострова: горные массивы задерживают холодный воздух, формируют собственные микроклиматы и резко отличают Ялту от Симферополя или Красноперекопска.
Сравнение декабрьской и январской температур показывает: разница в среднем составляет один-два градуса. Январь почти всегда холоднее, но не критически. Южный берег благодаря морю остаётся мягким, тогда как равнинные районы могут охладиться значительно сильнее.
В этом сезоне ожидается:
• декабрь с температурами ниже климатической нормы;
• январь — традиционно самый холодный месяц, но без экстремального падения температуры;
• февраль — более тёплый, вероятно, с периодами кратковременного похолодания.
Следить за краткосрочными прогнозами — они точнее долгосрочных.
Учитывать микроклимат района проживания: на ЮБК теплее, чем в степи.
Подготовить жильё: утеплить окна и проверить отопительное оборудование.
Планировать поездки в горы осторожно: температура там ниже на 5-12 градусов.
Выбирать зимнюю одежду слоями — для адаптации к колебаниям.
Следить за состоянием дорог: ночью возможно образование наледи.
Учитывать ветер — на побережье он усиливает ощущение холода.
• Ошибка: ориентироваться только на прогнозы по Ялте.
Последствие: несоответствие одежды и ожиданий в степных районах.
Альтернатива: проверять прогноз точно по населённому пункту.
• Ошибка: игнорировать ночные заморозки в декабре.
Последствие: повреждение растений и труб.
Альтернатива: заранее утеплять чувствительные элементы.
• Ошибка: планировать поездки в горы без экипировки.
Последствие: риск переохлаждения.
Альтернатива: брать с собой запасной слой одежды и термос.
Такой вариант всегда возможен: климатические модели не учитывают все атмосферные процессы.
В этом случае стабильные холодные периоды могут повторяться чаще, возможны краткие морозы в январе-феврале, а на ЮБК появятся редкие для побережья отрицательные ночные температуры.
При этом зимы с аномальными холодами в Крыму остаются редким явлением.
|Плюсы
|Минусы
|Меньше нагрузки на инфраструктуру
|Риск вредителей в садах
|Комфортный отдых на ЮБК
|Мало снега — дефицит влаги для сельского хозяйства
|Удобство путешествий зимой
|Повышенная туманность и влажность
|Отсутствие сильных морозов
|Экосистемам не хватает холодового периода
Почему в Крыму январь — самый холодный месяц?
Это связано с инерцией атмосферы: море медленно остывает, и максимум холода приходится на середину зимы.
Бывают ли морозные зимы на ЮБК?
Да, но редко. Обычно температура держится в пределах 0…5 °C.
До каких значений может прогреваться воздух днём зимой?
На побережье — до 15 °C, в степи — до 10 °C.
• Миф: Крым зимой всегда тёплый.
Правда: в степных районах возможны серьёзные морозы.
• Миф: на побережье не бывает снега.
Правда: бывают кратковременные снегопады.
• Миф: каждый год температура одинаковая.
Правда: декабрь и январь могут сильно отличаться по погоде.
• В горах температура может отличаться от побережья на 10-15 градусов.
• Исторические морозы ниже -30 °C фиксировались крайне редко.
• После тёплых зим на побережье часто наблюдаются ранние цветения.
• Самые суровые зимы в Крыму приходились на 1940-1950-е годы — тогда фиксировались рекордные минимумы.
• С 1990-х годов тенденция смещается в сторону более мягких зим.
• Долгосрочные данные показывают постепенное повышение средней температуры января.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.