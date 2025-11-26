Она пережила 2 мировые войны и 20 президентов США: в зоопарке Сан-Диего умерла галапагосская черепаха Бабушка

В зоопарке США умерла старейшая гигантская черепаха Бабушка с Галапагоса — Bild

Наука

Когда в зоопарке Сан-Диего объявили о смерти гигантской галапагосской черепахи по кличке Бабушка, стало очевидно, что завершилась целая эпоха.

Фото: commons.wikimedia.org by Adavyd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Галапагосские черепахи

Возраст животного оценивался примерно в 141 год — редчайшая планка даже для долгоживущих черепах. Она была старейшим обитателем зоопарка и одной из последних представительниц поколения черепах, прибывших в США в начале XX века.

Её уход напоминает, насколько хрупки редкие виды и как много времени нужно для восстановления таких популяций, пишет Bild.

Кем была Бабушка

Черепаха родилась в дикой природе Галапагосского архипелага, а в Сан-Диего попала между 1928 и 1931 годами вместе с первой группой животных, привезённых из зоопарка Бронкса.

Смотрители десятилетиями называли её "королевой зоопарка" — она стала символом медленного, размеренного ритма жизни, характерного для своего вида. В последние месяцы состояние Бабушки ухудшилось из-за возрастного заболевания костной системы, и ветеринары приняли решение о гуманном завершении её жизни.

Гигантские галапагосские черепахи могут жить более века на свободе, а в неволе — и до 150-180 лет. Рекордсмен среди черепах вообще — Джонатан с острова Святой Елены, которому около 192 лет.

Как зоопарки работают с редкими черепахами

• Проводить регулярные осмотры костной и дыхательной систем, чувствительных к возрасту.

• Использовать диету с повышенным содержанием кальция и клетчатки.

• Обеспечивать просторные вольеры с естественной тенью и теплыми зонами подогрева.

• Применять методы репродуктивного контроля для развития программы разведения.

• Осуществлять генетический мониторинг популяций для предотвращения инбридинга.

• Обеспечивать условия, близкие к природным — сухой климат, плавный температурный режим.

• Учитывать индивидуальные особенности поведения каждой особи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: содержать черепах в слишком влажной среде.

Последствие: заболевания дыхательных путей.

Альтернатива: поддерживать климат, близкий к галапагосскому.

• Ошибка: недооценивать проблемы суставов у старых особей.

Последствие: ухудшение подвижности и качество жизни.

Альтернатива: ранняя диагностика, корректировка рациона и активности.

• Ошибка: ограничивать пространство в вольере.

Последствие: стресс и нарушения поведения.

Альтернатива: предоставлять большие территории с несколькими укрытиями.

А что если исчезнут природные популяции

Если в дикой природе численность галапагосских черепах сократится критически, зоопарки станут единственными хранителями вида.

Это уже случалось в прошлом — некоторые подвиды удалось сохранить только благодаря программам разведения. Однако полностью заменить природную среду невозможно, поэтому ключевой задачей остаётся восстановление популяций на Галапагосах.

Плюсы и минусы разведения черепах в неволе

Плюсы Минусы Сохранение генофонда Ограниченная изменчивость Возможность реинтродукции Риски привыкания к человеку Защита от хищников и браконьеров Высокая стоимость содержания Контроль болезней Медленный цикл взросления Повышение осведомлённости у людей Трудности адаптации после выпуска

FAQ

Сколько длится детство у гигантских черепах?

Они становятся половозрелыми только к 20-25 годам.

Правда ли, что они могут десятилетиями обходиться без пищи?

Да, обмен веществ очень медленный, хотя в зоопарках им обеспечивают регулярное питание.

Можно ли определить возраст черепахи точно?

Только приблизительно — по записям, размерам и состоянию панциря.

Мифы и правда

• Миф: гигантские черепахи всегда живут более 150 лет.

Правда: такой возраст достигают только отдельные особи.

• Миф: черепахи пассивны и почти не двигаются.

Правда: при подходящих условиях они активны, любопытны и хорошо ориентируются.

• Миф: программы разведения легко восстанавливают популяции.

Правда: процесс длится десятилетиями и зависит от среды обитания.

Три факта о галапагосских черепахах

• Некоторые подвиды могут весить до 250 килограммов.

• Они запоминают маршруты кормления и возвращаются к ним годами.

• В естественных условиях птенцы сталкиваются с высокой смертностью из-за хищников.