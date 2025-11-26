Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чаще всего в ДТП в 2025 году попадали Changan Uni-V и Omoda S5 — Autonews
Дженнифер Энистон привлекла бойфренда к бизнесу
Госдума обсуждает снижение ипотечных ставок для семей по данным Аксакова
Оценка менее 20 приседаний указывает на низкую силу ног — кинезиологи
План 5:2 может привести к снижению веса — Тара Коллингвуд
Семена для подзимнего посева должны быть сухими — агроном Николай Хромов
Слоёное печенье заменяет коржи в быстром Наполеоне
Комар помог учёным создавать живые ткани
Индексация ЖКУ не обеспечила стабильность работы комплекса — Сергей Миронов

Она пережила 2 мировые войны и 20 президентов США: в зоопарке Сан-Диего умерла галапагосская черепаха Бабушка

В зоопарке США умерла старейшая гигантская черепаха Бабушка с Галапагоса — Bild
4:59
Наука

Когда в зоопарке Сан-Диего объявили о смерти гигантской галапагосской черепахи по кличке Бабушка, стало очевидно, что завершилась целая эпоха.

Галапагосские черепахи
Фото: commons.wikimedia.org by Adavyd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Галапагосские черепахи

Возраст животного оценивался примерно в 141 год — редчайшая планка даже для долгоживущих черепах. Она была старейшим обитателем зоопарка и одной из последних представительниц поколения черепах, прибывших в США в начале XX века.

Её уход напоминает, насколько хрупки редкие виды и как много времени нужно для восстановления таких популяций, пишет Bild.

Кем была Бабушка

Черепаха родилась в дикой природе Галапагосского архипелага, а в Сан-Диего попала между 1928 и 1931 годами вместе с первой группой животных, привезённых из зоопарка Бронкса.

Смотрители десятилетиями называли её "королевой зоопарка" — она стала символом медленного, размеренного ритма жизни, характерного для своего вида. В последние месяцы состояние Бабушки ухудшилось из-за возрастного заболевания костной системы, и ветеринары приняли решение о гуманном завершении её жизни.

Гигантские галапагосские черепахи могут жить более века на свободе, а в неволе — и до 150-180 лет. Рекордсмен среди черепах вообще — Джонатан с острова Святой Елены, которому около 192 лет.

Как зоопарки работают с редкими черепахами

• Проводить регулярные осмотры костной и дыхательной систем, чувствительных к возрасту.
• Использовать диету с повышенным содержанием кальция и клетчатки.
• Обеспечивать просторные вольеры с естественной тенью и теплыми зонами подогрева.
• Применять методы репродуктивного контроля для развития программы разведения.
• Осуществлять генетический мониторинг популяций для предотвращения инбридинга.
• Обеспечивать условия, близкие к природным — сухой климат, плавный температурный режим.
• Учитывать индивидуальные особенности поведения каждой особи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: содержать черепах в слишком влажной среде.
Последствие: заболевания дыхательных путей.
Альтернатива: поддерживать климат, близкий к галапагосскому.

• Ошибка: недооценивать проблемы суставов у старых особей.
Последствие: ухудшение подвижности и качество жизни.
Альтернатива: ранняя диагностика, корректировка рациона и активности.

• Ошибка: ограничивать пространство в вольере.
Последствие: стресс и нарушения поведения.
Альтернатива: предоставлять большие территории с несколькими укрытиями.

А что если исчезнут природные популяции

Если в дикой природе численность галапагосских черепах сократится критически, зоопарки станут единственными хранителями вида.

Это уже случалось в прошлом — некоторые подвиды удалось сохранить только благодаря программам разведения. Однако полностью заменить природную среду невозможно, поэтому ключевой задачей остаётся восстановление популяций на Галапагосах.

Плюсы и минусы разведения черепах в неволе

Плюсы Минусы
Сохранение генофонда Ограниченная изменчивость
Возможность реинтродукции Риски привыкания к человеку
Защита от хищников и браконьеров Высокая стоимость содержания
Контроль болезней Медленный цикл взросления
Повышение осведомлённости у людей Трудности адаптации после выпуска

FAQ

Сколько длится детство у гигантских черепах?
Они становятся половозрелыми только к 20-25 годам.

Правда ли, что они могут десятилетиями обходиться без пищи?
Да, обмен веществ очень медленный, хотя в зоопарках им обеспечивают регулярное питание.

Можно ли определить возраст черепахи точно?
Только приблизительно — по записям, размерам и состоянию панциря.

Мифы и правда

Миф: гигантские черепахи всегда живут более 150 лет.
Правда: такой возраст достигают только отдельные особи.

Миф: черепахи пассивны и почти не двигаются.
Правда: при подходящих условиях они активны, любопытны и хорошо ориентируются.

Миф: программы разведения легко восстанавливают популяции.
Правда: процесс длится десятилетиями и зависит от среды обитания.

Три факта о галапагосских черепахах

• Некоторые подвиды могут весить до 250 килограммов.
• Они запоминают маршруты кормления и возвращаются к ним годами.
• В естественных условиях птенцы сталкиваются с высокой смертностью из-за хищников.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
План 5:2 может привести к снижению веса — Тара Коллингвуд
Семена для подзимнего посева должны быть сухими — агроном Николай Хромов
Слоёное печенье заменяет коржи в быстром Наполеоне
Комар помог учёным создавать живые ткани
Индексация ЖКУ не обеспечила стабильность работы комплекса — Сергей Миронов
Продажи Tesla почти достигли рекорда Volkswagen в Норвегии по данным экспертов
Япония получила пост главы совета международной авиации утверждён ICAO
Анфиса Чехова получила диплом доктора психологии
Распознавание лиц в транспорте столкнулось с юридическими барьерами — эксперт Зюзин
Москвичи предпочли встречать Новый год дома, а не за границей — туроператоры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.