Она пережила 2 мировые войны и 20 президентов США: в зоопарке Сан-Диего умерла галапагосская черепаха Бабушка

Когда в зоопарке Сан-Диего объявили о смерти гигантской галапагосской черепахи по кличке Бабушка, стало очевидно, что завершилась целая эпоха.
Возраст животного оценивался примерно в 141 год — редчайшая планка даже для долгоживущих черепах. Она была старейшим обитателем зоопарка и одной из последних представительниц поколения черепах, прибывших в США в начале XX века.
Её уход напоминает, насколько хрупки редкие виды и как много времени нужно для восстановления таких популяций, пишет Bild.
Черепаха родилась в дикой природе Галапагосского архипелага, а в Сан-Диего попала между 1928 и 1931 годами вместе с первой группой животных, привезённых из зоопарка Бронкса.
Смотрители десятилетиями называли её "королевой зоопарка" — она стала символом медленного, размеренного ритма жизни, характерного для своего вида. В последние месяцы состояние Бабушки ухудшилось из-за возрастного заболевания костной системы, и ветеринары приняли решение о гуманном завершении её жизни.
Гигантские галапагосские черепахи могут жить более века на свободе, а в неволе — и до 150-180 лет. Рекордсмен среди черепах вообще — Джонатан с острова Святой Елены, которому около 192 лет.
• Проводить регулярные осмотры костной и дыхательной систем, чувствительных к возрасту.
• Использовать диету с повышенным содержанием кальция и клетчатки.
• Обеспечивать просторные вольеры с естественной тенью и теплыми зонами подогрева.
• Применять методы репродуктивного контроля для развития программы разведения.
• Осуществлять генетический мониторинг популяций для предотвращения инбридинга.
• Обеспечивать условия, близкие к природным — сухой климат, плавный температурный режим.
• Учитывать индивидуальные особенности поведения каждой особи.
• Ошибка: содержать черепах в слишком влажной среде.
Последствие: заболевания дыхательных путей.
Альтернатива: поддерживать климат, близкий к галапагосскому.
• Ошибка: недооценивать проблемы суставов у старых особей.
Последствие: ухудшение подвижности и качество жизни.
Альтернатива: ранняя диагностика, корректировка рациона и активности.
• Ошибка: ограничивать пространство в вольере.
Последствие: стресс и нарушения поведения.
Альтернатива: предоставлять большие территории с несколькими укрытиями.
Если в дикой природе численность галапагосских черепах сократится критически, зоопарки станут единственными хранителями вида.
Это уже случалось в прошлом — некоторые подвиды удалось сохранить только благодаря программам разведения. Однако полностью заменить природную среду невозможно, поэтому ключевой задачей остаётся восстановление популяций на Галапагосах.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение генофонда
|Ограниченная изменчивость
|Возможность реинтродукции
|Риски привыкания к человеку
|Защита от хищников и браконьеров
|Высокая стоимость содержания
|Контроль болезней
|Медленный цикл взросления
|Повышение осведомлённости у людей
|Трудности адаптации после выпуска
Сколько длится детство у гигантских черепах?
Они становятся половозрелыми только к 20-25 годам.
Правда ли, что они могут десятилетиями обходиться без пищи?
Да, обмен веществ очень медленный, хотя в зоопарках им обеспечивают регулярное питание.
Можно ли определить возраст черепахи точно?
Только приблизительно — по записям, размерам и состоянию панциря.
• Миф: гигантские черепахи всегда живут более 150 лет.
Правда: такой возраст достигают только отдельные особи.
• Миф: черепахи пассивны и почти не двигаются.
Правда: при подходящих условиях они активны, любопытны и хорошо ориентируются.
• Миф: программы разведения легко восстанавливают популяции.
Правда: процесс длится десятилетиями и зависит от среды обитания.
• Некоторые подвиды могут весить до 250 килограммов.
• Они запоминают маршруты кормления и возвращаются к ним годами.
• В естественных условиях птенцы сталкиваются с высокой смертностью из-за хищников.
