Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Офисные ягодицы — результат адаптации к новому образу жизни — Александр Лаврищев
Металлическая сетка ускоряет нарезку колбасы для оливье — повара
Элитная недвижимость в Англии станет непозволительной роскошью — BBC
Популяция выдр на Аляске достигает 90% мировых — Science & Vie
Горизонтальные жалюзи требуют чистки раз в 1–2 недели — Primainspirace
Сухие губы зимой требуют регулярного отшелушивания и питания
Валерия Чекалина столкнулась с осложнениями при беременности
Перелёты с детьми стоит избегать до трёх месяцев — педиатр Полина Шурганова
Часть макетов строили только для фото подчеркнул Дэн Бедор директор по связям

Строители Египта скрывали это тысячелетия: найден ключ к тайне появления Карнакского храма

Карнак датировали периодом 2305–1980 годов до н.э. — Antiquity
5:31
Наука

После более чем четырёх тысячелетий загадок один из важнейших храмов Египта наконец начинает раскрывать своё истинное происхождение. Новый анализ древних артефактов позволил археологам приблизиться к дате основания Карнака — грандиозного комплекса, который веками оставался окружён тайнами и домыслами. Несмотря на то что раскопки здесь ведутся больше ста лет, только сейчас учёные получили доказательства, способные переписать раннюю историю этого священного места.

Карнакский храм
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Láscar from Melbourne, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карнакский храм

Карнак редко оказывается первым мысленным образом, когда речь заходит о Древнем Египте. Люди вспоминают пирамиды, фараонов, легенды о Клеопатре. Но именно Карнак — самый масштабный, самый древний и один из самых загадочных храмовых комплексов страны. Он занимал важнейшее место в религиозной жизни египтян и до сих пор поражает масштабами.

Что теперь известно о времени постройки Карнака

Долгое время точная дата возникновения комплекса оставалась неизвестной. Археологи могли описывать ритуалы, понимать устройство помещений и значение культов, но не могли определить момент, когда на этой земле впервые началось строительство.

Недавнее исследование учёных Уппсальского университета, опубликованное в журнале Antiquity, изменило эту ситуацию. Команда проанализировала керамические фрагменты, найденные в разных частях комплекса, и сопоставила их с характерными датировками эпох. Итог оказался неожиданно древним: Карнак начал формироваться между 2305 и 1980 годами до н. э. Это означает, что его возраст может превышать 4300 лет.

Комплекс был посвящён трём важнейшим богам древнеегипетского пантеона — Монту, воинственному покровителю Фив, богине-матери Мут и Амону-Ра, солнечному божеству, считавшемуся верховным. Солнечному богу отводилась территория почти в 30 гектаров — а для египтян масштаб всегда отражал значимость культа.

Почему Карнак появился именно здесь

Одной из самых интересных загадок было объяснение того, почему храм построили именно в этом месте. Оказалось, что выбранный участок изначально едва подходил для строительства. По данным исследования, около 2500 г. до н. э. эта территория представляла собой опасную зону, подверженную регулярным наводнениям из-за разливов Нила.

Египтяне не просто нашли подходящую точку — они создали её. На протяжении многих лет они изменяли русло реки, укрепляли берега и отсыпали почву. Благодаря этим масштабным работам земля перестала быть затопляемой и превратилась в надёжное место для возведения храма.

То, что начиналось как небольшой остров, постепенно превратилось в религиозный центр национального значения.

Бен Пеннингтон отметил, что новое исследование даёт уникально подробное представление о том, как Карнак со временем превратился из небольшого острова в один из ключевых храмовых комплексов Египта. Он также предположил, что выбор именно этого места мог быть связан с желанием фиванской элиты подчеркнуть новую форму бога-творца Амона-Ра в соответствии с мифологической сценой первозданной возвышенности, поднимающейся из вод.

Что было известно раньше и что известно теперь

Вопрос Ранее Теперь
Дата основания Нет точной датировки 2305-1980 гг. до н. э.
Причина выбора места Неясно Территория специально подготовлена
Масштаб работ Недооценён Изменено русло Нила
Роль Карнака Культовый храм

Один из ключевых центров Египта

FAQ

Как именно датируют керамику?
По составу глины, стилю, минералам и температуре обжига, что соответствует определённым эпохам.

Почему храм такой огромный?
Его разрастали веками, добавляя новые святилища, колоннады и дворы, отражая рост культа Амона.

Можно ли точно установить начало строительства?
Нет, но интервал 2305-1980 гг. до н. э. — наиболее вероятный на основе текущих данных.

Мифы и правда

  • Миф: Карнак построили "за один раз".
    Правда: он формировался более тысячи лет.
  • Миф: место выбрали случайно.
    Правда: египтяне специально изменили ландшафт.
  • Миф: храм связан только с Амон-Ра.
    Правда: он посвящён триаде — Монту, Мут и Амону-Ра.

Три интересных факта

  1. В Карнаке находится крупнейшая колоннада в мире — зал гипостиля с 134 колоннами.

  2. Комплекс рос так долго, что в его архитектуре сочетаются десятки эпох.

  3. Храмовая ось ориентирована на определённые астрономические явления.

Исторический контекст

  1. В эпоху Среднего царства Карнак уже стал центром власти фиванских правителей.

  2. В Новом царстве фараоны превратили его в главный культовый комплекс страны.

  3. До эллинистического периода храм продолжал расширяться, отражая политическую мощь Фив.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
Карнак датировали периодом 2305–1980 годов до н.э. — Antiquity
Меган Маркл требует, чтобы её продолжали называть герцогиней
Подзимняя посадка ускоряет весеннее цветение многолетников
Сывороточные изоляты ускоряют синтез мышечного белка — спортивные диетологи
Сейтан обеспечивает белковую основу для веганского рагу — диетологи
Умные туалеты с функцией биде набирают популярность в России
Летучие мыши начали светиться под ультрафиолетом — открытие учёных
Распорка между стойками повышает жёсткость кузова и управляемость — Actualno
$8,2 млрд от МВФ отправят Украине, чтобы залатать бюджетные дыры — Грей
Свекровь Селены Гомес подверглась нападению грабителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.