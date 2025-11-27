Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мушки перед глазами есть у всех людей — офтальмолог Куренков
Чем сильнее ваши мышцы, тем активнее работает метаболизм — эксперты VivaGym
В ТРЦ "НЕБО" стартовал детский вокальный конкурс
Ретиноиды снижают образование закрытых комедонов — дерматолог Екатерина Каминская
Киркоров заступился за Аглаю Тарасову после приговора суда
В России могут расширить туристический налог
Оболенцева опровергла финансовые мотивы развода с Резо Гигинеишвили
Volkswagen Magotan 2026 получил обновлённый IQ.Pilot по данным автопроизводителя
Ксения Собчак и Надежда Стрелец высмеяли друг друга за слова-паразиты

Холод и тьма больше не аргумент: ледяные луны раскрываются как новые кандидаты на обитаемость

Космические лучи могут поддерживать жизнь под льдом Марса и Энцелада — Арти
Наука

Под ледяной коркой далёких миров могут скрываться формы жизни, которые не нуждаются в солнечном свете. Свежие данные международной научной группы заставляют пересмотреть сам подход к поискам инопланетных организмов. Долгое время исследователи ориентировались на тёплые планеты в "золотой зоне", где вода остаётся жидкой на поверхности. Теперь же появляется весомое основание искать жизнь там, где царит холодная темнота — в глубинах Марса, Европы и Энцелада.

Плента Уран
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плента Уран

Жизнь без света: новая точка опоры

Традиционная логика астрофизиков проста: чтобы жизнь развивалась, нужна энергия звезды. Отсюда — внимание к планетам с умеренным климатом. Но команда под руководством Димитры Атри предложила расширить эту рамку. Вместо солнечного тепла источником энергии могут стать космические лучи — потоки частиц, достигающих поверхность холодных миров с тонкой или отсутствующей атмосферой. Они вызывают химические реакции в ледяных недрах и создают условия, теоретически способные поддерживать микробную жизнь.

"Это открытие меняет наши представления о том, где может существовать жизнь", — резюмирует астрофизик Димитра Атри.

Как космические лучи меняют представления о "живых" мирах

Энергичные частицы, возникающие из-за взрывов сверхновых или активности чёрных дыр, взаимодействуют с льдом. Когда они разрушают молекулы воды, высвобождаются электроны и образуются вещества, которые могут служить источником энергии. То, что для Земли в основном блокирует плотная атмосфера, для ледяных лун становится своеобразным двигательным механизмом.

В отличие от солнечного света, космические лучи способны проникать глубоко в толщу льда, активируя процессы там, где поверхность остаётся безжизненной. В итоге подледные океаны могут поддерживать реактивные соединения, которые являются базой для возможного биологического обмена.

Где искать скрытую жизнь: три главных кандидата

Исследование, опубликованное в International Journal of Astrobiology, рассмотрело Марс, Европу и Энцелад. По моделям, именно Энцелад оказался самым перспективным: мощные космические лучи обеспечивают там наибольшее количество энергии, способной поддержать микробные процессы. На втором месте — Марс, затем Европа.

Эти миры внешне выглядят как холодные пустыни. Но под поверхностью — лёд, давление, запасы воды и потенциальный химический "котёл". Всё это превращает их в главные цели будущих миссий.

Роль новых миссий: шаг в неизвестность

Предстоящие космические аппараты — например, Europa Clipper — направлены на изучение глубин лун-океанов. Новые зонды получат инструменты для анализа содержания органики, структуры подлёдных океанов, состава газовых выбросов. Такой подход позволяет впервые всерьёз рассматривать ледяные миры не как исключения, а как полноценные кандидаты на обитаемость.

Таблица "Сравнение": два подхода к поиску жизни

Критерий Классическая обитаемая зона Радиолитическая обитаемая зона
Источник энергии Свет звезды Космические лучи
Местоположение Планеты в умеренном климате Ледяные миры, подземные океаны
Главный признак Жидкая вода на поверхности Реакции под поверхностью льда
Примеры Земля, экзопланеты в "золотой зоне" Марс, Европа, Энцелад
Ограничения Нужна определённая температура Требуется ледяная среда и водные резервуары

Как развивать стратегии поиска жизни

  1. Использовать спектрометры для обнаружения подповерхностной воды на экзопланетах.

  2. Применять буровые роботизированные устройства для анализа льда.

  3. Расширять каталоги миров с тонкой атмосферой — они наиболее проницаемы для космических лучей.

  4. Разрабатывать датчики для определения радиолиза под льдом.

  5. Укреплять связь между космическими лабораториями и центрами моделирования, чтобы оценивать химическую активность в разных средах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Опора только на классическую "обитаемую зону" → многие потенциально живые миры исключаются → использовать гибридный подход, учитывающий энергию космических лучей.
  • Игнорирование ледяных миров → упущенные цели для будущих миссий → включать подлёдные океаны в приоритеты планирования.
  • Недооценка радиолиза → неполные модели химических процессов → внедрять новые методы симуляции и лабораторные эксперименты.

А что если…

Если микробы могут существовать под километрами льда, они могли развиваться миллиарды лет, полностью скрытые от поверхности. Это меняет и сам вопрос поиска: жизнь может быть не редкостью, а нормой для ледяных планет. Мы можем столкнуться не с "экзотикой", а с одним из распространённых сценариев эволюции во Вселенной.

Плюсы и минусы новой концепции

Плюсы Минусы
Расширяет список потенциально обитаемых миров Нужны труднодоступные подлёдные исследования
Объясняет возможные источники энергии без звезды Сложность прямого наблюдения
Стимулирует разработку новых миссий и технологий Высокая стоимость оборудования

FAQ

Может ли радиолиз обеспечить достаточную энергию для сложных форм жизни?
Вероятнее всего — только для микробов, но исследования продолжаются.

Почему Энцелад кажется наиболее подходящим?
Он имеет активные гейзеры и мощный поток космических лучей, создающий реактивные соединения.

Сколько стоит миссия к ледяным лунам?
Бюджеты могут превышать несколько миллиардов долларов, особенно если речь идёт о бурении подлёдных океанов.

Мифы и правда

Миф: жизнь возможна только при солнечном свете.
Правда: энергия космических лучей может поддерживать химические реакции в глубинах льда.

Миф: ледяные луны слишком холодные для жизни.
Правда: под поверхностью многие из них сохраняют жидкую воду.

Миф: солнечная система почти изучена.
Правда: подлёдные океаны остаются одной из самых загадочных областей.

Три интересных факта

  1. Радиолиз на Земле питает микробные колонии в глубоких пещерах.

  2. На Европе толщина льда может достигать 20 километров.

  3. Энцелад выбрасывает струи воды на сотни километров в космос.

Исторический контекст

Первые идеи о существовании жизни за пределами Земли появились ещё в XIX веке, когда астрономы начали подозревать, что Марс может иметь атмосферу. В середине XX века интерес к ледяным мирам усилился благодаря снимкам первых межпланетных аппаратов. В начале XXI века учёные получили данные о подлёдных океанах на Европе и Энцеладе, что полностью изменило представление о возможных местах для поиска жизни. К 2020-м годам появились модели радиолитической энергии, доказавшие, что космические лучи способны поддерживать химические реакции даже без солнечного света.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Авто
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
Даня Милохин устроился работать курьером и терпит побои ради заработка
Предупредили о стрессе котов из-за кормушек на окнах — ветврач Михаил Шеляков
Разведения с гантелями улучшают подвижность плеч по данным тренеров
Вот сегодня выгоднее всего избавляться от ненужных золотых украшений — эксперты
В оформлении ванных комнат растёт интерес к тёплым материалам — дизайнер Кун
Заложенность ушей при полете может привести к отиту — врач Зайцев
Мобилизация на Украине проводится с нарушениями закона — группа евродепутатов
Skyrider 2.0 улучшит компоновку бюджетных авиалиний — Aviointeriors
Европа обсуждает возможность проведения внезапных учений НАТО
Рита Дакота столкнулась с критикой из-за перелома пальца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.