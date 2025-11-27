Под поверхностью бродит огненный океан: государства, живущие прямо на вулканическом сердце мира

Индонезия лидирует по числу исторически активных вулканов — GULF NEWS

Вулканическая активность формирует рельефы, климат и судьбы целых регионов. Некоторые страны живут бок о бок с десятками действующих вулканов, и для них извержения — не исключение, а часть повседневной реальности. Данные Глобальной программы вулканизма показывают: за последние тысячи лет активность распределена по планете крайне неравномерно. Где-то вулканы дремлют веками, а где-то извержения фиксируются почти ежегодно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана

Где на планете сосредоточены наиболее активные вулканы

Территории с высокой активностью чаще всего расположены в зоне Тихоокеанского "Огненного кольца" и вдоль крупных разломов земной коры. Именно эти зоны дают наибольшую концентрацию вулканов, которые продолжают извергаться в историческое время — то есть с момента, когда человечество ведёт наблюдения.

Сравнение регионов по числу активных вулканов

Страна Количество исторически активных вулканов Особенность региона Индонезия Самая высокая концентрация Находится в центре "Огненного кольца" Япония Высокая плотность вулканов на островах Частые сейсмические события США Аляска, Гавайи, Каскады Широкое разнообразие типов вулканов Россия Камчатка и Курилы Крупные стратовулканы Чили Цепь вулканов вдоль Анд Одно из самых длинных вулканических поясов Папуа — Новая Гвинея Много активных вершин Регулярная активность Эквадор Крупные высотные вулканы Андийская вулканическая дуга Исландия Находится на разломе двух плит Частые лавовые извержения Тонга Подводные и островные вулканы Высокая взрывная активность Филиппины Островные стратовулканы Комбинация вулканизма и тайфунов

10 стран с наиболее активными вулканами

Индонезия

Абсолютный лидер по числу активных вулканов. Здесь расположены Мерапи, Келуд и многие другие вершины, регулярно демонстрирующие активность.

Япония

Сакурадзима, Асо и десятки других вулканов формируют характерный рельеф островов. Страна создаёт одни из наиболее передовых систем мониторинга.

США

Аляска, Гавайи и Каскадная гряда дают более сотни вулканов, включая Килауэа и Рейнир.

Россия

Камчатка и Курилы — один из самых впечатляющих вулканических регионов мира, где активность фиксируется постоянно.

Чили

Анды содержат длинную цепь вулканов, включая Ласкар и Вильяррику — одну из самых наблюдаемых вершин.

Папуа — Новая Гвинея

Манам, Каркар и другие вулканы регулярно напоминают о себе выбросами пепла.

Эквадор

Сангай, Котопакси и Тунгурауа — визитные карточки страны.

Исландия

Страна на границе литосферных плит, где лавовые поля обновляются чаще, чем где-либо ещё.

Тонга

Здесь находятся как подводные, так и наземные вулканы, включая район Хунга Тонга — один из самых мощных эпизодов XXI века.

Филиппины

Тааль, Майон и Канлаон формируют один из самых опасных вулканических кластеров на планете.

А что если вулканы станут активнее

Рост активности может усилить выбросы газов, изменить климат на временных участках и повлиять на авиацию. Но современные системы наблюдения позволяют фиксировать изменения за часы и даже минуты до событий, сообщает GULF NEWS.

FAQ

Какая страна имеет наибольшее число исторически активных вулканов?

Индонезия — абсолютный лидер.

Самый опасный вулканический регион?

Тихоокеанское "Огненное кольцо" — зона с самым высоким риском.

Почему Исландия так активна?

Она лежит на разломе двух литосферных плит.

Мифы и правда

Миф: вулканы извергаются внезапно.

Правда: большинство извержений имеет предвестники.

Правда: маленькие конусы иногда опаснее из-за взрывного характера.

Правда: вулканический пепел может парализовать авиацию.

Интересные факты

Более половины активных вулканов мира находятся вдоль "Огненного кольца". Подводных вулканов больше, чем наземных. Некоторые извержения могут изменить температуру на планете на несколько лет.

Исторический контекст

Первые систематические наблюдения вулканов велись ещё древними греками. В Средние века существовали карты "огненных гор" Азии и Европы. Современная глобальная сеть наблюдений сформировалась во второй половине XX века.