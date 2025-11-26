Эволюция обмана: какие ниточки дергают мошенники, чтобы жертва сама позвонила им

Неожиданные звонки и письма чаще всего несут угрозу — киберэксперт Ульянов

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Главный признак мошенничества — неожиданный звонок или сообщение, особенно если оно вызывает тревогу или требует срочного решения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Ранее "Известия" сообщили о новой схеме мошенничества, при которой жертвы сами звонят злоумышленникам, поверив в правдоподобные сообщения.

По словам Ульянова, ключевой принцип защиты — настороженно относиться к любым неожиданным звонкам, письмам и сообщениям. Если человек не ждал подобного контакта, с высокой вероятностью за ним могут стоять мошенники.

"Если мы получаем неожиданный звонок или сообщение, особенно с тревожным содержанием, нужно изначально рассматривать это как потенциально опасную ситуацию. В большинстве случаев такие обращения несут риск, поэтому лучше перепроверить информацию, чем действовать на эмоциях", — отметил специалист.

Он объяснил, что действия злоумышленников строятся по четкой схеме: сначала привлечь внимание, затем вызвать беспокойство или чувство срочности, а после подтолкнуть человека к нужному им действию — перевести деньги, установить программу или раскрыть личные данные.

"Если сообщение содержит давление, требует срочного решения или намекает на возможные потери — это типичные признаки мошенничества. Часто злоумышленники не призывают перезвонить напрямую, а просто создают тревожный контекст, из-за которого человек сам инициирует контакт. Это и есть элемент манипуляции", — пояснил Ульянов.

Эксперт подчеркнул, что нельзя использовать контакты, указанные в сомнительных письмах или сообщениях. Проверять информацию, по его словам, нужно только через официальные источники компании — сайт, горячую линию или личное обращение в офис.