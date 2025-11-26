Галактика скрывала это десятилетиями: загадочный излом спектра ведёт к мощным струям чёрных дыр

На протяжении десятилетий астрофизики пытались объяснить странный "излом" в спектре космических лучей — резкое падение их интенсивности около энергии в 3 ЭэВ. Это явление получило название "колено" и оставалось одной из самых запутанных загадок в современной астрофизике. Долгое время считалось, что такие высокоэнергетические частицы рождаются в сверхновых. Однако новые данные обсерватории LHAASO указывают на другую, куда более экстремальную природу этих ускорителей — микроквазары, связанные с чёрными дырами. Открытие переворачивает наши представления о происхождении самых мощных частиц в Млечном Пути.
Классическая теория утверждала: ударные волны сверхновых ускоряют частицы до экстремальных скоростей. Но наблюдений оказалось недостаточно — энергия в районе нескольких ЭэВ превышает пределы возможностей таких взрывов. LHAASO, сочетающая огромную площадь наблюдений и уникальные датчики гамма-излучения, обнаружила нечто удивительное: источниками излучения в диапазоне до десятков ПэВ оказались не сверхновые, а микроквазары — двойные системы, где чёрная дыра активно поглощает звезду-компаньона.
Пять микроквазаров, включая SS 433, V4641 Sgr, GRS 1915+105, MAXI J1820+070 и знаменитый Cygnus X-1, демонстрируют гамма-излучение невероятной мощности. Их релятивистские струи, разгоняющиеся почти до скорости света, создают условия для ускорения протонов до энергий, ранее считавшихся невозможными в пределах Галактики.
Особенно интересен SS 433: гамма-излучение высокой энергии совпадает с гигантским облаком атомарного газа, что говорит о взаимодействии протонов с веществом. По оценкам, частицы здесь превышают энергию 1 ЭэВ, а у других микроквазаров — даже 10 ЭэВ. Это уже сопоставимо с областью "колена" спектра космических лучей.
|Источник
|Предельная энергия
|Особенности
|Сверхновые
|до ~0,1-0,3 ЭэВ
|Недостаточно мощности для "колена"
|Микроквазары
|до >10 ЭэВ
|Струи чёрных дыр ускоряют частицы
|Остатки сверхновых с магнитными полями
|до ~1 ЭэВ
|Не объясняют гамма-излучение LHAASO
|Неизвестные объекты
|неизвестно
|Могут добавлять вклад, но не доминируют
До сих пор измерения протонов в этих энергиях считались почти невозможными. Спутники не имеют достаточной чувствительности, а наземные установки сталкиваются с помехами атмосферы. Однако LHAASO разработала метод выделения чистой выборки протонов благодаря многопараметрическому анализу вторичных частиц.
Впервые данные, полученные с Земли, сопоставимы по качеству со спутниковыми измерениями.
Исследователи обнаружили неожиданную деталь: переход в спектре не является плавным. Вместо простой смены степенного закона появляется новый компонент — дополнительный "вклад" в область высоких энергий. Это указывает, что в формировании спектра участвует несколько независимых типов источников.
Рассматривать "колено" как результат наложения нескольких ускорителей, а не одного.
Сравнивать гамма-данные с прямыми измерениями протонов, чтобы выявить источник.
Учитывать роль микроквазаров в моделях космических лучей — их вклад оказался недооценён.
Проверять совпадения между гамма-излучением и газовыми облаками — это помогает локализовать ускорители.
Включать данные LHAASO в прогнозы распределения космических лучей по Галактике.
Хотя LHAASO нашла прямые подтверждения их роли, остаётся вопрос: существуют ли ещё более мощные ускорители? Возможны гипотетические объекты вроде пульсарных ветровых туманностей или массивных чёрных дыр с необычной геометрией струй. Если спектр продолжает расти на энергиях выше 10 ЭэВ, это может означать, что Галактика скрывает источники, превосходящие микроквазары по мощности.
|Плюсы
|Минусы
|Чёткое объяснение энергии "колена"
|Требуются дополнительные наблюдения
|Прямая связь микроквазаров и космических лучей
|Не все объекты этого типа изучены
|Первое точное измерение протонного спектра
|Модель пока не универсальна
|Подтверждение роли чёрных дыр как ускорителей
|Возможны альтернативные трактовки
Почему сверхновые не справляются с энергиями "колена"?
Они не создают достаточно сильных магнитных полей для разгона частиц до ЭэВ.
Что делает микроквазары эффективными ускорителями?
Релятивистские струи, образующиеся при аккреции, дают огромные градиенты энергии.
Можно ли наблюдать такие процессы напрямую?
Нет, но гамма-излучение является косвенной, но надёжной подписью взаимодействий протонов.
Миф: самые мощные лучи приходят из-за пределов Галактики.
Правда: часть экстремальных частиц рождается внутри Млечного Пути.
Миф: черные дыры только поглощают материю.
Правда: они выбрасывают струи, ускоряющие частицы до ПэВ.
Миф: "колено" возникло из-за ошибок измерений.
Правда: новые наблюдения подтверждают его реальность.
Легенда о "колене" берёт начало ещё в середине XX века, когда первые детекторы космических лучей зафиксировали резкий спад их интенсивности на уровне ~3 ЭэВ. Долгое время объяснение связывали с пределами ускорения в сверхновых. Однако с развитием гамма-астрономии и появлением обсерваторий нового поколения стало ясно, что Галактика богаче на источники высоких энергий, чем предполагали модели прошлого. LHAASO впервые объединила данные о гамма-лучах и частицах, приблизив науку к разгадке одной из самых стойких загадок астрофизики.
