Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов

Китай подготовил спасательную миссию для тайконавтов — Space

6:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайская пилотируемая программа переживает напряжённый период: уже несколько недель трое тайконавтов на борту станции "Тяньгун" остаются без резервного корабля для возвращения на Землю.

Фото: https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/03/Satellite_break-up by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ космический мусор

Их "Шэньчжоу-21", доставивший экипаж в октябре, был экстренно переоборудован и использован для возвращения предыдущей команды, после того как аппарат "Шэньчжоу-20" оказался повреждён космическим мусором.

Чтобы восстановить нормальный режим и обеспечить безопасность, страна запускает новый корабль — но без экипажа. "Шэньчжоу-22" станет временной "спасательной шлюпкой", необходимой, чтобы обеспечить тайконавтам возможность вернуться домой в любой момент.

Запуск и почему он так важен

Ракета "Чанчжэн-2F/G" стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби, пишет Space.

Сейчас экипаж "Шэньчжоу-21" — Чжан Лу, Чжан Хунчжан и У Фэй — находится на орбите уже десятый день без возможности вернуться на Землю. После отказа "Шэньчжоу-20" было принято решение вернуть предыдущий экипаж на только что прибывшем корабле "Шэньчжоу-21". Это помогло избежать рисков, но лишило новую команду их посадочного аппарата.

Что происходит с кораблём "Шэньчжоу-20" и как это влияет на график

Несмотря на столкновение с обломком, корабль остаётся пристыкованным к станции. Но использовать его невозможно: аппарат требует диагностики и ремонта, а стыковочный порт в конечном итоге должен быть освобождён. В 2026 году ожидается прибытие миссии "Шэньчжоу-23", которая сменит текущий экипаж, поэтому "узел" станции должен быть полностью работоспособен.

После прибытия "Шэньчжоу-22" тайконавты смогут завершить свою орбитальную смену спокойно, зная, что возврат возможен в любой момент. А затем в апреле 2026 года их сменит новый экипаж.

Китайская система ротации экипажей vs. схемы других стран

Страна / система Резервный корабль на орбите Возможность экстренного возвращения Примечание Китай (Тяньгун) Один корабль на станции + новый при необходимости Обеспечивается запуском пустого аппарата Схема подобна ранней модели МКС США (Crew Dragon) Постоянный корабль экипажа Да, приём нового корабля не требуется Работает на МКС с 2020 года Россия (Союз) Один корабль экипажа + запасной при повреждениях Запускается новый "Союз" без экипажа Аналогичная стратегия использовалась в 2023 году Европейские программы Нет пилотируемых кораблей - Используют партнерские системы

Китайская схема показывает, что национальная пилотируемая программа постепенно повторяет проверенные принципы ротации экипажей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: откладывать запуск резервного корабля.

Последствие: экипаж остаётся без возможности эвакуации.

Альтернатива: заранее подготовить пустой корабль, как "Шэньчжоу-22".

• Ошибка: игнорировать мелкие повреждения аппарата.

Последствие: риск аварии при спуске.

Альтернатива: обследование корабля на станции — и замена при малейших сомнениях.

• Ошибка: оставлять повреждённый аппарат пристыкованным слишком долго.

Последствие: блокировка узла и проблемы со следующими миссиями.

Альтернатива: своевременный вывод аппарата с орбиты или его ремонт.

А что если космический мусор снова повредит корабль

Если предыдущий инцидент повторится, Китай вероятно будет вынужден разработать трёхуровневую систему резервирования:

текущий корабль экипажа; пустой аварийный аппарат; дополнительный корабль, готовый к быстрой отправке.

Это усложнит логистику, но повысит безопасность программы, особенно в условиях растущего количества мусора на низкой орбите.

Плюсы и минусы практики запуска пустых кораблей

Плюсы Минусы Максимальная безопасность экипажа Высокая стоимость запуска Возможность гибко реагировать на ЧС Загрузка стартовых площадок Снижение риска аварийного спуска Увеличение числа кораблей на орбите Полный контроль над ротацией Необходимость оперативного производства

FAQ

Можно ли использовать повреждённый корабль?

Нет. Даже небольшое повреждение делает спусковой аппарат небезопасным.

Почему корабль отправляют пустым?

Чтобы минимизировать риск для людей при проверке всего оборудования.

Когда прибудет экипаж "Шэньчжоу-23"?

Примерно в апреле 2026 года.

Мифы и правда

• Миф: корабли можно легко отремонтировать на орбите.

Правда: ремонт ограничен, и большинство повреждений делает аппарат непригодным для спуска.

• Миф: станции всегда есть куда пристыковать корабль.

Правда: стыковочные узлы — ограниченный ресурс.

• Миф: Китай редко сталкивается с космическим мусором.

Правда: мусор угрожает всем странам одинаково.

Три факта о программе "Шэньчжоу"

• Первый полёт состоялся в 2003 году — Китай стал третьей страной, способной отправлять людей в космос самостоятельно.

• Все корабли серии создавались по принципу постепенной модернизации.

• Станция "Тяньгун" спроектирована таким образом, чтобы обслуживаться экипажами без перерывов.

Исторический контекст

• Подобные инциденты с заменой корабля происходили на Международной космической станции — например, после утечки охлаждающей жидкости на российском "Союзе" в 2022 году.

• Китай последовательно развивает автономную пилотируемую программу, не участвуя в международных станциях.

• Вывод резервных кораблей стал частью современной практики безопасности.