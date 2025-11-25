Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продажу икры по 200 рублей признаком подделки назвал эксперт Виноградов
Сахар ухудшает восстановление мышц у спортсменов по данным тренеров
Юлиан рассказал о проживании в квартире Нонны Мордюковой
Низкий утильсбор для моторов до 160 л. с. отметили эксперты Autonews
Пароизоляционный слой предотвратил образование конденсата на балконе — эксперт Mya
Пассажирка рейса Emirates Брисбен — Дубай летела одна — Аviation
Средний размер долга россиян увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом — ЦБ
Прогулка-бег помогает снять напряжение у активных пород — Topetmou
Алла Пугачёва была близкой подругой Нонны Мордюковой

Клад стоимостью $800 000 ждал своего часа: история ошеломила всю Францию

Француз копал бассейн, а нашёл клад на $800 000 — La Progres
0:40
Наука

Иногда самые удивительные открытия происходят не в музеях и не в археологических экспедициях, а прямо у людей под ногами.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

Житель Франции, решивший построить бассейн на своём участке неподалёку от Лиона, наткнулся на то, что многие называют удачей всей жизни: в земле лежали пять золотых слитков и мешочек монет, аккуратно упакованные в пластиковые пакеты.

Эта история стала поводом вновь вспомнить о том, как сегодня трактуется право на случайно найденные сокровища и почему такие события происходят чаще, чем принято думать.

Как нашли клад и что было дальше

Золото обнаружилось буквально в процессе рытья грунта. Новый владелец участка, проживший в доме около года, не задумываясь сообщил о находке администрации Невиль-сюр-Сон. Дальше дело взяли в работу специалисты Регионального управления по вопросам культуры, которым предстояло решить, может ли золото представлять археологическую ценность.

Во Франции это очень важный момент: если объект признают культурным наследием или частью древнего захоронения, он может перейти государству. Если же предметы не являются историческими артефактами, право собственности полностью остаётся за человеком, нашедшим клад.

Исследования показали, что слитки были выплавлены на аффинажном заводе в районе Лиона примерно 15-20 лет назад. На них сохранились уникальные номера, что позволило полиции убедиться: слитки не числятся в розыске, не проходят по уголовным делам и не связаны с отмыванием денег.

Это означало одно: владелец участка по закону мог оставить клад себе. Газета La Progres оценила стоимость находки примерно в 800 000 долларов.

Как разные страны относятся к найденным сокровищам

Страна Кто получает клад Важные условия
Франция Нашедший (если клад не археологический) Клад должен быть случайным и найден на своей земле
Великобритания Государство или музей (с компенсацией) Исторические находки автоматически считаются "кладами"
Германия Делится между землевладельцем и государством Строгий учёт археологических ценностей
США Владелец земли Исключения зависят от штата
Россия Государство, но возможна компенсация Закон различает культурные и некультурные предметы

Французский Гражданский кодекс XIX века определяет клад как скрытый предмет, чей собственник неизвестен. При соблюдении условий право собственности переходит к тому, кто его нашёл — при условии, что участок принадлежит ему.

Почему золото могло оказаться в земле

Выяснить историю происхождения клада уже невозможно. Предыдущий хозяин участка умер, не оставив сведений о каких-либо ценностях.

Закопанные слитки могли быть:
• семейным сбережением;
• страховочным капиталом на "чёрный день";
• попыткой скрыть доходы;
• чьей-то личной тайной, которая так и не была раскрыта.

Как бы то ни было, сегодняшнему владельцу досталось настоящее сокровище.

Что делать, если вы нашли клад

• Зафиксировать место находки — сделать фото или видео.
• Не пытаться самостоятельно продавать предметы до выяснения статуса.
• Сообщить в местную администрацию или полиции — в зависимости от страны.
• Дождаться оценки культурной ценности предметов.
• Проверить юридическую базу: кому принадлежит земля, есть ли совместные права.
• Заключить официальные документы на передачу или признание находки.
• Хранить найденные предметы в надёжных условиях до завершения процедуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: попытаться скрыть находку.
Последствие: уголовная ответственность в странах Европы.
Альтернатива: оформить находку по закону — иногда это приносит больше выгоды.

• Ошибка: нарушить место находки, перемешав грунт.
Последствие: утрата археологических данных и споры с государством.
Альтернатива: зафиксировать первоначальное состояние.

• Ошибка: продать артефакты без экспертизы.
Последствие: недополученная стоимость или конфискация.
Альтернатива: проводить проверку через официальные структуры.

А что если бы клад оказался древним

Если бы монеты и слитки принадлежали, например, эпохе Средневековья, французское государство могло бы заявить о правах на находку. В таком случае владелец получил бы компенсацию, но не сокровища.

Археологическая экспертиза как раз и существует для того, чтобы защитить культурное наследие от случайного уничтожения и неконтролируемого оборота.

FAQ

Может ли клад принадлежать наследникам предыдущего владельца участка?
Только если они докажут происхождение ценностей, что встречается крайне редко.

Обязан ли человек отдавать найденные ценности государству?
Только если клад имеет археологическую или культурную ценность.

Нужен ли металлоискатель, чтобы найти сокровища?
Нет, многие находки делаются случайно — при ремонтах, строительстве и уборке участка.

Мифы и правда

Миф: найденный клад всегда нужно отдавать государству.
Правда: это зависит от страны и статуса находки.

Миф: клады находят только с металлоискателями.
Правда: множество открытий происходит случайно.

Миф: клад принадлежит тому, кто его выкопал.
Правда: право зависит от того, кому принадлежит территория.

Три интересных факта о кладах

• Термин "клад" встречается в европейских законах со времён Римской империи.
• Большинство крупных находок совершают обычные люди, а не археологи.
• Во Франции ежегодно регистрируется около 50 сообщений о найденных кладах.

Исторический контекст

• Люди прятали ценности на своих землях веками — особенно в период войн.
• Клады часто находят во время реконструкций старых домов.
• Многие европейские страны обновили законы о кладах уже в XXI веке, адаптировав их к современным реалиям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Точка зрения
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Красота и стиль
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Посещать парилку запретили детям до трех лет — педиатр Рабият Зайниддинова
Сильные морозы до −40 °C угрожают выживанию отдельных сортов — Шубина
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Черный тмин снижает уровень плохого холестерина — профессора Акико Кодзима-Юасы
Получение X3 сертификата лётной годности в Китае по данным 110km
Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини готовится к отцовству с Лерчек
Уютное жильё повышает уверенность и продуктивность — дизайнер Родина
Криптоаферисты используют гарантию прибыли без рисков — МВД РФ
Дельфины смотрят на дверь в ожидании знакомого человека — исследователи
Бабкина считает, что все мамы ждут подарков в День матери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.