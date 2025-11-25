За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III

Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры

Испытания сверхтяжёлой системы Starship никогда не были простыми, но 2025 год стал особенно напряжённым для программы.

Ракета Starship

Во время одного из тестов на площадке в Техасе потерпел крушение первый корабль третьего поколения — связка Booster 18 и Starship 39. Эта пара должна была стать новой ступенью развития конструкции, но испытания резервуаров закончились аварией.

Несмотря на отсутствие двигателей, повреждения оказались достаточно серьёзными, чтобы вызвать задержку следующего полёта и изменить график всей программы.

Что произошло во время испытаний

Booster 18 проходил тестирование при комнатной температуре с использованием азота. Это стандартная процедура, позволяющая проверить прочность резервуаров, герметичность трубопроводов и общее состояние конструкции перед криогенными испытаниями с жидким метаном и кислородом.

Этот этап считается самым "мягким" в линейке проверок, но именно он закончился взрывом баллона первой ступени. Сам факт того, что двигатели Raptors ещё не успели установить, частично снизил ущерб: не пострадало дорогостоящее оборудование, и сама площадка не получила критического повреждения.

Подобные инциденты уже происходили раньше: когда разлетелся предыдущий экземпляр — Starship 36 — тестовый стенд пришлось восстанавливать несколько недель. В этом смысле нынешняя авария оказалась менее разрушительной, но всё же важной для понимания будущей надёжности системы.

Какие последствия ждут программу

Авария неизбежно задержит двенадцатый испытательный полёт Starship, который планировался на первый квартал 2026 года. Инженерам предстоит выяснить, что стало причиной отказа: дефект конкретного экземпляра или проблема конструкции в целом.

Если повод был разовым, следующие образцы — Booster 19 и Starship 39 — смогут использовать текущие чертежи. Если же требуется обновление системы, сроки вновь будут сдвинуты.

Несмотря на это, в компании рассчитывают выпустить Starship третьего поколения на суборбитальную траекторию, которая завершится посадкой в Индийском океане. Полёт будет проводиться с новой стартовой площадки в Нью-Мексико — впервые в истории программы.

Как проектируют ракеты для минимизации аварий

• На ранних этапах используют азотные тесты для оценки прочности.

• Тестирование проводят без двигателей, чтобы снизить стоимость возможных последствий.

• Перед криоиспытаниями инженеры измеряют деформации корпуса.

• После каждого взрыва проводят полную реконструкцию цепочки событий.

• Вносят корректировки в систему клапанов, трубопроводы и крепления баков.

• Параллельно ведут производство следующего экземпляра, чтобы ускорить цикл.

• Проводят симуляции нагрузок, чтобы проверить новые материалы и схемы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ускорять производство без анализа предыдущих аварий.

Последствие: повторение критических отказов.

Альтернатива: инкрементальные обновления после каждого инцидента.

• Ошибка: устанавливать двигатели до тестирования баков.

Последствие: серьёзные финансовые потери при взрыве.

Альтернатива: придерживаться поэтапных стадий сборки.

• Ошибка: менять сразу множество элементов конструкции.

Последствие: невозможно понять, что именно привело к сбою.

Альтернатива: тестировать изменения по одному.

А что если Block 3 не достигнет орбиты в 2026 году

Тогда график миссий Artemis может сдвинуться, ведь NASA рассчитывает использовать посадочную платформу Starship для доставки экипажа на Луну в рамках Artemis III. Кроме того, компания задержит вывод новых партий спутников Starlink, а это влияет на прибыльность проекта.

В долгосрочной перспективе задержка не остановит программу: SpaceX известна тем, что доводит систему до стабильности через последовательные тесты. Однако планы по массовому запуску Starship, который должен ежегодно отправлять сотни тонн груза и, по замыслу Илона Маска, тысячи кораблей на Марс, неизбежно потребуют дополнительных лет.

Плюсы и минусы агрессивной стратегии испытаний SpaceX

Плюсы Минусы Быстрая эволюция конструкции Частые аварии и сдвиги сроков Наличие новых площадок для запуска Высокие затраты на производство Открытые данные тестов Репутационные риски Возможность быстрых корректировок Сложности с планированием миссий NASA

FAQ

Почему используют азот, а не сразу криогенные жидкости?

Азот безопаснее — он не взрывоопасен и позволяет выявить структурные дефекты на ранних этапах.

Повлияет ли авария Booster 18 на миссию Artemis III?

Косвенно — да, если задержки продолжатся.

Когда Starship сможет выйти на орбиту?

SpaceX рассчитывает на 2026 год, но сроки могут измениться.

Мифы и правда

• Миф: аварии означают провал проекта.

Правда: в программе Starship аварии — часть метода быстрых итераций.

• Миф: компания скрывает причины взрывов.

Правда: SpaceX публикует отчёты и видеозаписи почти всех тестов.

• Миф: Starship уже давно должен был доставлять грузы на орбиту.

Правда: развитие сверхтяжёлых систем всегда занимает больше времени, чем ожидалось.

Три интересных факта о Starship

• Система Starship — самая высокая ракета в истории человечества.

• Booster рассчитан на 33 двигателя, что делает его самым мощным ускорителем.

• Компания строит новые площадки для запуска одновременно в Техасе и Нью-Мексико.