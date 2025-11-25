Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инверсионные следы самолётов влияют на климат — учёные
6:04
Наука

Инверсионные следы самолётов — обычное атмосферное явление, которое десятилетиями вызывает удивление у одних и подозрения у других.

Инверсионный след самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инверсионный след самолёта

Длинные белые полосы, тянущиеся за авиалайнерами, стали настолько привычными, что вокруг них возникли даже конспирологические теории: будто бы самолёты распыляют некие неведомые вещества с тайной целью. Однако научные данные последовательно показывают: за этим зрелищем стоит обыкновенная физика, а не фантазии о глобальных заговорах.

Как формируются инверсионные следы

Во время работы реактивного двигателя образуются углекислый газ, водяной пар и микроскопические частицы сажи. Именно они становятся центрами кристаллизации: на них конденсируется водяной пар, превращаясь в крошечные лёдные кристаллы.

В сухом воздухе такие кристаллы быстро испаряются, и след исчезает почти сразу. Но в слоях атмосферы с повышенной влажностью процесс развивается по цепной реакции — образуются вытянутые перистые облака, иногда сохраняющиеся часами, как сообщает сайт Москва 24.

Этим объясняется эффект "длинных белых линий": при правильных условиях не след исчезает, а часть существующей облачности просто усиливается.

Изначальные опасения климатологов

Долгое время считалось, что такие облака усиливают парниковый эффект. Они действительно пропускают солнечный свет, но эффективно задерживают инфракрасное тепло, исходящее от поверхности Земли.

Учёные пытались найти инженерные решения: изменить конструкцию двигателей, улучшить топливо, перестроить маршруты так, чтобы самолёты избегали влажных слоёв атмосферы. В 2021 и 2023 годах даже проводились испытания полётов "в сухой воздух". Но метеорологи пришли к выводу, что точно предсказать распределение влажности по высоте невозможно — условия меняются слишком быстро.

Новые данные: не всё так однозначно

Исследователи из Юлиха, Майнца, Кёльна и Вупперталя собрали данные за семь лет и пришли к неожиданному выводу: 80% инверсионных следов образуются не на чистом небе, а там, где уже есть естественные облака.

Это означает, что самолёты в большинстве случаев не создают облачность с нуля, а лишь усиливают существующую. И такой эффект может даже снижать нагрев: более плотная облачность отражает часть солнечного света обратно в космос.

Позже учёные из Немецкого центра авиации и космонавтики сравнили влияние инверсионных облаков и углекислого газа на климат. Оказалось, что нагрев от таких облаков составляет примерно две трети от воздействия CO₂ - меньше, чем считалось ранее.

Более того, в некоторых моделях частицы сажи со временем перемещались в нижние слои атмосферы и служили "ядрами" для отражающих облаков, которые наоборот охлаждали поверхность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать инверсионные следы главным фактором потепления.
Последствие: неверное распределение ресурсов в борьбе с климатическими изменениями.
Альтернатива: учитывать комплекс факторов — CO₂, аэрозоли, естественную облачность.

• Ошибка: игнорировать влияние влажности.
Последствие: ложные прогнозы поведения следов.
Альтернатива: анализировать данные по слоям атмосферы.

• Ошибка: строить политику на непроверенных теориях.
Последствие: рост конспирологии, снижение доверия к науке.
Альтернатиива: опираться на исследования и репликативные данные.

А что если маршруты всё же изменять

Глобальная перестройка маршрутов — сложный процесс. Он требует: понимания влажности на высотах, моделирования последствий для топлива, перенастройки международных коридоров.

Если научное сообщество придёт к консенсусу, что изменение высот действительно уменьшает образование облаков без существенного увеличения выбросов топлива, такая практика может стать нормой. Пока же данные слишком противоречивы.

Плюсы и минусы инверсионных облаков

Плюсы Минусы
Могут отражать солнечный свет Задерживают инфракрасное излучение
Иногда приводят к охлаждению В отдельных условиях усиливают потепление
Помогают понять атмосферные процессы Сложны для прогнозирования
Свидетельствуют о влажности воздуха Провоцируют ложные теории

FAQ

Почему след иногда исчезает мгновенно, а иногда висит часами?
Всё определяется влажностью: чем она выше, тем дольше сохраняются кристаллы льда.

Можно ли по следам отследить маршрут самолёта?
Нет. Они показывают только наличие водяного пара, а не точный путь.

Почему следы иногда становятся широкими, как перистые облака?
Потоки ветра растягивают ледяные кристаллы, создавая эффект "широкой полосы".

Мифы и правда

Миф: инверсионные следы — это химические выбросы.
Правда: это обычные ледяные кристаллы и продукты сгорания топлива.

Миф: самолёты специально оставляют следы для воздействия на людей.
Правда: теория не имеет доказательств и противоречит физике.

Миф: следы всегда нагревают климат.
Правда: иногда они приводят к охлаждению.

Три интересных факта

• Инверсионные следы были впервые описаны метеорологами в начале XX века.
• В засушливых регионах они почти не образуются.
• Спутники способны фиксировать инверсионные облака на расстоянии более тысячи километров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
