Хищник, который охотился на черепах, ожил в песках: как окаменелость переписала историю дирозаврид

Открытия, сделанные в пустынях Египта, часто меняют наше представление о древних экосистемах. Но находка исследователей из Университета Мансуры стала событием особенным: в толще породы они обнаружили окаменелости крупного морского хищника, который жил на территории Северной Африки во времена динозавров. Новая рептилия получила название Wadisuchus kassabi, и её возраст — около 80 миллионов лет — делает находку ключевой для понимания эволюции древних крокодилов.
"Существо оказалось не просто новым видом, а древнейшим известным представителем обширной группы дирозаврид, предков своеобразных морских "крокодилов", населявших планету задолго до появления современных форм.", — ведущий автора исследования Сара Сабер.
По данным исследователей, длина древнего животного достигала 3,5-4 метров. Это был стремительный морской хищник с вытянутой мордой, набором острых, словно иглы, зубов и телосложением, идеально приспособленным для охоты на скользкую добычу — рыбу, небольших рептилий и черепах. Его ноздри располагались сверху, что позволяло подолгу оставаться в воде, высовывая из-под поверхности только кончик морды.
Анатомические особенности, выявленные с помощью компьютерной томографии и 3D-моделирования, показали: Wadisuchus kassabi стоит в самом основании эволюционного дерева дирозаврид и отличается от более примитивных видов наличием четырёх передних зубов вместо пяти. Это изменение говорит о начавшемся в то время разделении древней группы на несколько линий.
"Возраст находки смещает временные рамки происхождения дирозаврид в более ранний промежуток — примерно 87-83 млн лет назад. Иными словами, Африка могла быть "родильной палатой" всей группы, откуда древнейшие представители распространились по планете.", — отмечают исследователи.
|Признак
|Wadisuchus kassabi (дрозаврид)
|Современные крокодилы
|Возраст
|~80 млн лет
|0-5 млн лет эволюции
|Среда обитания
|Морская, прибрежная
|Пресноводная и солоноватая
|Передние зубы
|4
|5 и более
|Ноздри
|Сверху, для дыхания у поверхности
|На конце морды
|Роль в экосистеме
|Морской активный хищник
|Универсальные хищники
Такой комплексный подход даёт максимально точное представление о внешности и поведении древнего хищника.
Такое предположение опровергают особенности строения: расположение ноздрей и зубовность указывают на морскую экологию.
Анализ показывает наличие базовых признаков, характерных для предкового положения внутри дирозаврид.
Исследователи не исключают этой возможности, но пока более древних представителей обнаружено не было.
|Плюсы
|Минусы
|Находка старейшего вида в Африке
|Необходимы данные из других регионов
|Анатомическая примитивность вида
|Нужны дополнительные переходные формы
|Совпадение датировки с ранним разделением группы
|Пустынные районы плохо исследованы
|География находок поддерживает миграционный сценарий
|Сложный доступ к месторождениям
Да, по совокупности признаков он занимает базовое положение внутри группы.
Она смещает границы происхождения дирозаврид и подтверждает их африканские корни.
Исследователи изучили частичные черепа и фрагменты морд нескольких особей разных возрастов.
Фауна позднего мела в Северной Африке известна огромным разнообразием морских и наземных хищников. В разных слоях встречаются спинозавры, примитивные акулы, плезиозавры и крокодилоподобные рептилии. Однако находки ранних дирозаврид были фрагментарными, что затрудняло понимание их происхождения. Обнаружение Wadisuchus kassabi восполнило пробелы и стало отправной точкой для нового этапа изучения африканских морских экосистем.
Новая египетская находка не просто добавляет в каталог древних животных ещё одного крокодилоподобного хищника. Wadisuchus kassabi помогает понять, где и когда зародилась группа дирозаврид, как они выглядели и почему стали столь успешными. Это важное доказательство африканского происхождения древних морских рептилий и напоминание о том, что Земля всё ещё хранит множество тайн в своих песках.
Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.