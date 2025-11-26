Под Африкой пробуждается невидимая сила: растущий разлом может стать началом большого переворота

Распад Африки подтверждён магнитными данными — геохимик Эмма Уоттс

Африканский континент переживает одну из самых масштабных геологических трансформаций в своей истории. Новые исследования подтверждают, что Восточная Африка постепенно отделяется от основной части материка, и в будущем здесь сформируется новый океан. Геологи давно наблюдали разломы, вулканические процессы и растяжение земной коры в регионе, но свежие магнитные данные впервые дали чёткие доказательства, что процесс начался миллионы лет назад и продолжается до сих пор. Эти результаты подтверждают масштабное перестроение планеты, которое ведёт к формированию будущих ландшафтов.

Что подтверждает новое исследование

Работа, опубликованная в "Journal of African Earth Sciences", анализирует прежние данные вместе с новыми измерениями магнитных характеристик пород. Эти результаты согласуются с выводами группы учёных из Университета Суонси, которые ранее сообщили о гигантской трещине, пересекающей Африку с северо-востока на юг. Геологи указывают, что этот разлом со временем приведёт к разделению континента на две части.

Университет Keele (Великобритания) также представил обновлённые данные, подтверждающие, что разделение уже началось задолго до появления человека. На основе магнитных структур земной коры специалисты определили, что Африка и Аравийский полуостров когда-то были единым массивом, а затем начали расходиться подобно раздвигающимся частям гигантской мозаики.

Как Африка распадается: новые доказательства

Геологи изучили область, где Красное море и залив Аден образуют редкий тройной стык плит. Здесь пересекаются три крупные зоны разломов, и именно в этой точке процесс разрыва коры просматривается особенно ясно. Магнитные данные демонстрируют характерные полосы — своеобразные "штрих-коды" в породах, которые отражают древние смены магнитных полюсов Земли и фиксируют скорость образования океанической коры.

Эти сигналы показали, что расхождение Африки и Аравии началось десятки миллионов лет назад. Один из главных выводов исследования — разлом продолжает углубляться и расширяться, а подземная кора в регионе постепенно истончается.

"Эти результаты дают нам уникальный взгляд о том, как наша планета меняется, и меняется постоянно у нас под ногами", — заявил профессор геологии Питер Стайлз.

Как будет выглядеть новый континент

Если разделение завершится, на месте современного Восточно-Африканского рифта возникнет новый океан. По оценкам геологов, этот процесс займёт от пяти до десяти миллионов лет. Образуются два будущих материка:

Западный Африканский континент , включающий Египет, Алжир, Нигерию, Гану и Намибию.

, включающий Египет, Алжир, Нигерию, Гану и Намибию. Восточный Африканский блок, куда войдут Сомали, Кения, Танзания, Мозамбик и большая часть Эфиопии.

Схожие процессы происходили и раньше: гигантские суперконтиненты раскалывались, создавая океаны, которые сейчас кажутся вечными. Восточно-Африканский разлом — одно из самых выразительных проявлений этой тектонической динамики.

Сравнение тектонических процессов в Африке

Процесс Что происходит Доказательства Итог Расхождение плит кора растягивается магнитные полосы образование океана Вулканизм поднятие магмы активные вулканы Афара ослабление коры Сейсмическая активность частые толчки регистрируемые разломы расширение трещины Геомагнитные изменения смена полюсов архивные сигналы датировка процессов

Что происходит в регионе Афара

Исследование сосредоточено на области Афара — месте, где сходятся три ветви рифтовой системы. Это редкое явление на Земле: в одном регионе три плиты движутся в разные стороны. Здесь кора особенно тонкая, а вулканизм и сейсмичность остаются высокими.

Учёные использовали магнитные данные 1968-1969 годов, сопоставив их с современными технологиями, включая высокоточные воздушные сканеры. Это позволило увидеть древние линии расхождения, которые ранее не были распознаны.

"Процесс потребуется несколько миллионов лет, чтобы завершить", — сказала геохимик Эмма Уоттс.

А что если скорость смещения увеличится

В отдельных районах скорость растяжения коры уже достигает 16 мм в год. Если процессы ускорятся под влиянием вулканизма, изменения могут стать заметнее за человеческую жизнь — появятся новые трещины и оседания поверхности.

FAQ

Когда Африка расколется окончательно?

Процесс займёт миллионы лет, но признаки распада уже хорошо видны.

Почему разлом начинается именно в Восточной Африке?

Здесь кора наиболее тонкая, а магматические потоки сильнее.

Можно ли остановить тектонический процесс?

Нет, движение плит — фундаментальный механизм Земли.

Мифы и правда

Миф: Африка расколется внезапно.

Правда: процесс занимает десятки миллионов лет.

Африка расколется внезапно. процесс занимает десятки миллионов лет. Миф: новый океан появится при жизни людей.

Правда: изменения идут крайне медленно.

новый океан появится при жизни людей. изменения идут крайне медленно. Миф: рифтовая зона опасна только из-за землетрясений.

Правда: вулканизм и подъём магмы не менее значимы.

Интересные факты

Восточно-Африканский рифт — одна из самых длинных рифтовых систем планеты. Разлом проходит через крупные озёра: Малави, Туркана и Танганьика. Магнитные "полосы" на дне океанов похожи на геологические штрих-коды.

Исторический контекст

Африка и Аравия были единым массивом до начала расхождения. Тектоника плит сформировала нынешние континенты за миллиарды лет. Подобные разломы ранее создавали Атлантический и Индийский океаны.