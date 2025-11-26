Планета живёт на таймере: тень надвигающейся силы обещает перевернуть привычный климат

Диоксид серы от вулканов способен изменить климат по всей планете — климатологи

История крупных вулканических извержений показывает, что их последствия могут менять ход событий на десятилетия. Одним из самых разрушительных стал Тамбора в 1815 году: его выбросы привели к глобальному похолоданию, неурожаям и эпидемиям. Сегодня мир гораздо технологичнее и уязвимее, а плотность населения выше, поэтому новое супермасштабное извержение может оказаться значительно опаснее. Учёные предупреждают: вероятность такого события в XXI веке велика.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Извержение вулкана

Почему вопрос стоит не если, а когда

Современные геологические данные говорят, что супервулканические события происходят регулярно в масштабах тысячелетий. Исследователи оценивают вероятность нового извержения примерно как одну шестую для текущего столетия.

"Вопрос не в том, если, а когда", — сказал профессор климатологии Маркус Стоффель.

Он подчёркивает, что у человечества нет полноценных сценариев и инструментов реагирования на событие планетарного масштаба.

Как вулканы способны изменить климат

Извержения выбрасывают множество материалов: пепел, лаву и газы. Наибольшая опасность исходит от диоксида серы. Если при крупном извержении этот газ достигает стратосферы, он превращается в аэрозольные частицы, отражающие солнечный свет в космос. Такое явление приводит к существенному охлаждению.

"Эти частицы будут распространяться по всему миру и прослужат пару лет", — пояснил профессор климатологии Алан Робок.

Таким образом, один вулкан способен нарушить климатическую систему всей планеты.

Основные последствия возможного супермасштабного извержения

Снижение глобальной температуры

Даже снижение температуры на один градус в среднем может вызвать значительные смещения климатических зон, тогда как в отдельных регионах эффект окажется намного сильнее.

"Если мы посмотрим на определенные регионы, влияние будет намного больше", — отметила учёный Мэй Чим.

Срыв муссонных систем

Мощные извержения нарушают температурный баланс между океаном и сушей, что влияет на муссоны в Азии и Африке — регионах с миллиардным населением.

Непосредственная опасность

Более 800 миллионов человек живут в пределах 100 км от активных вулканов. Среди них — Кампи-Флегрей рядом с Неаполем.

Где может произойти следующее извержение

Супервулкан может активизироваться в любом регионе, но учёные выделяют несколько зон:

Индонезия — наиболее вулканически активный регион Земли.

Йеллоустоун, США — длительные периоды относительного покоя вызывают внимание исследователей.

Район Неаполя — повышенная активность Кампи-Флегрей.

"Что будет дальше и когда, пока невозможно предсказать", — сказал профессор климатологии Маркус Стоффель.

Типы вулканических угроз

Тип воздействия Последствия Длительность Локальные разрушения разрушение инфраструктуры часы-дни Пепловые выбросы остановка авиасообщений недели Аэрозольное охлаждение изменение климата 1-3 года Нарушение осадков кризисы в агросекторе 2-5 лет

А что если извержение произойдёт внезапно

Даже без долгосрочного прогноза вулканологи способны фиксировать краткосрочные сигналы: вспучивание почвы, повышение температуры газа, микроразломы. Но действовать придётся быстро. Подготовленные планы позволяют значительно снизить потери.

FAQ

Может ли супервулкан остановить глобальное потепление?

Нет — эффект временный и несопоставим с антропогенными выбросами.

Можно ли заранее определить место будущего извержения?

Точно — нет. Указываются лишь зоны риска.

Какие регионы наиболее уязвимы?

Азия, Африка, районы с высокой плотностью населения и слабой инфраструктурой.

Мифы и правда

Миф: супервулканы извергаются каждый век.

Правда: интервалы могут составлять десятки тысяч лет.

супервулканы извергаются каждый век. интервалы могут составлять десятки тысяч лет. Миф: только выбросы пепла опасны.

Правда: глобальный эффект создают аэрозоли диоксида серы.

только выбросы пепла опасны. глобальный эффект создают аэрозоли диоксида серы. Миф: крупное извержение охладит климат и улучшит ситуацию.

Правда: последствия разрушительны для экономик и продовольствия.

Интересные факты

Тамбора вызвал глобальное похолодание на несколько лет. Частицы SO₂ могут находиться в стратосфере годами. Вулканические выбросы использовались для изучения древнего климата по ледяным кернам.

Исторический контекст

"Год без лета" стал крупнейшим климатическим аномальным событием XIX века. Извержения многократно влияли на миграции населения и развитие культур. Современная вулканология появилась во второй половине XX века, когда стали доступны спутниковые данные.