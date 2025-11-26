Планета живёт на таймере: тень надвигающейся силы обещает перевернуть привычный климат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

История крупных вулканических извержений показывает, что их последствия могут менять ход событий на десятилетия. Одним из самых разрушительных стал Тамбора в 1815 году: его выбросы привели к глобальному похолоданию, неурожаям и эпидемиям. Сегодня мир гораздо технологичнее и уязвимее, а плотность населения выше, поэтому новое супермасштабное извержение может оказаться значительно опаснее. Учёные предупреждают: вероятность такого события в XXI веке велика.

Извержение вулкана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Извержение вулкана

Почему вопрос стоит не если, а когда

Современные геологические данные говорят, что супервулканические события происходят регулярно в масштабах тысячелетий. Исследователи оценивают вероятность нового извержения примерно как одну шестую для текущего столетия.

"Вопрос не в том, если, а когда", — сказал профессор климатологии Маркус Стоффель.

Он подчёркивает, что у человечества нет полноценных сценариев и инструментов реагирования на событие планетарного масштаба.

Как вулканы способны изменить климат

Извержения выбрасывают множество материалов: пепел, лаву и газы. Наибольшая опасность исходит от диоксида серы. Если при крупном извержении этот газ достигает стратосферы, он превращается в аэрозольные частицы, отражающие солнечный свет в космос. Такое явление приводит к существенному охлаждению.

"Эти частицы будут распространяться по всему миру и прослужат пару лет", — пояснил профессор климатологии Алан Робок.

Таким образом, один вулкан способен нарушить климатическую систему всей планеты.

Основные последствия возможного супермасштабного извержения

Снижение глобальной температуры

Даже снижение температуры на один градус в среднем может вызвать значительные смещения климатических зон, тогда как в отдельных регионах эффект окажется намного сильнее.

"Если мы посмотрим на определенные регионы, влияние будет намного больше", — отметила учёный Мэй Чим.

Срыв муссонных систем

Мощные извержения нарушают температурный баланс между океаном и сушей, что влияет на муссоны в Азии и Африке — регионах с миллиардным населением.

Непосредственная опасность

Более 800 миллионов человек живут в пределах 100 км от активных вулканов. Среди них — Кампи-Флегрей рядом с Неаполем.

Где может произойти следующее извержение

Супервулкан может активизироваться в любом регионе, но учёные выделяют несколько зон:

  • Индонезия — наиболее вулканически активный регион Земли.
  • Йеллоустоун, США — длительные периоды относительного покоя вызывают внимание исследователей.
  • Район Неаполя — повышенная активность Кампи-Флегрей.

"Что будет дальше и когда, пока невозможно предсказать", — сказал профессор климатологии Маркус Стоффель.

Типы вулканических угроз

Тип воздействия Последствия Длительность
Локальные разрушения разрушение инфраструктуры часы-дни
Пепловые выбросы остановка авиасообщений недели
Аэрозольное охлаждение изменение климата 1-3 года
Нарушение осадков кризисы в агросекторе 2-5 лет

А что если извержение произойдёт внезапно

Даже без долгосрочного прогноза вулканологи способны фиксировать краткосрочные сигналы: вспучивание почвы, повышение температуры газа, микроразломы. Но действовать придётся быстро. Подготовленные планы позволяют значительно снизить потери.

FAQ

Может ли супервулкан остановить глобальное потепление?
Нет — эффект временный и несопоставим с антропогенными выбросами.

Можно ли заранее определить место будущего извержения?
Точно — нет. Указываются лишь зоны риска.

Какие регионы наиболее уязвимы?
Азия, Африка, районы с высокой плотностью населения и слабой инфраструктурой.

Мифы и правда

  • Миф: супервулканы извергаются каждый век.
    Правда: интервалы могут составлять десятки тысяч лет.
  • Миф: только выбросы пепла опасны.
    Правда: глобальный эффект создают аэрозоли диоксида серы.
  • Миф: крупное извержение охладит климат и улучшит ситуацию.
    Правда: последствия разрушительны для экономик и продовольствия.

Интересные факты

  1. Тамбора вызвал глобальное похолодание на несколько лет.

  2. Частицы SO₂ могут находиться в стратосфере годами.

  3. Вулканические выбросы использовались для изучения древнего климата по ледяным кернам.

Исторический контекст

  1. "Год без лета" стал крупнейшим климатическим аномальным событием XIX века.

  2. Извержения многократно влияли на миграции населения и развитие культур.

  3. Современная вулканология появилась во второй половине XX века, когда стали доступны спутниковые данные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
