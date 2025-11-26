Планета живёт на таймере: тень надвигающейся силы обещает перевернуть привычный климат

История крупных вулканических извержений показывает, что их последствия могут менять ход событий на десятилетия. Одним из самых разрушительных стал Тамбора в 1815 году: его выбросы привели к глобальному похолоданию, неурожаям и эпидемиям. Сегодня мир гораздо технологичнее и уязвимее, а плотность населения выше, поэтому новое супермасштабное извержение может оказаться значительно опаснее. Учёные предупреждают: вероятность такого события в XXI веке велика.
Современные геологические данные говорят, что супервулканические события происходят регулярно в масштабах тысячелетий. Исследователи оценивают вероятность нового извержения примерно как одну шестую для текущего столетия.
"Вопрос не в том, если, а когда", — сказал профессор климатологии Маркус Стоффель.
Он подчёркивает, что у человечества нет полноценных сценариев и инструментов реагирования на событие планетарного масштаба.
Извержения выбрасывают множество материалов: пепел, лаву и газы. Наибольшая опасность исходит от диоксида серы. Если при крупном извержении этот газ достигает стратосферы, он превращается в аэрозольные частицы, отражающие солнечный свет в космос. Такое явление приводит к существенному охлаждению.
"Эти частицы будут распространяться по всему миру и прослужат пару лет", — пояснил профессор климатологии Алан Робок.
Таким образом, один вулкан способен нарушить климатическую систему всей планеты.
Даже снижение температуры на один градус в среднем может вызвать значительные смещения климатических зон, тогда как в отдельных регионах эффект окажется намного сильнее.
"Если мы посмотрим на определенные регионы, влияние будет намного больше", — отметила учёный Мэй Чим.
Мощные извержения нарушают температурный баланс между океаном и сушей, что влияет на муссоны в Азии и Африке — регионах с миллиардным населением.
Более 800 миллионов человек живут в пределах 100 км от активных вулканов. Среди них — Кампи-Флегрей рядом с Неаполем.
Супервулкан может активизироваться в любом регионе, но учёные выделяют несколько зон:
"Что будет дальше и когда, пока невозможно предсказать", — сказал профессор климатологии Маркус Стоффель.
|Тип воздействия
|Последствия
|Длительность
|Локальные разрушения
|разрушение инфраструктуры
|часы-дни
|Пепловые выбросы
|остановка авиасообщений
|недели
|Аэрозольное охлаждение
|изменение климата
|1-3 года
|Нарушение осадков
|кризисы в агросекторе
|2-5 лет
Даже без долгосрочного прогноза вулканологи способны фиксировать краткосрочные сигналы: вспучивание почвы, повышение температуры газа, микроразломы. Но действовать придётся быстро. Подготовленные планы позволяют значительно снизить потери.
Может ли супервулкан остановить глобальное потепление?
Нет — эффект временный и несопоставим с антропогенными выбросами.
Можно ли заранее определить место будущего извержения?
Точно — нет. Указываются лишь зоны риска.
Какие регионы наиболее уязвимы?
Азия, Африка, районы с высокой плотностью населения и слабой инфраструктурой.
Тамбора вызвал глобальное похолодание на несколько лет.
Частицы SO₂ могут находиться в стратосфере годами.
Вулканические выбросы использовались для изучения древнего климата по ледяным кернам.
"Год без лета" стал крупнейшим климатическим аномальным событием XIX века.
Извержения многократно влияли на миграции населения и развитие культур.
Современная вулканология появилась во второй половине XX века, когда стали доступны спутниковые данные.
