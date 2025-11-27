Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз

Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН

Солнце вновь напомнило, насколько оно непредсказуемо. В ночь на 20 ноября 2025 года от северного полюса звезды отделился грандиозный протуберанец, получивший название "царь-протуберанец". Его размер, по данным Института космических исследований РАН, превысил миллион километров — это почти в 80 раз больше диаметра нашей планеты.

Что такое протуберанец

Протуберанец — это выброс плотной холодной плазмы, удерживаемый над поверхностью Солнца магнитным полем. Обычно он выглядит как гигантская арка или петля, образованная потоками вещества, движущимися вдоль магнитных линий.

Такие структуры могут существовать от нескольких часов до нескольких недель, после чего-либо оседают обратно на Солнце, либо вырываются в космос.

"Мы наблюдали по-настоящему колоссальное образование — одно из крупнейших за последние годы", — отметили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Где родился царь-протуберанец

Уникальное явление появилось на обратной стороне Солнца, недоступной для прямого наблюдения с Земли. Поэтому астрономы видели лишь верхнюю часть выброса, постепенно отрывающуюся от поверхности.

Учёные предполагают, что активность связана с областью AR4274, расположенной в северном полушарии Солнца. Именно она в начале ноября породила две самые мощные вспышки текущего года. Теперь эта зона повернулась на невидимую сторону звезды, но, по всей видимости, продолжает выбрасывать плазму в космос.

Возможная связь с кометой ATLAS

Исследователи ИКИ РАН обратили внимание на совпадение: за несколько дней до образования протуберанца из той же области произошёл ещё один мощный выброс плазмы.

По расчётам, 21 ноября это облако должно столкнуться с межзвёздной кометой 3I/ATLAS, находящейся на расстоянии около 230 миллионов километров от Солнца.

"Не исключено, что оба явления имеют общий источник — активную магнитную область, продолжающую выделять энергию даже на обратной стороне звезды", — поясняют астрономы ИКИ РАН.

Сравнение масштабов

Нынешний выброс по размерам сопоставим с легендарным Grand Daddy — протуберанцем 1946 года, который до сих пор считается одним из крупнейших в истории наблюдений.

Год Название Примерный размер Особенности 1946 Grand Daddy 1,2 млн км один из самых массивных за всё время наблюдений 2025 "Царь-протуберанец" >1 млн км наблюдался с северного полюса Солнца 2017 Большой выброс AR2665 ~600 тыс. км вызвал магнитную бурю 3 класса

Почему это важно

Подобные гигантские выбросы не несут прямой угрозы Земле, однако они отражают повышенную активность Солнца. В ноябре 2025 года звезда проявляет себя особенно ярко — на это указывают полярные сияния, зафиксированные в середине месяца, и колебания геомагнитного поля.

А что если протуберанец был ещё больше

Если выброс действительно превышал миллион километров, то он мог уходить за край солнечного диска, оставаясь частично невидимым для орбитальных телескопов. По оценкам исследователей, часть плазмы могла быть выброшена в гелиосферу — пространство, заполненное солнечным ветром.

Сейчас данные с космических аппаратов SOHO, SDO и STEREO-A анализируются для уточнения траектории выброса, сообщает vokrugsveta. ru.

Плюсы и минусы солнечной активности

Плюсы Минусы усиливаются полярные сияния повышается риск геомагнитных бурь открываются возможности для изучения магнитных полей могут страдать радиосвязь и навигация рост интереса к космической погоде перегрузка спутниковых систем

Исторический контекст

1843 год: зарегистрированы первые наблюдения протуберанцев с помощью спектроскопа.

зафиксирован крупнейший в XX веке выброс (Grand Daddy). 2025 год: Солнце достигает максимума активности в рамках 25-го цикла, что сопровождается серией мощных вспышек и гигантских протуберанцев.