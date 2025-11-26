Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горбуша, скумбрия и сельдь бюджетная замена сёмге к праздничному столу
Дональд Трамп ускорил переговоры о "Час пик 4" — Semafor
Лошади сопоставляют выражение лица человека с тоном голоса — Scientific Reports
Россия увеличила закупки корейской косметики — таможенная служба Южной Кореи
Денис Новосельцев: "Я хотел бы создать "классный театр"
Экс-продюсера "Ласкового мая" могут депортировать из Турции по запросу РФ
Аренда коттеджей в Карелии выросла до 96 тыс. в сутки по данным онлайн-площадок
Ликвидация центров управления не снизит удары украинских БПЛА – эксперт Михайлов
Локального жиросжигания не существует — фитнес-тренер Александр Карпов

Когда свет погаснет — связь останется: безумная идея интернета без электричества становится реальной

Связь будущего возможна без радио и кабелей — специалисты по нанофотонике
4:48
Наука

Представить интернет без проводов и батареек кажется невозможным, но именно это обсуждают инженеры и исследователи. Новая концепция — "механическая паутина" - предполагает создание глобальной коммуникационной сети, основанной не на электричестве, а на физическом движении, давлении и механических волнах.

Ноутбук
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук

Такой проект может показаться безумным, но в эпоху энергетических кризисов и угроз кибербезопасности он становится всё более актуальным.

Как работает механический интернет

Главная идея состоит в том, чтобы передавать информацию без электрических сигналов, используя:

  • импульсы давления,
  • пневматические или гидравлические реле,
  • цепи поршней и труб,
  • механические колебания, распространяющиеся по физическим средам.

Каждый "узел" такой сети передаёт движение или изменение давления следующему — как телеграфная линия XIX века, только в микромасштабе.

"Это возвращение к корням связи — к физическому движению как носителю данных, но на новом технологическом уровне", — отмечают исследователи из Европейской ассоциации робототехники.

Основные проблемы концепции

Механическая сеть сталкивается с очевидными трудностями:

Проблема Суть
Потери энергии Каждый механический узел теряет часть импульса
Задержки Механический отклик медленнее электрического
Износ Постоянное трение сокращает срок службы
Декодирование Необходимо преобразовывать физические сигналы в цифровые коды

Именно поэтому такие системы рассматриваются не как замена интернета, а как резервная технология для работы в экстремальных условиях - например, при радиационных помехах, отключениях электроэнергии или в полярных экспедициях.

Первые эксперименты уже есть

Несколько лабораторий в США, Европе и Японии создали пневматические логические схемы, где сигналом служит давление воздуха.

Такие устройства способны:

  • обнаруживать неисправности в системах автоматизации без электроники;
  • работать в условиях, где электронные схемы "глохнут" от радиации или магнитных полей;
  • выполнять простые вычисления с помощью клапанов и поршней.

Это напоминает первые шаги к "механическому процессору" — пусть и очень медленному.

Умные материалы и микрооптика

Чтобы ускорить работу и сделать сеть устойчивой, инженеры используют материалы с памятью формы и гели переменного объёма, реагирующие на давление и температуру. Они превращают физическое воздействие в управляемое движение — своего рода "живые провода".

Параллельно развиваются MOEMS-технологии (микрооптомеханические системы), где миниатюрные зеркала и линзы механически управляют светом, создавая оптические сигналы без электричества.

"Если объединить механику и оптику, можно получить автономные сети связи, работающие даже в условиях радиомолчания", — отмечают специалисты по нанофотонике.

Возможные применения

Механический интернет может стать решением для:

  • районов, где нет стабильного электроснабжения (пустыни, Арктика, зоны катастроф);
  • военных объектов и подземных баз, где электромагнитные сигналы могут быть перехвачены;
  • резервных сетей связи, работающих во время отключений или солнечных бурь.

Кроме того, концепция интересна для разработки гибридных систем - сочетаний механических и электронных каналов, повышающих устойчивость коммуникаций, сообщает sciencepost.fr.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
не требует электричества низкая скорость передачи
устойчива к электромагнитным помехам механический износ деталей
может работать в экстремальных условиях ограниченная дальность связи
потенциально энергонезависима сложное кодирование данных

Что ждёт механическую паутину дальше

Учёные уверены: даже если "безэлектрический интернет" никогда не станет массовым, он способен изменить подход к проектированию коммуникационных систем.

Сочетание пассивных механических компонентов и умных материалов может создать новое поколение автономных сетей, не зависящих от инфраструктуры и электросетей.

Исторический контекст

  • В XIX веке первые телеграфы уже использовали механические сигналы через проволоку.
  • В 1950-х инженеры создавали пневматические вычислители для подлодок, где электроника не работала.
  • В XXI веке идея возрождается в формате энергонезависимых коммуникаций - потенциально применимых даже на других планетах.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Наука и техника
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Нефть
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Отказ от лишних задач уменьшает декабрьское выгорание — психолог Марина Гаврилова Валерия Жемчугова Чёрной пятнице верить нельзя — ежегодное шоу иллюзий от маркетологов Александр Шторм Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
99-летний Дик Ван Дайк благодарен супруге за долголетие
Рыба и овощи поддерживают стабильный сахар по данным биолога Ирины Лялиной
Чёрной пятнице верить нельзя — ежегодное шоу иллюзий от маркетологов
Новой избранницей Дмитрия Диброва стала клиентка его бывшей жены
Яичные белки придают лимонному печенью воздушность
Лавровый лист используют для отпугивания мышей и крыс зимой
Террористы маскируют взрывные устройства под обычные предметы — эксперт Веселов
Россия нарастила экспорт мяса птицы в Китай — "Агроэкспорт"
Открытая теплица дает более рыхлую почву весной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.