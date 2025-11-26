Когда свет погаснет — связь останется: безумная идея интернета без электричества становится реальной

Представить интернет без проводов и батареек кажется невозможным, но именно это обсуждают инженеры и исследователи. Новая концепция — "механическая паутина" - предполагает создание глобальной коммуникационной сети, основанной не на электричестве, а на физическом движении, давлении и механических волнах.
Такой проект может показаться безумным, но в эпоху энергетических кризисов и угроз кибербезопасности он становится всё более актуальным.
Главная идея состоит в том, чтобы передавать информацию без электрических сигналов, используя:
Каждый "узел" такой сети передаёт движение или изменение давления следующему — как телеграфная линия XIX века, только в микромасштабе.
"Это возвращение к корням связи — к физическому движению как носителю данных, но на новом технологическом уровне", — отмечают исследователи из Европейской ассоциации робототехники.
Механическая сеть сталкивается с очевидными трудностями:
|Проблема
|Суть
|Потери энергии
|Каждый механический узел теряет часть импульса
|Задержки
|Механический отклик медленнее электрического
|Износ
|Постоянное трение сокращает срок службы
|Декодирование
|Необходимо преобразовывать физические сигналы в цифровые коды
Именно поэтому такие системы рассматриваются не как замена интернета, а как резервная технология для работы в экстремальных условиях - например, при радиационных помехах, отключениях электроэнергии или в полярных экспедициях.
Несколько лабораторий в США, Европе и Японии создали пневматические логические схемы, где сигналом служит давление воздуха.
Такие устройства способны:
Это напоминает первые шаги к "механическому процессору" — пусть и очень медленному.
Чтобы ускорить работу и сделать сеть устойчивой, инженеры используют материалы с памятью формы и гели переменного объёма, реагирующие на давление и температуру. Они превращают физическое воздействие в управляемое движение — своего рода "живые провода".
Параллельно развиваются MOEMS-технологии (микрооптомеханические системы), где миниатюрные зеркала и линзы механически управляют светом, создавая оптические сигналы без электричества.
"Если объединить механику и оптику, можно получить автономные сети связи, работающие даже в условиях радиомолчания", — отмечают специалисты по нанофотонике.
Механический интернет может стать решением для:
Кроме того, концепция интересна для разработки гибридных систем - сочетаний механических и электронных каналов, повышающих устойчивость коммуникаций, сообщает sciencepost.fr.
|Плюсы
|Минусы
|не требует электричества
|низкая скорость передачи
|устойчива к электромагнитным помехам
|механический износ деталей
|может работать в экстремальных условиях
|ограниченная дальность связи
|потенциально энергонезависима
|сложное кодирование данных
Учёные уверены: даже если "безэлектрический интернет" никогда не станет массовым, он способен изменить подход к проектированию коммуникационных систем.
Сочетание пассивных механических компонентов и умных материалов может создать новое поколение автономных сетей, не зависящих от инфраструктуры и электросетей.
