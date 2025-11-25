Тайна арктической мерзлоты: кто на самом деле решает, будет ли метановая бомба взорвана

В толще вечной мерзлоты Арктики скрыт один из самых тревожных климатических факторов современности — огромные запасы органики, которые могут стать источником метана, если лёд растает. Учёные называют это явление "метановой бомбой". Однако новое исследование европейских специалистов показало: всё не так однозначно. Природа сама создала систему, которая способна удерживать часть парникового газа под контролем.
Когда вечная мерзлота тает, органические остатки — растения и животные, замёрзшие тысячи лет назад, — становятся пищей для микроорганизмов. Эти микробы выделяют углекислый газ и метан, который в 25 раз сильнее влияет на потепление климата. Учёные опасались, что этот процесс может стать цепной реакцией: чем теплее, тем больше тает льда, а значит, выделяется больше метана, усиливающего потепление.
Но последние данные говорят о том, что у этой истории есть и обратная сторона.
Международная группа исследователей проанализировала генетический состав микробов в образцах арктических почв — от Канады до Сибири, включая районы Аляски.
Учёные разделили микроорганизмы на две ключевые группы:
Оказалось, что в почвах Арктики преобладает один род метанопоглощающих бактерий — Methylobacter. Они обитают прямо над слоями, где живут метаногены, и буквально питаются поднимающимся из глубины газом. Этот естественный барьер значительно снижает общий объём выбросов.
"Эти микробы действуют как природный фильтр, улавливая метан до того, как он попадёт в атмосферу", — объясняет микробиолог Тим Урих из Университета Грайфсвальда.
Исследование показало, что тип почвы определяет судьбу метана:
|Условия
|Кто доминирует
|Что происходит
|Переувлажнённые зоны (мало кислорода)
|Метаногены
|Активно выделяют газ
|Сухие зоны (достаточно воздуха)
|Метанотрофы
|Поглощают метан из почвы и воздуха
Если климат Арктики станет суше, баланс может измениться в пользу микробов-потребителей, и тогда регион станет не источником, а поглотителем метана.
Ранее климатические модели предполагали, что таяние мерзлоты приведёт к массовому выбросу парниковых газов. Однако теперь специалисты признают: микробные экосистемы слишком сложны, чтобы их можно было описать одной формулой.
"Мы недооценивали роль микробов в регулировании климата. Они способны замедлять выбросы, конкурируя с метаногенными бактериями за ресурсы", — отмечает Кристиан Кноблаух, биогеохимик из Гамбургского университета.
Кроме того, схожие процессы происходят и в других холодных регионах планеты — Гренландии, Гималаях, Антарктиде — где бактерии, использующие железо или серу, также вытесняют производителей метана.
Учёные подчеркивают: судьба арктического метана зависит от водного режима почв. Если климат станет суше, активность метанотрофов усилится. Если же Арктика превратится в сеть болот, преобладают метаногены, и объём выбросов возрастёт.
Ключ к пониманию будущего — в изучении микробов, чья жизнь и обмен веществ определяют баланс углерода на планете.
