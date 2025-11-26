ФБР рассекретило досье Бигфута: 22 страницы, которые переворачивают представления о снежном человеке

Официальное хранилище ФБР, созданное по закону о свободе информации (FOIA), пополнилось необычным документом — 22-страничным досье о Бигфуте, легендарном снежном человеке Северной Америки. Это расследование, проведённое в 1976–1977 годах, стало одним из немногих случаев, когда федеральное агентство официально занималось мифическим существом.
Всё началось, когда Информационный центр по бигфутам штата Орегон (Bigfoot Information Center and Exhibition) направил в ФБР образцы волос, найденные на месте предполагаемого появления снежного человека.
Руководитель центра, Питер Бирн, заявил в письме к Бюро:
"Мы нечасто сталкиваемся с волосами, которые не можем идентифицировать, и этот образец — первый за шесть лет, который может иметь значение", — написал директор центра Питер Бирн.
На исследование были отправлены около 15 волосков с частичками кожи, найденные в лесах Орегона.
Поначалу сотрудники Бюро сомневались: лаборатория занималась только материалами, связанными с уголовными делами. Однако публикации в The New York Times и Washington Star-News о возможных доказательствах существования снежного человека вызвали общественный резонанс.
После серии запросов ФБР решило пойти навстречу исследователям и провести анализ.
"Хотя лаборатория ФБР обычно работает только с правоохранительными органами, в исключительных случаях возможны проверки необычных образцов", — говорится в одном из писем из досье.
После нескольких месяцев исследований, зафиксированных в переписке между Бирном и лабораторией, специалисты ФБР пришли к выводу:
"В результате этих исследований было установлено, что волосы имеют оленье происхождение", — сообщили представители лаборатории.
Таким образом, загадочный образец оказался не свидетельством существования снежного человека, а частью обыкновенного оленя.
Несмотря на разочаровывающий итог, это дело стало уникальным прецедентом. До этого ФБР не участвовало в изучении фольклорных существ. Для исследователей паранормального феномена сам факт участия агентства стал доказательством того, что тема Бигфута когда-то рассматривалась всерьёз.
Кроме того, рассекреченные материалы показывают, насколько серьёзно в 1970-е годы воспринимались слухи о снежном человеке. Тогда в США активно обсуждались случаи "наблюдения" существа на северо-западе Тихого океана, а региональные газеты регулярно публиковали отчёты очевидцев.
Бигфут, также известный как снежный человек, йови, сасквоч или ску́нсовая обезьяна, — одно из самых известных мифических существ Северной Америки. Его описывают как двухметрового человекоподобного гиганта, покрытого густой шерстью.
Легенды о нём существовали задолго до появления науки о криптозоологии: индейские племена считали его лесным духом, а первые европейские поселенцы называли "дикарём лесов".
|Плюсы
|Минусы
|повышает прозрачность работы ФБР
|разрушает миф о Бигфуте для романтиков
|позволяет изучать реальные документы
|порождает новые конспирологические теории
|усиливает интерес к истории криптозоологии
|показывает ограниченность доказательств
Многие энтузиасты уверены, что опубликованное досье — не единственное. Теоретики предполагают, что в архивах могут храниться иные материалы о необъяснимых находках, включая возможные "следы", "фотографии" или "ДНК-фрагменты".
Официально ФБР не подтверждает и не опровергает наличие других документов, но факт публикации 22 страниц уже стал сенсацией в научно-популярных кругах, сообщает popularmechanics.com.
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.