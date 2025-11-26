ФБР рассекретило досье Бигфута: 22 страницы, которые переворачивают представления о снежном человеке

Анализ загадочных волос из Орегона опроверг миф о снежном человеке — ФБР

Официальное хранилище ФБР, созданное по закону о свободе информации (FOIA), пополнилось необычным документом — 22-страничным досье о Бигфуте, легендарном снежном человеке Северной Америки. Это расследование, проведённое в 1976–1977 годах, стало одним из немногих случаев, когда федеральное агентство официально занималось мифическим существом.

Как началось расследование

Всё началось, когда Информационный центр по бигфутам штата Орегон (Bigfoot Information Center and Exhibition) направил в ФБР образцы волос, найденные на месте предполагаемого появления снежного человека.

Руководитель центра, Питер Бирн, заявил в письме к Бюро:

"Мы нечасто сталкиваемся с волосами, которые не можем идентифицировать, и этот образец — первый за шесть лет, который может иметь значение", — написал директор центра Питер Бирн.

На исследование были отправлены около 15 волосков с частичками кожи, найденные в лесах Орегона.

Почему ФБР согласилось провести экспертизу

Поначалу сотрудники Бюро сомневались: лаборатория занималась только материалами, связанными с уголовными делами. Однако публикации в The New York Times и Washington Star-News о возможных доказательствах существования снежного человека вызвали общественный резонанс.

После серии запросов ФБР решило пойти навстречу исследователям и провести анализ.

"Хотя лаборатория ФБР обычно работает только с правоохранительными органами, в исключительных случаях возможны проверки необычных образцов", — говорится в одном из писем из досье.

Что показала экспертиза

После нескольких месяцев исследований, зафиксированных в переписке между Бирном и лабораторией, специалисты ФБР пришли к выводу:

"В результате этих исследований было установлено, что волосы имеют оленье происхождение", — сообщили представители лаборатории.

Таким образом, загадочный образец оказался не свидетельством существования снежного человека, а частью обыкновенного оленя.

Почему досье всё же важно

Несмотря на разочаровывающий итог, это дело стало уникальным прецедентом. До этого ФБР не участвовало в изучении фольклорных существ. Для исследователей паранормального феномена сам факт участия агентства стал доказательством того, что тема Бигфута когда-то рассматривалась всерьёз.

Кроме того, рассекреченные материалы показывают, насколько серьёзно в 1970-е годы воспринимались слухи о снежном человеке. Тогда в США активно обсуждались случаи "наблюдения" существа на северо-западе Тихого океана, а региональные газеты регулярно публиковали отчёты очевидцев.

А кто такой Бигфут

Бигфут, также известный как снежный человек, йови, сасквоч или ску́нсовая обезьяна, — одно из самых известных мифических существ Северной Америки. Его описывают как двухметрового человекоподобного гиганта, покрытого густой шерстью.

Легенды о нём существовали задолго до появления науки о криптозоологии: индейские племена считали его лесным духом, а первые европейские поселенцы называли "дикарём лесов".

Как ФБР проводило анализ

Получение образца волос из Орегона от Информационного центра.

Первичное изучение под микроскопом и сравнение с базой биологических образцов.

Химический анализ структуры волос и фрагментов кожи.

Сопоставление с образцами животных Северной Америки.

Финальное заключение — совпадение с оленьими волосами.

Плюсы и минусы рассекречивания

Плюсы Минусы повышает прозрачность работы ФБР разрушает миф о Бигфуте для романтиков позволяет изучать реальные документы порождает новые конспирологические теории усиливает интерес к истории криптозоологии показывает ограниченность доказательств

А что если у ФБР есть другие материалы

Многие энтузиасты уверены, что опубликованное досье — не единственное. Теоретики предполагают, что в архивах могут храниться иные материалы о необъяснимых находках, включая возможные "следы", "фотографии" или "ДНК-фрагменты".

Официально ФБР не подтверждает и не опровергает наличие других документов, но факт публикации 22 страниц уже стал сенсацией в научно-популярных кругах, сообщает popularmechanics.com.

Интересные факты

Письмо Питера Бирна, отправленное в 1976 году, хранится в оригинале и доступно онлайн в архиве ФБР.

Бирн продолжал поиски Бигфута до конца 1990-х и опубликовал книгу о наблюдениях очевидцев.

Термин Bigfoot впервые появился в 1958 году в газете Humboldt Times (Калифорния).

Исторический контекст

В 1960-х и 1970-х годах интерес к снежному человеку в США достиг пика — проходили экспедиции, выставки и телевизионные шоу.

ФБР получало десятки запросов о помощи в анализе "неизвестных волос".

Рассекречивание досье в XXI веке стало возможным благодаря закону FOIA, который обязал агентство публиковать архивные документы.