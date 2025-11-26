Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шкуро призналась, что участие в "Звёздах в джунглях" ударило по её здоровью
Объяснили принципы макробиотической диеты Мадонны — нутрициолог Анна Дивинская
Лавровый лист улучшает почву и защищает грядки от вредителей
Минеральное масло быстро густеет на морозе по данным Actualno
Физическая нагрузка снижает давление на 5–10 мм рт. ст. — кардиолог Шмид
Яблочное масло готовят из запечённых яблок
Стены подвала теряют до 20–25% тепла без утепления жёсткой пеной — Primainspirace
Депозиты в "мягкой" валюте по-прежнему привлекательны — Сбербанк
Включение нагревателя на месте снижает заряд аккумулятора — CHIP

ФБР рассекретило досье Бигфута: 22 страницы, которые переворачивают представления о снежном человеке

Анализ загадочных волос из Орегона опроверг миф о снежном человеке — ФБР
5:42
Наука

Официальное хранилище ФБР, созданное по закону о свободе информации (FOIA), пополнилось необычным документом — 22-страничным досье о Бигфуте, легендарном снежном человеке Северной Америки. Это расследование, проведённое в 1976–1977 годах, стало одним из немногих случаев, когда федеральное агентство официально занималось мифическим существом.

Бигфут в лесу (ИИ)
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бигфут в лесу (ИИ)

Как началось расследование

Всё началось, когда Информационный центр по бигфутам штата Орегон (Bigfoot Information Center and Exhibition) направил в ФБР образцы волос, найденные на месте предполагаемого появления снежного человека.

Руководитель центра, Питер Бирн, заявил в письме к Бюро:

"Мы нечасто сталкиваемся с волосами, которые не можем идентифицировать, и этот образец — первый за шесть лет, который может иметь значение", — написал директор центра Питер Бирн.

На исследование были отправлены около 15 волосков с частичками кожи, найденные в лесах Орегона.

Почему ФБР согласилось провести экспертизу

Поначалу сотрудники Бюро сомневались: лаборатория занималась только материалами, связанными с уголовными делами. Однако публикации в The New York Times и Washington Star-News о возможных доказательствах существования снежного человека вызвали общественный резонанс.

После серии запросов ФБР решило пойти навстречу исследователям и провести анализ.

"Хотя лаборатория ФБР обычно работает только с правоохранительными органами, в исключительных случаях возможны проверки необычных образцов", — говорится в одном из писем из досье.

Что показала экспертиза

После нескольких месяцев исследований, зафиксированных в переписке между Бирном и лабораторией, специалисты ФБР пришли к выводу:

"В результате этих исследований было установлено, что волосы имеют оленье происхождение", — сообщили представители лаборатории.

Таким образом, загадочный образец оказался не свидетельством существования снежного человека, а частью обыкновенного оленя.

Почему досье всё же важно

Несмотря на разочаровывающий итог, это дело стало уникальным прецедентом. До этого ФБР не участвовало в изучении фольклорных существ. Для исследователей паранормального феномена сам факт участия агентства стал доказательством того, что тема Бигфута когда-то рассматривалась всерьёз.

Кроме того, рассекреченные материалы показывают, насколько серьёзно в 1970-е годы воспринимались слухи о снежном человеке. Тогда в США активно обсуждались случаи "наблюдения" существа на северо-западе Тихого океана, а региональные газеты регулярно публиковали отчёты очевидцев.

А кто такой Бигфут

Бигфут, также известный как снежный человек, йови, сасквоч или ску́нсовая обезьяна, — одно из самых известных мифических существ Северной Америки. Его описывают как двухметрового человекоподобного гиганта, покрытого густой шерстью.

Легенды о нём существовали задолго до появления науки о криптозоологии: индейские племена считали его лесным духом, а первые европейские поселенцы называли "дикарём лесов".

Как ФБР проводило анализ

  • Получение образца волос из Орегона от Информационного центра.
  • Первичное изучение под микроскопом и сравнение с базой биологических образцов.
  • Химический анализ структуры волос и фрагментов кожи.
  • Сопоставление с образцами животных Северной Америки.
  • Финальное заключение — совпадение с оленьими волосами.

Плюсы и минусы рассекречивания

Плюсы Минусы
повышает прозрачность работы ФБР разрушает миф о Бигфуте для романтиков
позволяет изучать реальные документы порождает новые конспирологические теории
усиливает интерес к истории криптозоологии показывает ограниченность доказательств

А что если у ФБР есть другие материалы

Многие энтузиасты уверены, что опубликованное досье — не единственное. Теоретики предполагают, что в архивах могут храниться иные материалы о необъяснимых находках, включая возможные "следы", "фотографии" или "ДНК-фрагменты".

Официально ФБР не подтверждает и не опровергает наличие других документов, но факт публикации 22 страниц уже стал сенсацией в научно-популярных кругах, сообщает popularmechanics.com.

Интересные факты

  • Письмо Питера Бирна, отправленное в 1976 году, хранится в оригинале и доступно онлайн в архиве ФБР.
  • Бирн продолжал поиски Бигфута до конца 1990-х и опубликовал книгу о наблюдениях очевидцев.
  • Термин Bigfoot впервые появился в 1958 году в газете Humboldt Times (Калифорния).

Исторический контекст

  • В 1960-х и 1970-х годах интерес к снежному человеку в США достиг пика — проходили экспедиции, выставки и телевизионные шоу.
  • ФБР получало десятки запросов о помощи в анализе "неизвестных волос".
  • Рассекречивание досье в XXI веке стало возможным благодаря закону FOIA, который обязал агентство публиковать архивные документы.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Авто
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Физическая нагрузка снижает давление на 5–10 мм рт. ст. — кардиолог Шмид
Яблочное масло готовят из запечённых яблок
Стены подвала теряют до 20–25% тепла без утепления жёсткой пеной — Primainspirace
Депозиты в "мягкой" валюте по-прежнему привлекательны — Сбербанк
Включение нагревателя на месте снижает заряд аккумулятора — CHIP
Мон -Тремблан стал рождественским чудом рядом с Монреалем — MTLblog
Алоэ снизило риск гниения после подсушки срезов по данным агрономов
Парацетамол, ацикловир и диклофенак опасны для животных — ветеринар Гольнева
Мышечная память ускоряет реабилитацию после травм
Блогер Лерчек устроила фотосессию с женихом, несмотря на домашний арест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.