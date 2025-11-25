Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миниатюрный моллюск против климата: как борются за выживание редчайшего обитателя Темзы

Экологи объединили усилия для сохранения редкой немецкой волосатой улитки в Темзе
4:16
Наука

На берегах Темзы происходит тихая, но важная экологическая история: природоохранные организации и гражданские учёные решили объединить усилия ради спасения одного из самых необычных и редких видов Великобритании — маленькой немецкой волосатой улитки.

Thames. Темза - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Natalia Semenova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Thames. Темза - panoramio

Этот миниатюрный моллюск с тонкими волосками на раковине живёт незаметно и медленно, но рассказывает удивительную историю о климате, ледниковых периодах и уязвимости современных экосистем. Сегодня его находят лишь на отдельных участках реки, и каждая новая находка становится маленьким научным открытием.

Где живёт улитка и почему она так важна

Волосковидные щетинки на тонкой круглой раковине сделали этот вид узнаваемым, но и подчеркнули его редкость: улитка встречается только в нескольких местах вдоль Темзы. Её размеры не превышают ногтя, а местообитания настолько фрагментированы, что биологи называют вид реликтом ледникового периода.

Команда Citizen Zoo и Лондонского зоологического общества (ZSL) начала детальные исследования, чтобы составить карту ареала и выявить зоны, где улитка ещё может выживать. Экологи выезжают на участки в Ньюхэме, Ричмонде и Барнете, изучают береговые линии, проверяют влажные места среди камней и коряг. Их цель — понять, как распределён вид и какие меры помогут увеличить его популяцию.

Руководитель программы по сохранению пресноводных ресурсов ZSL Джо Пекорелли подчёркивает историческую значимость вида.

По мнению исследователей, сохранение этого маленького вида — важная часть работы по защите городских зелёных территорий и биоразнообразия Лондона.

Зачем изучают ареал улитки

Команда стремится определить:
• где улитка ещё встречается;
• какие участки требуют восстановления;
• какие источники загрязнения угрожают моллюску;
• где возможны переселения для укрепления популяции;
• какие природные параметры (влажность, тип почвы, растительность) критичны для выживания вида.

Подобные исследования позволяют выстроить стратегию защиты, основанную на данных, а не предположениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: переносить улиток без анализа условий.
Последствие: гибель вида на новом участке.
Альтернатива: предварительное обследование территории специалистами.

• Ошибка: игнорировать мелкие виды в программах сохранения.
Последствие: нарушение экосистемной цепочки.
Альтернатива: включать беспозвоночных в городские планы биоразнообразия.

• Ошибка: считать, что маленькие виды сами адаптируются к урбанизации.
Последствие: утрата популяций на локальном уровне.
Альтернатива: создание микробиотопов с естественной растительностью.

FAQ

Почему улитка называется немецкой?
Потому что её исторический ареал связан с регионами вдоль Рейна.

Можно ли увидеть её самостоятельно?
Да, но она очень маленькая, и поиск требует внимательности.

Опасна ли она для растений?
Нет, вид питается растительными остатками и не наносит вреда садовым культурам.

Мифы и правда

Миф: улитка появилась в Великобритании случайно.
Правда: окаменелости подтверждают её присутствие со времён ледникового периода.

Миф: такие виды не влияют на экосистему.
Правда: беспозвоночные — основа питания для многих животных.

Миф: переселение улиток решит все проблемы.
Правда: без восстановления среды это малоэффективно.

Три интересных факта

• Раковина волосатой улитки покрыта тонкими волосками, удерживающими влагу.
• Вид сохранился благодаря влажным берегам, которые служили укрытием даже во время ледниковых условий.
• Улитки питаются водорослями и растительными остатками, выполняя важную "уборочную" функцию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
