Слабеющий голос из бездны: как NASA поддерживает связь с Вояджером-1 на расстоянии миллиардов километров

0:44
Наука

Почти полвека после старта "Вояджера-1" он продолжает удаляться от Земли и, несмотря на возраст, остаётся одним из самых впечатляющих символов человеческой исследовательской мысли.

Радиотелескоп ночью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радиотелескоп ночью

В конце 2026 года аппарат достигнет расстояния, на котором радиосигнал будет идти к нему ровно 24 часа. Это означает, что любой запрос с Земли и подтверждение от аппарата будут занимать двое суток — новый рекорд в истории космической связи.

Миссия, которая начиналась как облёт планет, теперь превращается в медленное удаление в межзвёздный мрак, где аппарат остаётся последним голосом человечества в пустоте.

Почему задержка в один световой день — это важно

Скорость света — максимальная скорость, возможная для передачи информации. На Земле её почти не ощущают: даже от спутников задержки составляют доли секунды. Но в космосе расстояния столь огромны, что даже свет становится "медленным".

История космических полётов уже демонстрировала подобные примеры. Во время миссий "Аполлон" связь между Луной и Землёй имела задержку около 2,6 секунды. Для Марса этот интервал увеличивается до четырёх минут, для Юпитера — почти до часа, для Плутона — более шести часов. Чтобы аппараты могли работать на таких расстояниях, инженеры делают их максимально автономными.

"Вояджер-1" ушёл дальше всех. Сейчас он находится примерно в 15,7 миллиарда миль от Земли, и сигнал доходит до него за 23 часа 32 минуты. Через год аппарат пересечёт символическую границу — дистанцию в один световой день.

Как работает связь с аппаратом

Обмен данными с "Вояджером" выполняет глобальная сеть радиотелескопов NASA — Deep Space Network. Благодаря чувствительным антеннам можно улавливать крошечный поток энергии, едва достигающий Земли после почти миллиардов километров путешествия.

Сложность заключается в том, что с каждым месяцем сигнал становится слабее, а ответ ждать приходится всё дольше. После 2026 года инженерам понадобится два дня, чтобы проверить успешность любой отправленной команды.

Задержки радиосигналов в разных точках Солнечной системы

Объект Средняя задержка сигнала Примерное расстояние
Луна ~2,6 секунды 363 тыс. км
Марс до 4 минут до 400 млн км
Юпитер до 52 минут до 900 млн км
Плутон до 6,8 часа 5,9 млрд км
"Вояджер-1" (2026) 24 часа 25,9 млрд км

Такое сравнение показывает, как сильно меняется восприятие пространства за пределами орбит планет.

Что происходит с аппаратом сейчас

"Вояджер-1" был запущен в 1977 году и выполнил свою основную миссию, пролетев мимо Юпитера и Сатурна. После этого аппарат был направлен прочь от Солнечной системы и достиг межзвёздного пространства.

Его радиоизотопный источник питания постепенно исчерпывает энергию, и NASA ожидает, что в ближайшие годы он перестанет поддерживать работу научных приборов, хотя система связи может функционировать ещё немного.

Несмотря на возраст, аппарат остаётся техническим чудом: он выдерживает экстремальные температуры, радиацию и не имеет возможности получать ремонт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полагаться на мгновенную реакцию аппарата.
Последствие: потеря управления при критическом событии.
Альтернатива: автономное ПО для самодиагностики.

• Ошибка: недооценивать ослабление сигнала на больших расстояниях.
Последствие: невозможность получать данные.
Альтернатива: адаптивные антенны и усилители в сети DSN.

• Ошибка: лишняя нагрузка на энергоресурс.
Последствие: преждевременный выход приборов из строя.
Альтернатива: поэтапное отключение систем.

А что если аппараты Voyager потеряют связь?

Если источники питания перестанут вырабатывать достаточный уровень энергии, связь может оборваться. Тем не менее аппараты будут продолжать лететь в межзвёздном пространстве — молча, но неизменно. Они станут своеобразными посланниками человечества, несущими золотые пластинки с информацией о Земле. Даже без связи их путешествие будет историческим фактом — первый случай выхода созданного человеком объекта за пределы солнечного влияния.

Плюсы и минусы длительной межзвёздной миссии

Плюсы Минусы
Уникальные данные с окраины Солнечной системы Огромная задержка сигнала
Демонстрация долговечности технологий Постепенная потеря энергии
Вклад в понимание межзвёздной среды Невозможность ремонта
Исторический символ космонавтики Ограниченность приборов

FAQ

Сколько ещё продержится "Вояджер-1"?
Вероятно, до конца 2020-х годов, после чего питание перестанет поддерживать приборы.

Почему аппарат не можно вернуть?
Его траектория направлена прочь от Солнечной системы, а технологий для возвращения нет.

Какие данные он передаёт сейчас?
Информацию о магнитных полях, плазме и плотности межзвёздной среды.

Мифы и правда

Миф: "Вояджер-1" скоро выйдет из галактики.
Правда: граница галактики находится в десятках тысяч световых лет.

Миф: скорость света слишком высока, чтобы ощущать задержку.
Правда: при межпланетных расстояниях задержки становятся заметными.

Миф: аппарат может столкнуться с крупными объектами.
Правда: плотность межзвёздной среды крайне мала.

Три интересных факта

• "Вояджер-1" несёт золотой диск с музыкой, звуками природы и приветствием человечества.
• Его скорость — около 61 000 км/ч, но расстояние огромно, и он всё равно удаляется медленно по космическим меркам.
• Система связи аппарата мощнее фонарика, но DSN умеет улавливать её на расстоянии десятков миллиардов километров.

Исторический контекст

• "Вояджеры" были запущены в 1977 году для исследования планет-гигантов.
• Из-за уникального расположения планет аппарат смог выполнить манёвр гравитационной "пращи".
• После завершения миссии NASA решила направить "Вояджеры" в межзвёздное пространство, что стало частью программы изучения границ гелиосферы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
