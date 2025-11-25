Спирали из пыли и огня: звёзды Apep раскрыли рисунок, от которого астрономы потеряли дар речи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Космос иногда показывает нам картины, которые выходят за рамки привычных представлений о "тихой" Вселенной. На расстоянии примерно 8000 световых лет от Земли система Apep демонстрирует грандиозный и жестокий спектакль: массивные звёзды выбрасывают пыль, закручивающуюся в идеальные спирали, словно в замедленном космическом танце. Эти структуры невозможно было рассмотреть раньше — теперь их впервые показал телескоп Джеймс Уэбб.

Рождение новой планеты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рождение новой планеты

Что обнаружил телескоп: детали, скрытые от предыдущих инструментов

Новые наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне позволили увидеть четыре закрученных пылевых спирали вокруг пары звёзд Вольфа-Райе в системе Apep. Раньше учёные могли различить только одну. Спирали образуются из-за колоссального давления звёздного ветра: два мощных потока сталкиваются, образуя геометрически чёткие кольца, которые расширяются со скоростью тысяч километров в секунду.

По этим структурам астрономы определили орбитальный период звёзд — один из ключевых параметров, который позволяет понять внутреннюю механику системы. Оказалось, что две главные звезды проходят сближение лишь раз в 190 лет, находясь "рядом" около 25 лет на каждой орбите.

Что делает систему Apep такой редкой

Звёзды Вольфа-Райе — крайне редкие объекты. Это массивные, яркие светила, находящиеся в финальной фазе жизни. Они теряют вещество с невероятной скоростью, кардинально меняют свою атмосферу и готовятся к взрыву сверхновой. В системе Apep таких звёзд две, и дополнительно к ним — массивный сверхгигант, который находится поблизости и влияет на форму и плотность выбрасываемой пыли.

Эта троица создаёт сложные слоистые структуры, забыть которые невозможно: пыль не просто разлетается, а формирует идеально изогнутые "кольца", напоминающие отпечатки гигантского архитектора.

Сравнение: почему Apep уникален среди звёзд-ветровиков

Параметр Apep Типичная система Вольфа-Райе
Число пылевых спиралей 4 обнаруженные структуры 1 или нет вовсе
Орбита ~190 лет 5-10 лет
Скорость ветра 2000-3000 км/с около 1000 км/с
Количество звёзд 3 2
Влияние третьей звезды Значительное Практически отсутствует

Как изучать подобные системы

  1. Начать с анализа инфракрасных данных. Пыль нагревается и светится лучше всего в инфракрасном диапазоне — это делает Уэбб идеальным инструментом.

  2. Сравнивать данные нескольких лет. Пыль движется медленно на масштабах наблюдений, но последовательные снимки показывают изменения.

  3. Использовать модели ветров. Смешивание потоков помогает определить массу, скорость ветра и температуру звёзд.

  4. Учитывать присутствие третьих тел. Даже слабая гравитация может менять траекторию пылевых спиралей.

  5. Комбинировать наблюдения с Very Large Telescope. VLT и Уэбб вместе дают глубину и детализацию структуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать пыль в Apep хаотичной.
Последствие: неверные модели орбиты.
Альтернатива: использовать высокоточные вычисления для описания спиральных волн.

Ошибка: игнорировать влияние третьей звезды.
Последствие: неверная оценка распределения массы в системе.
Альтернатива: анализировать изменения в форме спиралей по годам.

Ошибка: думать, что такие спирали — обычное явление.
Последствие: обесценивание уникальных условий в Apep.
Альтернатива: рассматривать Apep как исключение, важное для теорий эволюции массивных звёзд.

А что если…

Когда массивные звёзды Вольфа-Райе достигают конца жизни, они обычно становятся сверхновыми, а самые массивные — источниками гамма-всплесков. Если одна из звёзд Apep взорвётся, пылевые кольца будут искажены, а структура системы радикально изменится. Возможно даже образование чёрной дыры или нейтронной звезды.

Плюсы и минусы наблюдений Уэбба

Плюсы Минусы
Высочайшая детализация инфракрасного излучения Ограниченность разрешения в длинных волнах
Возможность наблюдать невидимую пыль Высокая стоимость и редкость наблюдений
Длительный мониторинг без потери качества Мало доступного времени для повторных снимков
Объединение данных с VLT и другими телескопами Зависимость от условий космического аппарата

FAQ

Почему пыль формирует спирали?
Звёздные ветры сталкиваются и образуют плотные участки, которые вытягиваются в виде витков из-за орбитального движения звёзд.

Как быстро движется пыль?
До 3000 км/с — это намного быстрее большинства известных звёздных ветров.

Что произойдёт с Apep дальше?
Обе звезды Вольфа-Райе рано или поздно взорвутся как сверхновые.

Мифы и правда

Миф: спирали возникают из-за столкновений звёзд.
Правда: это результат смешения потоков их ветров.

Миф: Apep — единственная система со спиральной пылью.
Правда: такие системы есть, но настолько сложную структуру раньше не удавалось увидеть.

Миф: пыль медленная и холодная.
Правда: структура Apep показывает быстрые, горячие потоки.

Три интересных факта

  1. Две звезды в Apep теряют массу быстрее, чем большинство известных сверхгигантов.

  2. Пылевые кольца формируются каждые 25 лет — во время близкого сближения звёзд.

  3. Пыль Apep может служить сырьём для будущих планетных систем, хотя сама система вряд ли сформирует планеты.

Исторический контекст

Apep впервые заметили в начале 2000-х годов как необычный источник инфракрасного излучения. Тогда обнаружили лишь слабую структуру, похожую на спираль. Лишь Very Large Telescope смог рассмотреть чуть больше. Когда в работу вошёл телескоп Джеймс Уэбб, возможности среднего инфракрасного диапазона позволили увидеть скрытое ранее: четыре спирали, взаимосвязанные кольца и динамику пыли, которая раскрыла орбитальную механику массивных звёзд.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
