Спирали из пыли и огня: звёзды Apep раскрыли рисунок, от которого астрономы потеряли дар речи

Орбита звёзд Apep составляет 190 лет по данным телескопа Уэбб — Sciencepost

Наука

Космос иногда показывает нам картины, которые выходят за рамки привычных представлений о "тихой" Вселенной. На расстоянии примерно 8000 световых лет от Земли система Apep демонстрирует грандиозный и жестокий спектакль: массивные звёзды выбрасывают пыль, закручивающуюся в идеальные спирали, словно в замедленном космическом танце. Эти структуры невозможно было рассмотреть раньше — теперь их впервые показал телескоп Джеймс Уэбб.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рождение новой планеты

Что обнаружил телескоп: детали, скрытые от предыдущих инструментов

Новые наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне позволили увидеть четыре закрученных пылевых спирали вокруг пары звёзд Вольфа-Райе в системе Apep. Раньше учёные могли различить только одну. Спирали образуются из-за колоссального давления звёздного ветра: два мощных потока сталкиваются, образуя геометрически чёткие кольца, которые расширяются со скоростью тысяч километров в секунду.

По этим структурам астрономы определили орбитальный период звёзд — один из ключевых параметров, который позволяет понять внутреннюю механику системы. Оказалось, что две главные звезды проходят сближение лишь раз в 190 лет, находясь "рядом" около 25 лет на каждой орбите.

Что делает систему Apep такой редкой

Звёзды Вольфа-Райе — крайне редкие объекты. Это массивные, яркие светила, находящиеся в финальной фазе жизни. Они теряют вещество с невероятной скоростью, кардинально меняют свою атмосферу и готовятся к взрыву сверхновой. В системе Apep таких звёзд две, и дополнительно к ним — массивный сверхгигант, который находится поблизости и влияет на форму и плотность выбрасываемой пыли.

Эта троица создаёт сложные слоистые структуры, забыть которые невозможно: пыль не просто разлетается, а формирует идеально изогнутые "кольца", напоминающие отпечатки гигантского архитектора.

Сравнение: почему Apep уникален среди звёзд-ветровиков

Параметр Apep Типичная система Вольфа-Райе Число пылевых спиралей 4 обнаруженные структуры 1 или нет вовсе Орбита ~190 лет 5-10 лет Скорость ветра 2000-3000 км/с около 1000 км/с Количество звёзд 3 2 Влияние третьей звезды Значительное Практически отсутствует

Как изучать подобные системы

Начать с анализа инфракрасных данных. Пыль нагревается и светится лучше всего в инфракрасном диапазоне — это делает Уэбб идеальным инструментом. Сравнивать данные нескольких лет. Пыль движется медленно на масштабах наблюдений, но последовательные снимки показывают изменения. Использовать модели ветров. Смешивание потоков помогает определить массу, скорость ветра и температуру звёзд. Учитывать присутствие третьих тел. Даже слабая гравитация может менять траекторию пылевых спиралей. Комбинировать наблюдения с Very Large Telescope. VLT и Уэбб вместе дают глубину и детализацию структуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать пыль в Apep хаотичной.

Последствие: неверные модели орбиты.

Альтернатива: использовать высокоточные вычисления для описания спиральных волн.

Ошибка: игнорировать влияние третьей звезды.

Последствие: неверная оценка распределения массы в системе.

Альтернатива: анализировать изменения в форме спиралей по годам.

Ошибка: думать, что такие спирали — обычное явление.

Последствие: обесценивание уникальных условий в Apep.

Альтернатива: рассматривать Apep как исключение, важное для теорий эволюции массивных звёзд.

А что если…

Когда массивные звёзды Вольфа-Райе достигают конца жизни, они обычно становятся сверхновыми, а самые массивные — источниками гамма-всплесков. Если одна из звёзд Apep взорвётся, пылевые кольца будут искажены, а структура системы радикально изменится. Возможно даже образование чёрной дыры или нейтронной звезды.

Плюсы и минусы наблюдений Уэбба

Плюсы Минусы Высочайшая детализация инфракрасного излучения Ограниченность разрешения в длинных волнах Возможность наблюдать невидимую пыль Высокая стоимость и редкость наблюдений Длительный мониторинг без потери качества Мало доступного времени для повторных снимков Объединение данных с VLT и другими телескопами Зависимость от условий космического аппарата

FAQ

Почему пыль формирует спирали?

Звёздные ветры сталкиваются и образуют плотные участки, которые вытягиваются в виде витков из-за орбитального движения звёзд.

Как быстро движется пыль?

До 3000 км/с — это намного быстрее большинства известных звёздных ветров.

Что произойдёт с Apep дальше?

Обе звезды Вольфа-Райе рано или поздно взорвутся как сверхновые.

Мифы и правда

Миф: спирали возникают из-за столкновений звёзд.

Правда: это результат смешения потоков их ветров.

Миф: Apep — единственная система со спиральной пылью.

Правда: такие системы есть, но настолько сложную структуру раньше не удавалось увидеть.

Миф: пыль медленная и холодная.

Правда: структура Apep показывает быстрые, горячие потоки.

Три интересных факта

Две звезды в Apep теряют массу быстрее, чем большинство известных сверхгигантов. Пылевые кольца формируются каждые 25 лет — во время близкого сближения звёзд. Пыль Apep может служить сырьём для будущих планетных систем, хотя сама система вряд ли сформирует планеты.

Исторический контекст

Apep впервые заметили в начале 2000-х годов как необычный источник инфракрасного излучения. Тогда обнаружили лишь слабую структуру, похожую на спираль. Лишь Very Large Telescope смог рассмотреть чуть больше. Когда в работу вошёл телескоп Джеймс Уэбб, возможности среднего инфракрасного диапазона позволили увидеть скрытое ранее: четыре спирали, взаимосвязанные кольца и динамику пыли, которая раскрыла орбитальную механику массивных звёзд.