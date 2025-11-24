Забытый вулкан Хайли-Губби? Стихия пробудилась после тысячелетий сна

Впервые за 12 тысяч лет пробудился вулкан на северо-востоке Эфиопии — учёные

Северо-восточный регион Эфиопии стал свидетелем события, которого не видели тысячи поколений: вулкан Хайли-Губби неожиданно начал извергаться впервые почти за 12 000 лет.

Вулкан

Густые массы пепла, поднимающиеся на высоту до 14 километров, устремились через Красное море в сторону Йемена и Омана, заставив геологов, местные власти и жителей региона внимательно следить за происходящим.

В зоне, где землетрясения и рифтовые процессы давно стали частью жизни, столь мощное извержение стало напоминанием о масштабной геологической силе, скрытой под земной корой.

Что произошло и почему это важно

Хайли-Губби расположен в регионе Афар — одном из наиболее тектонически активных районов мира. Здесь соприкасаются литосферные плиты, и рифтовые разломы создают условия для постоянного движения земной коры. Извержение началось в воскресенье и продолжалось несколько часов, выбрасывая огромное количество пепла.

Местные власти подтвердили, что жертв нет, но извержение уже отразилось на жизни скотоводов, которые зависят от пастбищ и чистой воды. Пепел осел на земле, покрыв деревни и пастбища, а густой дым сделал видимость минимальной. Площадь воздействия оказалась достаточно широкой, чтобы вызвать международные предупреждения о вулканическом пепле для авиации.

Что говорят местные жители и чиновники

Мохаммед Сеид рассказал, что активность вулкана стала неожиданностью и может стать серьёзной проблемой для экономики региона.

По словам очевидцев, земля содрогнулась буквально на глазах. Житель региона Ахмед Абдела описал первые минуты извержения ужасными.

Социальные сети заполнили впечатляющие кадры: в видео виден мощный белый столб дыма, поднимающийся вертикально вверх. Подлинность роликов ещё проверяется агентствами, но их обсуждение уже стало вирусным.

Редкое извержение в контексте мировых вулканических событий

Параметр Хайли-Губби Типичный активный вулкан Последнее извержение ~12 000 лет назад От нескольких лет до десятилетий Высота столба пепла До 14 км 5-12 км Регион Рифтовая долина, зона раскола плит Зоны субдукции, островные дуги Последствия Пепел, нарушение пастбищ, риск для авиации Зависит от типа магмы и мощности Уровень риска Низкий для населения Средний-высокий

Такая таблица помогает увидеть, по словам учёных, насколько необычен случай Хайли-Губби: это не просто "ещё одно извержение", а событие, происходящее раз в тысячелетие.

Что важно делать жителям региона

• Следить за рекомендациями местных властей и службы геомониторинга.

• Закрывать окна и щели в домах, чтобы снизить попадание пепла внутрь.

• Носить маски или тканевые повязки во время уборки или нахождения на улице.

• Защитить скот, обеспечив укрытия и чистую воду.

• Регулярно стряхивать пепел с крыш — особенно если осадки усиливаются.

• Пользоваться средствами глазной защиты, чтобы избежать раздражения.

• Следить за статусом авиасообщения: пепел может менять маршруты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выходить на улицу без защиты.

Последствие: раздражение дыхательных путей и глаз.

Альтернатива: использовать маску, очки и по возможности оставаться дома.

• Ошибка: давать скоту пастись на покрытой пеплом земле.

Последствие: проблемы с пищеварением и недостаток корма.

Альтернатива: временно использовать запасы кормов и воду из защищённых источников.

• Ошибка: считать, что опасность прошла сразу после прекращения извержения.

Последствие: игнорирование остаточного пеплопада.

Альтернатива: следить за прогнозом VAAC и рекомендациями властей.

А что если извержение повторится

Геологи отмечают, что рифтовые зоны склонны к серии событий. Даже если активная фаза завершилась, в течение недель или месяцев возможны дополнительные выбросы пепла или небольшие землетрясения.

Однако в большинстве случаев такие явления менее опасны, чем основной выброс. Главное — быть готовыми и сохранять внимательность.

Плюсы и минусы активности вулкана

Плюсы Минусы Обновление почв минеральными веществами Угроза пастбищам и скоту Повышенный научный интерес к региону Риск для авиации и здоровья Возможность улучшить систему мониторинга Повреждение крыш, инфраструктуры Привлечение внимания к проблемам региона Временные экономические потери

FAQ

Почему извержение произошло именно сейчас?

Активность рифтовых зон непредсказуема. Движение плит может вызвать внезапный подъём магмы.

Насколько опасен вулкан для туристов?

Опасность минимальна при соблюдении рекомендаций. Извержение локализовано и быстро стихло.

Достанется ли пепел до других стран?

VAAC сообщает, что облако уже пересекло Красное море и достигло Йемена и Омана.

Мифы и правда

• Миф: если вулкан "спал" тысячи лет, он безопасен.

Правда: даже редкие вулканы могут извергаться мощно и внезапно.

• Миф: пепел — это просто пыль.

Правда: вулканический пепел абразивен, токсичен и опасен для двигателей самолётов.

• Миф: извержение обязательно означает приближение катастрофы.

Правда: в рифтовых долинах такие события иногда локальны и кратковременны.

Три интересных факта

• Афар — одно из немногих мест на Земле, где можно наблюдать формирование новой океанической коры.

• Облака пепла могут подниматься выше уровня пассажирских авиалайнеров.

• Некоторые местные вулканы извергались настолько редко, что исчезли из устных преданий.