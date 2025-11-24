Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимняя сказка или ледниковый период? Покажет ли погода в Москве свой нрав

Москвичи гадают о предстоящей зимней погоде — синоптики успокоили
Наука

Москвичи в последние недели активно обсуждают предстоящую зиму: в медиапространстве звучали прогнозы о рекордных морозах, "полярных вторжениях" и экстремальных понижениях температуры.

Замёрзшие ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Замёрзшие ягоды

Однако специалисты Гидрометцентра дают куда более спокойную оценку: предстоящий сезон обещает быть близким к климатической норме. Да, холоднее, чем в прошлом году, но без экстремальных значений, которые нередко пугают горожан.

Что говорят метеорологи

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что зимняя температура будет ощутимо ниже, чем в сезоне 2024-2025 годов, однако поводов ждать аномалий нет.

"По оценкам, в Москве, в центре европейской России, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы", — сказал метеоролог.

Синоптик отметил, что морозы будут чередоваться с периодами потепления, что характерно для московского климата последних десятилетий. Подобная "волнообразная" зима связана с особенностями атмосферной циркуляции и продолжающимися глобальными изменениями климата.

Ранее в СМИ появлялись заявления о возможных морозах ниже -25 градусов в Центральной России. Но профессионалы подчёркивают: такие оценки были предварительными, а любые долгосрочные прогнозы содержат высокий процент неопределённости.

Вильфанд обращает внимание и на важную деталь: можно построить некую модель, описать общую тенденцию, но не предсказать точно температуру в любой предстоящий сезон.

Аналогичной точки зрения придерживается и Анатолий Цыганков, представляющий Росгидромет: по его словам, невозможно "одной цифрой" описать прогноз для всей страны, где климатические условия разных регионов радикально различаются, пишет "Царьград".

Зима прошлого года и ожидаемая зима

Параметр Зима 2024-2025 Предстоящая зима
Средняя температура Выше нормы В пределах нормы
Вероятность аномальных морозов Низкая Низкая
Периоды оттепелей Частые Регулярные
Долгие устойчивые морозы Практически отсутствовали Мало вероятны
"Перепады" температуры Умеренные Возможны волны холода

Такое сравнение показывает: москвичи столкнутся с более типичной зимой, чем в прошлом году, но без экстремумов.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к нормальной московской зиме

• Проверить зимнюю одежду и обувь — особое внимание мембранным материалам и утеплителю.
• Подготовить автомобиль: заменить резину, проверить аккумулятор, пополнить зимнюю омывайку.
• Следить за прогнозами на 5-7 дней — это наиболее точный период, на который стоит ориентироваться.
• Подготовить дом: проверить уплотнители на окнах, убедиться в рабочем состоянии отопительных приборов.
• Продумать маршрут и время в часы похолодания — особенно если предстоят поездки с детьми.
• Запастись набором для неблагоприятной погоды: термос, перчатки, павербанк, аптечка.
• Пользоваться официальными источниками метеосводок, избегая панических прогнозов в соцсетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: доверять долгосрочным прогнозам на месяцы вперёд.
Последствие: планирование по недостоверной информации, стресс и лишние расходы.
Альтернатива: опираться на прогнозы на ближайшую неделю.

• Ошибка: игнорировать резкие колебания температуры.
Последствие: простуды, дискомфорт, неподготовленность.
Альтернатива: следить за предупреждениями о "волнах холода".

• Ошибка: воспринимать всю Россию как единый климатический регион.
Последствие: ошибочные ожидания и паника на фоне новостей из других областей.
Альтернатива: ориентироваться на локальные данные Московского региона.

А что если прогнозы снова изменятся

Синоптики подчёркивают: любая долгосрочная оценка — это вероятность, а не точное значение. При изменении траекторий воздушных масс температура может колебаться в обе стороны. Но это не означает глобального разворота погоды.

Если прогнозы скорректируют, изменения будут заметными лишь в пределах нескольких градусов, а не скачками на 20-30 градусов.

Основное правило: ориентироваться на официальные ежедневные и недельные сводки, так как они наиболее надёжны.

FAQ

Почему долгосрочные прогнозы неточны?
Из-за сложной динамики воздушных потоков и глобальных процессов в атмосфере, которые меняются быстрее, чем удаётся моделировать.

Есть ли риск аномальных морозов этой зимой?
По словам специалистов, риск низкий. Холодные периоды возможны, но кратковременны.

Как отличить достоверный прогноз от сенсации?
Смотреть публикации Гидрометцентра, Росгидромета и крупных метеорологических служб. Избегать анонимных прогнозов "на три месяца".

Мифы и правда

Миф. Зима уже заранее определена, и её можно точно описать по моделям.
Правда: модели дают полутоновые сценарии, а не точные значения.

Миф. Если один регион замёрз, значит вся страна замёрзнет.
Правда: климат России крайне неоднороден.

Миф. Глобальное потепление исключает холодные дни.
Правда: оно усиливает погодные качели — а не отменяет холод.

Три интересных факта

• Количество солнечных дней в Москве зимой значительно ниже нормального уровня инсоляции, что влияет на эмоциональное состояние.
• Волны холода могут возникать внезапно из-за резких разворотов арктического воздуха.
• Глобальные климатические процессы нередко вызывают необычные погодные сочетания — например, мороз при высокой влажности.

Исторический контекст

• В советские годы метеопрогнозы на дальний срок были ещё менее надёжными — не хватало спутниковой информации.
• С начала XXI века модели стали точнее, но до идеальной предсказуемости ещё далеко.
• За последние 20 лет Москва пережила как рекордно мягкие, так и весьма холодные зимы — сезонность становится всё менее однозначной.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
