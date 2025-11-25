Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парфюм напрямую воздействуют на зоны эмоций в мозге человека
Овощные пюре лучший вариант гарнира для рыбы
Валдис Пельш нарвался на критику из-за розыгрыша Дроздова
Лиза Боярская заявила об обязанностях артиста
Численность аксолотля в Сочимилько упала с 6000 до сотни особей — Lemagdesanimaux
Издержки производства увеличили стоимость икры — менеджер по продажам Семёнов
Сахар вызывает потерю упругости кожи по данным дерматолога Элизабет Бахар Хаушманд
Виктория Боня призналась, что отдаёт за обучение дочери более 7 млн рублей
Верховный суд должен защитить покупателей жилья от мошенников — депутат Бессараб

Лес Суматры распахнул дверь в другой мир: растение-призрак расцвело, нарушив собственные правила

Редкое цветение Rafflesia hasseltii зафиксировано на Суматре — ботаник Андрикихата
0:28
Наука

Тропические леса Суматры скрывают множество тайн, но некоторые из них открываются лишь тем, кто действительно упорен. Именно так произошло с исследовательской группой, которая смогла увидеть один из самых редких цветов планеты — Rafflesia hasseltii. Для ботаников это событие сравнимо с находкой давно утерянного артефакта: эти растения появляются настолько редко и на столь короткое время, что шанс увидеть их вживую минимален. Тем ценнее становится кадр, на котором распускается гигантский красно-бурый цветок, словно сошедший со страниц фантастического романа.

Цветок Rafflesia hasseltii
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цветок Rafflesia hasseltii

Поиски, занявшие годы

Исследователи провели долгий путь через влажные леса, где рядом с лианами и папоротниками встречаются следы суматранских тигров. Для индонезийского ботаника Септиана "Деки" Андрикихата эта находка стала итогом многолетней охоты за elusive-растением: тринадцать лет поисков завершились эмоциями, которые невозможно сдержать.

Тайная жизнь раффлезии

Rafflesia живёт скрытно — её тело полностью находится внутри тропической лианы-хозяина. Внешнему наблюдателю доступен лишь краткий миг: бутон формируется несколько месяцев, а само цветение продолжается всего несколько дней. Учёным невероятно повезло оказаться рядом именно тогда, когда массивные лепестки медленно расходились, словно распахивая дверь в другой мир.

Особенности и биология "трупного цветка"

Все раффлезии относятся к полным паразитам: у них нет ни листьев, ни стеблей, ни корней. Они не способны к фотосинтезу и полностью зависят от растения-хозяина, поглощая питательные вещества прямо из его тканей. Характерный сильный запах, напоминающий разлагающееся мясо, необходим для привлечения мух — главных переносчиков пыльцы. Это объясняет и народное название — "трупный цветок".

Редкость, размеры и угрозы

Сейчас известно более сорока видов раффлезий. Самый крупный из них — Rafflesia arnoldii — вырастает почти до метра в диаметре. Однако практически все представители рода находятся под угрозой исчезновения: их естественная среда сокращается из-за вырубки лесов, а попытки выращивать раффлезии в ботанических садах почти всегда заканчиваются неудачей. Растение слишком зависимо от своего хозяина, а этот сложный симбиоз трудно воспроизвести в искусственных условиях.

Борьба за сохранение раффлезий

Учёные из Оксфордского ботанического сада подчеркивают необходимость срочных мер по защите этих уникальных паразитических растений. Планируется формирование международной рабочей группы, которая займётся сохранением естественных местообитаний и координацией усилий разных стран.

Сравнение известных видов раффлезии

Вид Средний диаметр Особенности Уровень угрозы
Rafflesia hasseltii 40-60 см Яркие контрастные пятна, редкое цветение Критическое сокращение ареала
Rafflesia arnoldii до 100 см Самый большой одиночный цветок на Земле Под угрозой исчезновения
Rafflesia keithii 60-80 см Встречается на Борнео Подвержена разрушению лесов
Rafflesia patma 30-40 см Более лёгкий запах Сокращающаяся популяция

Как наблюдать раффлезию: пошаговый гид

  1. Выбрать сезон — чаще всего бутоны появляются в конце влажного периода.
  2. Обратиться к местным проводникам, знающим лианы-хозяев.
  3. Использовать GPS-трекеры и карты ареалов, доступные через туристические сервисы.
  4. Путешествовать в плотной обуви и треккинговой одежде, брать с собой репелленты.
  5. Не трогать цветок: любое повреждение сокращает и без того короткий период цветения.
  6. Фотографировать без применения вспышки, чтобы не привлечь насекомых или животных.
  7. Проверять прогнозы появления бутонов через приложения наблюдений за дикой природой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: попытка сорвать лепесток или взять образец.
    Последствие: цветение прекращается, популяция уменьшается.
    Альтернатива: использовать макросъёмку смартфона или экшн-камеры.
  2. Ошибка: посещение леса без проводника.
    Последствие: риск заблудиться или столкнуться с дикими животными.
    Альтернатива: оформлять прогулки через местные экотур-сервисы.
  3. Ошибка: отходить от тропы ради лучшего кадра.
    Последствие: повреждение почвы и молодых лиан-хозяев.
    Альтернатива: использовать зум-объективы или штативы-моноподы.

Мифы и правда

  • Миф: раффлезия опасна для человека.
    Правда: растение неядовито и не представляет угрозы, хотя запах действительно неприятен.
  • Миф: цветок можно вырастить на балконе.
    Правда: без специфической лианы-хозяина и тропического климата это невозможно.
  • Миф: запах привлекает хищников.
    Правда: аромат рассчитан исключительно на мух-опылителей.

Три интересных факта

  1. Рекордное цветение раффлезии длилось восемь дней — необычно долго для рода.
  2. У некоторых видов нет чётких границ между лепестками — они выглядят как единая мясистая масса.
  3. Мухи, привлечённые запахом, способны переносить пыльцу на расстояние более километра.

Исторический контекст

  1. В XIX веке первые образцы раффлезии европейцы приняли за грибы.
  2. Открытие Rafflesia arnoldii стало сенсацией среди ботаников Британской Ост-Индской компании.
  3. В ХХ веке массовая вырубка лесов резко сократила ареалы этих уникальных паразитических растений.

Наблюдение за редчайшей Rafflesia hasseltii стало не просто научным успехом, а напоминанием о хрупкости тропических экосистем. Растение, которое раскрывается всего на несколько дней, подчёркивает, насколько важно сохранять леса Суматры и поддерживать международные природоохранные инициативы. Только так у человечества остаётся шанс и дальше видеть уникальные явления природы, которые могут исчезнуть навсегда.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Недвижимость
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Наука и техника
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Последние материалы
Яркие цвета и избыток света в спальне ухудшают качество сна — декоратор Уэлч
Движение за плугом обеспечило максимальное сцепление — автоэксперты
Изменение климата пробуждает замороженные микробные системы
Валерия Гай Германика назвала причину развода
Британия ищет способы удешевить строительство АЭС — BBC
Сухой нос как признак жара у кошек — ветеринарный эксперт Мила Бусаргина
Операторы "Переходного возраста" снимут новый сериал
Обжарка помидоров усиливает аромат томатного супа из 5 ингредиентов — Simplyrecipes
Недостаток восстановления снижает эффективность тренировок врачи
Участница "Мисс Вселенная" Оливия Ясе отреклась от своего титула
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.