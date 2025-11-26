Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Алека Болдуина пристыдила Ким Кардашьян за сумку из слоновой кожи
Питерболды не сохраняют тепло из-за тонкого пуха — Kodami
Восемь из ста: ипотека доступна лишь избранным — аналитики
Крахмал помогает тефтелям держать форму на сковороде
Редкая смена постельного белья повышает риск раздражений и аллергий — Malatec
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Семья выбрала экспериментальную терапию — врачи
Шкуро призналась, что участие в "Звёздах в джунглях" ударило по её здоровью
Лавровый лист улучшает почву и защищает грядки от вредителей

Не гормоны, а гены управляют сценарием: как ранние сигналы X и Y меняют мозг на всю жизнь

Генетические различия мозга формируются без участия гормонов — генетики
0:44
Наука

Понимание того, как именно работают мужской и женский мозг, долгое время упиралось в стереотипы и приблизительные наблюдения. Сейчас ситуация меняется: новые транскриптомные исследования показывают, что отличия в активности генов огромны, охватывают сотни участков мозга и формируются ещё до рождения. Это не просто биологическая любознательность — именно эти различия могут объяснять повышенный риск определённых заболеваний у мужчин и женщин и помочь разработать новые подходы к профилактике нейродегенерации.

Мозг во время сна и воображения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мозг во время сна и воображения

Как формируются различия в мозге

Учёные отмечают, что сотни генов активны у мужчин и женщин по-разному. В мужском мозге сильнее задействованы гены, отвечающие за мембранные структуры и базовые клеточные процессы; в женском — гены, контролирующие работу нейронов и передачу сигналов. Но главное — различия начинают формироваться не под действием гормонов подросткового возраста, а намного раньше, ещё на эмбриональной стадии.

Анализ сотен образцов показал: уже в первом триместре у будущих мальчиков активнее более 1800 генов, а у будущих девочек — около 1300. Такой дисбаланс не объясняется только воздействием тестостерона или эстрогенов. На ранних сроках формирование мозговых сетей запускают гены половых хромосом, влияя на рост клеток, миграцию нейронов и будущие связи между отделами мозга.

Выясняется, что большая часть этих генов расположена вовсе не на X и Y, а на аутосомах — "обычных" хромосомах, одинаковых у всех людей. Значит, сигнал исходит от половых хромосом, а исполняет его весь генетический аппарат.

Сравнение: чем отличается активность генов

Компонент Мужской мозг Женский мозг
Типы активных генов структурные, мембранные, ядро клетки нейрональная работа, синапсы
Количество активных генов в эмбрионе ~1800 ~1300
Основные регуляторы SRY, сигналы Y-хромосомы X-хромосома, ранние нейросети
Возможные риски паркинсонизм болезнь Альцгеймера

Пошаговый HowTo: как читать научные данные о мозге

  1. Изучайте, какие гены активируются в конкретной ткани. Не все данные относятся ко всему мозгу.

  2. Сравнивайте активность в разных возрастных группах: эмбрион, подросток, взрослый.

  3. Обращайте внимание на локализацию — разные зоны мозга реагируют по-своему.

  4. Оценивайте, подтверждается ли активность мРНК уровнем белков — это важно для понимания реального влияния.

  5. Следите за связью генов с заболеваниями, особенно с нейродегенерацией.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать различия результатом воспитания.
Последствие: неверная интерпретация данных и упрощение сложной биологии.
Альтернатива: учитывать генетически заложенные паттерны активности.

Ошибка: игнорировать влияние ранних эмбриональных стадий.
Последствие: потеря ключевых этапов формирования мозга.
Альтернатива: использовать данные транскриптомного анализа по возрастам.

Ошибка: связывать работу генов только с гормонами.
Последствие: неправильное объяснение различий в рисках заболеваний.
Альтернатива: учитывать роль X/Y-хромосом и ранних эпигенетических сигналов.

А что если…

…различия в активности сотен генов меняют подходы к лечению?
Это открывает дорогу персонализированным схемам терапии у мужчин и женщин с учётом их нейробиологии.

…генетические паттерны можно корректировать?
Сейчас это изучается в рамках эпигенетики и исследований белков, отвечающих за стабильность нейронных сетей.

…часть различий компенсируется клеточными механизмами?
Да, и именно эта компенсация объясняет, почему разница в мРНК не всегда приводит к разнице в белках.

Плюсы и минусы пола как фактора нейробиологии

Плюсы Минусы
возможность ранней диагностики рисков повышенная уязвимость к ряду болезней
точечное лечение с учётом пола необходимость сложных моделей для прогноза
понимание эволюционных механизмов вариативность в пределах пола усложняет анализ
улучшение профилактики требуется огромная база данных по возрастам

FAQ

Почему различия появляются так рано?
Потому что X и Y-хромосомы начинают влиять на нейросети до формирования половых желез.

Все ли различия связаны с гормонами?
Нет, значительная часть формируется без участия гормонов.

Опасно ли иметь "мужской" или "женский" паттерн генов?
Не опасно — но некоторые паттерны повышают риск определённых болезней.

Можно ли изменить генетическую активность?
Частично — за счёт образа жизни, уровня стресса и эпигенетических механизмов.

Мифы и правда в теме различий мозга

Миф: мужской и женский мозг устроены принципиально по-разному.
Правда: различия есть, но они тонкие и касаются активности сотен генов, а не глобального "устройства".

Миф: различия возникают в подростковом возрасте.
Правда: их видно уже в эмбриональном мозге.

Миф: отличия объясняют способности или интеллект.
Правда: различия связаны с биологией и рисками заболеваний, но не определяют интеллект.

Первые идеи о различиях между мужским и женским мозгом появились ещё в XIX веке, но они были основаны на анатомии и культурных предубеждениях. Лишь в XXI веке, когда появились транскриптомные технологии и масштабные базы данных, стало возможно увидеть, как именно гены работают в разных тканях мозга. Это перевернуло представления о нейробиологии пола: выяснилось, что хромосомы воздействуют на мозг задолго до рождения, а паттерны активности сохраняются на протяжении всей жизни.

Сегодня учёные переходят от споров о "структуре мозга" к изучению молекулярных механизмов, которые определяют различия в рисках заболеваний и реакции на лечение.

Активность сотен генов, формирующаяся ещё до рождения, создаёт уникальные биологические контуры мужского и женского мозга. Это знание помогает по-новому взглянуть на развитие нейросетей, уязвимость к болезням и возможности персонализированной медицины, где биология пола становится ключевым фактором.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Снег в Антарктиде формируется микроконденсацией пара
Наука и техника
Снег в Антарктиде формируется микроконденсацией пара
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Последние материалы
Семья выбрала экспериментальную терапию — врачи
Шкуро призналась, что участие в "Звёздах в джунглях" ударило по её здоровью
Объяснили принципы макробиотической диеты Мадонны — нутрициолог Анна Дивинская
Лавровый лист улучшает почву и защищает грядки от вредителей
Минеральное масло быстро густеет на морозе по данным Actualno
Анализ загадочных волос из Орегона опроверг миф о снежном человеке — ФБР
Физическая нагрузка снижает давление на 5–10 мм рт. ст. — кардиолог Шмид
Яблочное масло готовят из запечённых яблок
Стены подвала теряют до 20–25% тепла без утепления жёсткой пеной — Primainspirace
Депозиты в "мягкой" валюте по-прежнему привлекательны — Сбербанк
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.