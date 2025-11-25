Леса Европы у критической черты: действительно ли засуха начинает выключать рост деревьев

Длительный сезон больше не спасает деревья от засухи — Nature Communications

7:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Рост деревьев в засушливых регионах уже давно считался стабильным — климат теплеет, вегетационный период удлиняется, значит, деревья получают больше времени, чтобы наращивать древесину. Но новое масштабное исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает: эта логика перестаёт работать. Ученые фиксируют момент, когда природа переключается в другое состояние, и засуха начинает давить на леса сильнее, чем дополнительные недели роста. Под удар попадают и европейские ландшафты, и лесная промышленность, и экосистемы, которые зависят от устойчивого водного режима.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain пугающий лес

Что показало исследование

Работа объединила данные нескольких университетов и академических институтов, которые изучали древесные кольца более чем в двух тысячах точек по Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Фактически учёные рассмотрели жизнь лесов как живой архив: ширина колец, погодные параметры, история засух и температур. Такой набор позволил увидеть, что в засушливых зонах увеличение длины сезона больше не компенсирует ущерб от летнего дефицита влаги.

"Продолжительного вегетационного периода здесь недостаточно, чтобы уравновесить последствия засухи, которая приведет к значительному снижению роста у всех изученных родов, особенно в засушливые годы", — обнаружили ученые.

Институты моделировали четыре сценария изменения климата до 2100 года и выявили момент, после которого ситуация резко меняется — около 2040-2050 годов. Далее, особенно при высоких выбросах, тренд идёт вниз.

Почему засуха побеждает тепло

Теплый сезон действительно удлиняется, важно и то, что деревья начинают вегетировать раньше. Но без воды этот бонус быстро превращается в дополнительный стресс. Лес расходует запасы влаги весной, а лето приносит ещё больше сухих периодов. Отрицательный баланс становится слишком сильным: рост древесины падает на десятки процентов.

В некоторых сценариях в конце XXI века в засушливых местообитаниях сокращение прироста может достигнуть 70%, и это затрагивает как хвойные, так и лиственные породы.

Последствия

Снижается не только объём будущей древесины, но и способность лесов удерживать углерод и регулировать водный обмен. Это значит, что климатический цикл начинает работать против самих экосистем. Видовое разнообразие тоже окажется под давлением: выживут лишь те, кто умеет быстро перестраивать рост под сезонный дефицит влаги.

Таблица "Сравнение: что влияет на рост деревьев"

Фактор Положительный эффект Негативный эффект Длинный вегетационный период больше времени на рост быстрее расходуется влага Летние температуры ускоряют метаболизм усиливают засуху Зимняя мягкость снижает морозный стресс нарушает водный баланс Частота засушливых лет незначительный эффект при низкой частоте накопительный стресс, замедление роста Состав пород устойчивые виды адаптируются уязвимые породы выбывают

Пошаговое руководство для регионов и лесных хозяйств

Составьте локальную карту засушливых зон, ориентируясь на данные метеостанций. Оцените уязвимые породы и долю видов, чувствительных к летнему дефициту влаги. Скорректируйте планы рубок и восстановления, делая ставку на более устойчивые породы. Введите водозащитные меры: мульчирование, сокращение плотности посадок, восстановление почвенной структуры. Мониторьте ширину годичных колец ежегодно — это ранний индикатор приближающегося переломного момента. Подготовьте модели оценки запасов древесины с учётом замедления роста. Пересмотрите климатические сценарии управления лесами до 2050 года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать, что тепло всегда полезно для роста.

Последствие: недооценка упадка лесных запасов.

Альтернатива: оценивать баланс "тепло + вода".

• Ошибка: полагаться на исторические темпы прироста.

Последствие: неэффективное лесопользование.

Альтернатива: обновлять модели каждые 5-7 лет.

• Ошибка: сохранять прежний видовой состав в засушливых зонах.

Последствие: массовая усушка и деградация.

Альтернатива: адаптивное внедрение устойчивых видов.

А что если…

…потепление замедлится?

Рост стабилизируется, но засухи уже слишком часты, чтобы полностью вернуть прошлую динамику.

…влажность увеличится?

Тогда удлинённый период роста снова станет преимуществом.

…ничего не менять?

Засушливые районы потеряют большую часть прироста, а леса перестанут выполнять роль углеродного буфера.

Таблица "Плюсы и минусы долгого вегетационного периода"

Плюсы Минусы больше времени на фотосинтез сильнее расход воды раньше начинается рост выше риск истощения почвы мягкая весна снижает морозобоины летняя жара усиливает стресс потенциал увеличения биомассы в засушливых районах эффект исчезает

FAQ

Как учёные определяют темпы роста?

По ширине годичных колец и сопоставлению с данными метеостанций.

Какие виды уязвимее всего?

Ель, сосна и некоторые лиственные породы в низинах и на сухих склонах.

Почему важны данные о влажности?

Вода — главный лимитирующий ресурс в засушливом климате; без неё тепло не помогает.

Когда начнутся сильные изменения?

По моделям — около 2040-2050 годов, а затем тенденция усилится.

Мифы и правда

Миф: тепло гарантирует бурный рост лесов.

Правда: в засушливых районах засуха обнуляет положительный эффект.

Миф: деревья быстро адаптируются.

Правда: адаптация требует десятилетий и зависит от породы.

Миф: леса в Европе защищены от последствий климата.

Правда: некоторые регионы уже близки к предельной точке.

Изучение древесных колец активно развивается с конца XIX века, когда дендрохронология стала отдельной наукой. С середины XX века она стала ключевым инструментом для оценки климатических колебаний. Европейские леса переживали и тёплые, и холодные периоды, но нынешняя комбинация высоких температур и дефицита влаги — исторически беспрецедентна. Именно поэтому современные модели рассматривают лес не как стабильную систему, а как набор чувствительных экосетей, которые реагируют на каждое изменение климата.

Исследование показывает: переломный момент действительно близок. В засушливых регионах деревья уже не могут "догнать" климат, и их рост замедляется. От того, насколько быстро будут снижены выбросы и адаптированы лесные стратегии, зависит, смогут ли эти экосистемы сохранить устойчивость в следующие десятилетия.