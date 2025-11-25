Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак иронично ответила на мемы про лошадь
Вероятность "горящих" туров на Новый год названа низкой — эксперт Мурадян
Роналду получил реальную дисквалификацию на одну игру — Sky Sports
Мэтт Деймон впечатлил Кристофера Нолана на съёмках "Одиссеи"
Жулин отказался ехать на итальянскую Олимпиаду 2026 года
Косметические обновления ускоряют продажу квартиры — данные экспертов
Лёгкое меню улучшило самочувствие гостей по данным диетологов
LED-лампы в галогенных фарах создали слепящий поток — инженеры
Разрыхлители добавляют в грунт для лучшего дренажа — садовод Ольга Никонорова

Зима может сорваться с привычного курса: редкий скачок в стратосфере запускает зимние аномалии

Ноябрьский всплеск тепла изменил сценарий зимней циркуляции — метеорологи
8:43
Наука

Стратосфера обычно ведёт себя предсказуемо: осенью над полюсом нарастает холод, полярный вихрь усиливается, атмосфера словно стягивает на себе плотный капюшон. Поэтому ранний, почти внезапный всплеск потепления в начале ноября выглядит так, будто кто-то дёрнул за невидимую нить в самой верхней части атмосферы. Для энергетиков, транспортников, метеорологов и всех, чьи планы зависят от зимней погоды, это может стать сигналом: сценарий способен резко сместиться. И важно понять, что именно происходит, прежде чем модели начнут переписывать прогнозы.

Глобальное потепление
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глобальное потепление

Почему раннее стратосферное потепление так важно

Когда температура в полярной стратосфере поднимается раньше срока, это ломает привычный ритм. Зимний сезон — это набор процессов, связанных с полярным вихрем, струйными течениями и волнами, и вмешательство в начале цикла может изменить всю последовательность до середины зимы.

Полярная ночная струя начинает замедляться, вихрь теряет устойчивость, а волновая активность перераспределяет энергию от Тихого океана и Евразии вверх, к полюсу. Если затем ветры на широте 60° северной широты, на уровне около 10 гПа, меняют направление, синоптики уже не игнорируют ситуацию: это классический признак развития крупного возмущения.

"Потепление стратосферы в начале сезона не сулит нам суровой зимой, но оно сдвигает костяшку домино ближе к вашему порогу", — сказал старший синоптик.

Именно такой сдвиг открывает возможность крупного изменения в траекториях штормов и температурных колебаниях.

Что происходит физически

Планетарные волны поднимают энергию в стратосферу, ослабляя вихрь. Затем возникает цепочка:

  1. изменение ветра на 10 гПа — ранний сигнал;

  2. потепление на уровне 100-70 гПа — начало нисходящей связи;

  3. реакция тропосферы — перестройка струйного течения.

Если процесс идёт вниз, меняется уже привычное распределение давления у поверхности, что влияет на снежные полосы, морозы, циклоны и длительность холодных всплесков.

Как следить за сигналами

Механика сложная, но подход может быть очень простым.

1. Ежедневные ключевые индикаторы

  • скорость зонального ветра на 10 гПа (60° N);
  • температура полярной шапки на 10-100 гПа;
  • ансамблевая предсказуемость индекса AO.

Три графика — и уже становится понятно, куда качнулась система.

2. Сравнение волн

  • волна 1 — смещение вихря;
  • волна 2 — риск разделения;

Для Европы и Северной Америки последствия будут разными, поэтому характер возмущения имеет значение.

3. Постоянство моделей

Одна модель не значит ничего. Нужны совпадающие сигналы минимум трёх циклов, тогда можно говорить о тенденции.

Что это может изменить на земле

Если тенденция сохранится, струйное течение над Северной Атлантикой может изменить траекторию. В местах, где обычно преобладают западные ветры, может возникнуть блокировка. Тогда холодные массы двинутся южнее обычного, и центральная Европа, северо-восток США или Канада могут получить серию импульсных похолоданий.

Горнолыжные курорты в таком случае выигрывают, а вот городские службы — нет. Чем дальше от нормальной циркуляции, тем труднее планировать.

Что рекомендовать службам и компаниям

  • заранее проверить цепочки поставок топлива;
  • подготовить резервные команды;
  • оценить спрос на электроэнергию;
  • усилить мониторинг погодных рисков за 2-4 недели.

Один телефонный звонок до начала холодов дешевле, чем срочные меры в выходные.

Таблица: ключевые сигналы и их значение

Сигнал Что означает Как влияет
Ветер 10 гПа меняет направление ослабление вихря окно холода через 10-20 дней
Рост температуры 100-70 гПа нисходящая связь активирована начало перестройки тропосферы
AO уверенно уходит в отрицательную область склонность к блокировкам риск морозов и снежных полос
Усиление волны 2 вероятность разделения вихря локальные аномалии погоды
Падение спроса/рост цен на энергию реакция рынка необходимость хеджирования

Пошаговая система наблюдения

  1. Смотрите температуру стратосферы и ветер на высоте 10 гПа.

  2. Проверяйте 100 гПа — идёт ли сигнал вниз.

  3. Оценивайте индекс AO — это помогает понять тайминг.

  4. Сравнивайте данные Европы, Азии и Северной Америки.

  5. Используйте ежедневные короткие заметки вместо редких "панических" просмотров.

Такая методика снижает неопределённость и помогает принимать решения без эмоциональных всплесков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: ориентироваться на один модельный прогон.
    Последствие: ложные ожидания.
    Альтернатива: смотреть ансамбли и повторные анализы.

  2. Ошибка: воспринимать раннее потепление как гарантию морозов.
    Последствие: неверное планирование.
    Альтернатива: оценка постепенной нисходящей связи.

  3. Ошибка: реагировать слишком рано или слишком поздно.
    Последствие: необоснованные затраты или неподготовленность.
    Альтернатива: гибкое планирование с горизонтом 2-4 недели.

А что если…

…вихрь восстановится?
Тогда атмосфера вернётся к более прогнозируемой зиме.

…сигнал укрепится?
Шансы на блокировки и холодные всплески резко вырастут, особенно в декабре-январе.

…тропосфера не отреагирует?
Такое бывает — тогда зима остаётся ближе к климатической норме.

Плюсы и минусы раннего стратосферного сигнала

Плюсы Минусы
позволяет заранее готовиться высокий уровень неопределённости
даёт рынкам и службам фору возможны ложные тревоги
раскрывает динамику зимней циркуляции требует знаний и мониторинга
улучшает качество долгосрочных решений не гарантирует результата
снижает стресс при верной интерпретации повышает стресс при неверной

FAQ

Раннее потепление всегда ведёт к холодной зиме?
Нет. Это лишь повышение вероятности определённых сценариев.

Если AO уходит в отрицательную область, что это значит?
Склонность атмосферы к блокировкам и холодным выбросам.

Через сколько проявляется эффект?
Чаще всего через 10-20 дней после разворота ветра.

Может ли всё измениться обратно?
Да. Вихрь может восстановиться, если волновая активность ослабнет.

Мифы и правда

Миф: стратосферное потепление = гарантированный мороз.
Правда: это лишь изменение вероятностей.

Миф: модели знают всё заранее.
Правда: они корректируются, когда сигнал спускается в тропосферу.

Миф: один график может указать точный прогноз.
Правда: важна связка всех уровней — от 10 гПа до струйного течения.

Внезапные стратосферные потепления наблюдаются с середины XX века. Первые крупные эффекты были зафиксированы в 1952–1953 годах. Самым известным стал эпизод 2018 года, когда разрушение полярного вихря привело к резкому похолоданию в Европе и Северной Америке. С тех пор мониторинг стратосферных процессов стал основой многих сезонных прогнозов. Современные модели умеют отслеживать нисходящие связи и оценивать риск изменений за недели до событий у поверхности.

Редкое потепление в стратосфере в начале ноября — это не объявление приговора зиме, а сигнал, что игра перешла в новую фазу. Ситуация может развиваться по-разному, но внимательное наблюдение и спокойный анализ обеспечат куда больше пользы, чем попытки угадать точный сценарий. Атмосфера двигает фигуры, а нам остаётся следить за доской с холодной головой.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Наука и техника
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Наука и техника
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
США отворачиваются от Пашиняна — блогер Бадалян
"Хроники русской революции" не раскрывают масштаб истории
Жена Стаса Михайлова вспомнила судьбоносное знакомство с певцом
Избыток сахара снижает упругость и влагу кожи — дерматолог Прохазкова
Представитель ГИБДД объяснил популярность белого цвета среди водителей
Добровинский рассказал о симпатии Брижит Бардо к русским мужчинам
Шведские фрикадельки можно готовить без духовки и охлаждения
Подкормку комнатных растений в декабре уменьшают — садовод Ольга Никонорова
Бурый рис ухудшает усвоение минералов из-за фитата — Брянцева
Чередование стоп снижает застой лимфы — физиотерапевт Барышева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.