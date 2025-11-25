Ближе к разгадке марсианской тайны: что скрывают загадочные сигналы с южного полюса Красной планеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:54
Наука

Недавние радиолокационные данные вновь зажгли дискуссии о возможном наличии воды под ледяной шапкой на Марсе, что может оказать значительное влияние на наше понимание условий на планете и возможностей для обитаемости. Используя инструмент MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), ученые обнаружили необычно сильные радиолокационные отражения от основания южной полярной ледяной шапки Марса. Эти сигналы могут быть связаны с жидкой водой, скрытой под льдом, что ставит под сомнение прежние теории о сухости планеты и открывает новые возможности для исследования марсианской экосистемы.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Что показали данные MARSIS?

Новые данные, полученные с помощью радиолокационного сканирования, удивили ученых. Радиолокационные сигналы, фиксируемые инструментом MARSIS, исходят из области шириной около 20 километров, и их особенности напоминают сигнатуры, которые могут быть связаны с наличием жидкой воды, скрытой под ледяной шапкой. Это открытие стало неожиданным, поскольку ранее Марс считался почти полностью сухим. Ранее учёные считали, что на планете нет жидкой воды в достаточном количестве, чтобы поддерживать жизнь.

Если гипотеза о существовании подземных водоёмов под льдами будет подтверждена, это может кардинально изменить наше понимание о климатических условиях на Марсе. Вопрос о том, существует ли жизнь на Марсе, особенно микробная, может стать актуальным вновь. Однако, несмотря на волнение, вызванное этим открытием, ученые настороженно относятся к гипотезе о жидкой воде.

"Поддержание жидкой воды под южной полярной ледяной шапкой Марса было бы крайне сложно из-за экстремально низких температур на планете", — подчеркнул ученый Гарет Морган.

Почему жидкая вода под льдом Марса маловероятна?

Марс известен своими холодными температурами, которые в среднем колеблются около -60°C, а в некоторых районах планеты могут опускаться до -140°C. В таких условиях наличие воды в жидком виде является маловероятным. Чтобы вода оставалась жидкой, необходимо либо наличие солей (которые понижают точку замерзания), либо геотермальное тепло, способное поддерживать необходимые условия.

Вместо воды ученые рассматривают несколько альтернативных объяснений сильных радиолокационных отражений, фиксируемых MARSIS. Одной из таких гипотез является наличие слоистых отложений диоксида углерода или водяного льда, которые могут усилить радиолокационную отражательную способность, даже если жидкой воды нет.

Использование инструмента SHARAD для проверки

Для того чтобы проверить данные, полученные с MARSIS, ученые обратились к инструменту SHARAD (Shallow Radar), который установлен на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. SHARAD работает на более высоких частотах и, как правило, не может сканировать столь глубокие слои, чтобы достичь основания ледяной шапки. Однако недавно команда миссии изменила маневр аппарата, позволив ему совершить более глубокое сканирование.

Теперь SHARAD может исследовать те же участки, что и MARSIS, благодаря новому маневру, при котором аппарат перекатывается на 120 градусов вдоль своей оси полета, в отличие от прежних 28 градусов. Это позволило аппарату исследовать более глубокие слои под льдом и, возможно, подтвердить или опровергнуть данные MARSIS.

Результаты исследования SHARAD: новые сомнения

Недавние результаты анализа данных SHARAD показали, что возможные сигналы от подземных вод на южном полюсе Марса не подтверждаются. В 91 наблюдении, проведенных вблизи области с высокой отражательной способностью, сигнал от базального слоя был слабым и появился только в ходе маневра с большим креном. Это не похоже на сильные сигналы, зафиксированные инструментом MARSIS, что указывает на слабую отражательную способность грунта в данной области.

"Сигнал, зафиксированный SHARAD, скорее соответствует ровному участку грунта подо льдом, а не жидкому водоему", — сообщил Гарет Морган.

Эти результаты заставляют исследователей пересмотреть свои гипотезы о наличии жидкой воды под льдами Марса. В то время как данные MARSIS продолжают поддерживать теорию о воде, результаты SHARAD подтверждают, что радиолокационные отражения могут быть связаны с другими типами материалов, такими как слои льда или солей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Принятие гипотезы о наличии жидкой воды на Марсе без проверки данных → неверные выводы о возможной жизни на планете → продолжить проверки с использованием других инструментов и методов.
  • Использование только одного инструмента для исследования → возможность упустить другие важные детали → дополнить исследования с помощью SHARAD и других технологий.
  • Игнорирование холодных условий на Марсе → возможная ошибка в интерпретации данных радиолокационных сигналов → учитывание экстремальных температур в анализе данных.

А что, если действительно есть жидкая вода, но она скрыта под таким слоем льда, который мешает ученым её обнаружить?

Возможно, наличие высокосоленых рассолов или геотермальной активности делает её существование возможным. Такие условия могут создать локальные среды, пригодные для микробной жизни. Если эта гипотеза верна, открытие станет настоящим прорывом в поисках жизни за пределами Земли.

Плюсы и минусы гипотезы о воде под льдом Марса

Плюсы Минусы
Может подтвердить возможность жизни на Марсе Температурные условия делают жидкую воду маловероятной
Откроет новые горизонты для освоения Марса Альтернативные объяснения не исключают наличие воды
Может помочь в создании марсианских баз Необходимо больше данных для точных выводов

FAQ

Что обнаружили ученые на Марсе с помощью MARSIS?

Сигналы, которые могут быть связаны с наличием жидкой воды под южной полярной ледяной шапкой.

Какие альтернативы существуют для объяснения этих сигналов?

Отложения диоксида углерода, водяного льда или комбинации соленого льда и глины.

Каковы результаты исследования SHARAD?

Сигнал, полученный SHARAD, оказался слабым и скорее соответствует ровному участку грунта, а не жидкому водоему.

Мифы и правда

  • Миф: радиолокационные сигналы MARSIS однозначно указывают на наличие воды под льдом.
  • Правда: результаты других инструментов, таких как SHARAD, показывают, что эти сигналы могут быть связаны с другими материалами.
  • Миф: Марс полностью сухой, и на нём нет воды.
  • Правда: существуют данные, которые указывают на наличие воды в форме льда, а не в жидком состоянии.

Исторический контекст

Исследования Марса начали активно развиваться с 1960-х годов, но только в последние десятилетия с развитием технологий, таких как MARSIS и SHARAD, мы можем получать более точные данные о возможных подземных водоемах на планете. Несмотря на существующие гипотезы, многое еще остается неопределённым, и каждая новая миссия открывает новые горизонты для понимания условий на Марсе.

Интересные факты

  1. Радиолокационные сигналы, обнаруженные с помощью MARSIS, могут быть связаны не только с водой, но и с другими природными явлениями, такими как слои льда.
  2. Марс обладает температурными условиями, которые делают существование жидкой воды крайне маловероятным.
  3. Для подтверждения наличия подземных вод на Марсе необходимы дополнительные исследования с использованием других приборов.

Исследования, связанные с радиолокационными данными, открывают новые перспективы в поисках воды на Марсе, однако окончательные выводы о её существовании и возможной поддержке жизни на планете требуют дальнейших исследований. Несмотря на сильные сигналы, зафиксированные инструментом MARSIS, новые данные от SHARAD указывают на необходимость более глубокого анализа. Важно продолжать исследования с использованием различных технологий, чтобы точно понять, какие процессы происходят на Марсе, и насколько реально существование воды под его поверхностью.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
