Лунный грунт с обратной стороны Луны: чем он может изменить будущее строительства на Луне

Открытие, сделанное китайскими учеными, дает новый взгляд на свойства лунного грунта, доставленного миссией Чанъэ-6 с обратной стороны Луны. Исследования показали, что грунт, собранный в Южном полюсе — Эйкен, обладает уникальными свойствами. Он липкий, образует комки и значительно отличается от образцов с видимой стороны Луны. Эти характеристики привлекли внимание исследователей, которые провели подробное исследование для выяснения причин таких аномалий.
Когда китайские ученые получили образцы с Луны, они заметили, что их характеристики значительно отличаются от привычных для Земли и даже от тех, что были собраны с видимой стороны Луны. Грунт оказался липким, с тенденцией к образованию комков, что стало настоящей загадкой. Чтобы разобраться в причинах этого феномена, группа ученых под руководством Ци Шэнвэня из Института геологии и геофизики Китайской академии наук провела несколько экспериментов, которые помогли выяснить, почему именно грунт с обратной стороны Луны ведет себя так необычно.
После успешной миссии в 2024 году, когда был возвращен грунт массой 1935,3 грамма, ученые начали работу по его анализу. Этот уникальный материал был собран в самом большом, самом древнем и глубоком ударном бассейне на Луне, и его свойства могут сыграть ключевую роль в будущих исследованиях и освоении Луны.
Для того чтобы ответить на вопрос о причине необычного сцепления частиц грунта, ученые провели серию экспериментов с помощью различных физических тестов, таких как тесты с фиксированной воронкой и барабанные тесты, которые позволяют измерить угол естественного откоса материала. Оказалось, что лунный грунт с обратной стороны Луны имеет значительно более высокий угол откоса, что является признаком более плотной структуры и высокой связности частиц.
"Грунт "Чанъэ-6" демонстрирует значительно более высокий угол естественного откоса по сравнению с образцами с видимой стороны Луны", — отметил Ци Шэнвэнь.
Это свойство делает грунт с обратной стороны Луны похожим на землю, в отличие от стандартной лунной пыли, которая имеет низкую связность и легко рассыпается. Ученые объясняют это тем, что на более мелкие частицы действует несколько сил: трение, силы Ван-дер-Ваальса и электростатические силы. Эти силы становятся особенно заметными, когда частицы грунта мелкие, что объясняет липкость и склонность к образованию комков.
Одним из главных факторов, которые объясняют необычные свойства лунного грунта, является наличие электростатических сил и сил Ван-дер-Ваальса. Эти силы действуют на мелкие частицы, связывая их между собой и создавая более плотную структуру. Когда диаметр частиц грунта снижается до 100 микрометров и меньше, взаимодействие этих сил значительно усиливается, что приводит к повышенной связности материала.
"Обычно более мелкие частицы имеют тенденцию быть более сферическими, однако грунт "Чанъэ-6", несмотря на меньший размер, обладает частицами более сложной формы", — добавил Ци Шэнвэнь.
Результаты анализа показали, что частицы лунного грунта не только мелкие, но и имеют более сложную форму. Это открытие дало ученым понимание, почему этот материал имеет такие уникальные характеристики.
Анализ состава грунта показал, что его уникальные свойства нельзя объяснить магнитными силами или наличием глинистых минералов, как предполагалось ранее. Вместо этого ученые пришли к выводу, что высокая связность грунта обусловлена синергетическим взаимодействием нескольких сил, в том числе электростатических, которые становятся особенно выраженными при наличии мелких и грубых частиц.
Кроме того, ученые считают, что особенности состава грунта могут быть связаны с более высоким содержанием полевого шпата, который может быть легче разрушен в условиях космического выветривания. Эти изменения в структуре могут объяснить, почему частицы становятся более мелкими и сложными по форме.
Понимание механизмов сцепления и структуры лунного грунта имеет ключевое значение для будущих лунных миссий, особенно тех, что будут связаны с созданием лунных баз или использованием местных ресурсов. Если грунт с обратной стороны Луны окажется пригодным для строительства, это значительно упростит задачу по использованию лунных материалов. Знания о поведении грунта также важны для разработки технологий, которые помогут в добыче ресурсов, таких как вода, кислород и металлы, для будущих колоний и исследований.
|Особенности
|Грунт "Чанъэ-6" (обратная сторона Луны)
|Грунт с видимой стороны Луны
|Размер частиц (D60)
|48,4 мкм
|больше
|Форма частиц
|более сложная
|более округлая
|Влияние сил
|электростатические, Ван-дер-Ваальсовы силы
|слабее выражены
Эта уникальная способность лунного грунта к образованию комков станет основой для создания более прочных строительных материалов для будущих лунных баз? Это откроет новые горизонты для долговременных миссий, поскольку использование местных ресурсов для строительства и создания защиты от радиации существенно уменьшит зависимость от земных поставок.
|Плюсы
|Минусы
|Потенциал для создания прочных материалов
|Высокая сложность в переработке и добыче
|Возможность использования в строительстве
|Требуются специальные технологии для обработки
|Экономия на ресурсах и транспорте
|Может быть сложным для традиционных методов добычи
Он содержит более мелкие, сложной формы частицы, что усиливает межчастичные силы, такие как электростатические и Ван-дер-Ваальсовы.
Понимание сцепления и структуры грунта поможет в строительстве лунных баз и эффективном использовании местных ресурсов.
Исследования будут продолжены с целью создания технологий, которые помогут эффективно использовать такие уникальные свойства грунта в условиях Луны.
Долгое время исследователи думали, что лунный грунт одинаково подходит для всех типов лунных миссий. Однако после успешных исследований, таких как Чанъэ-6, стало ясно, что особенности лунного грунта могут значительно варьироваться в зависимости от его происхождения, что открывает новые возможности для будущих космических исследований.
Исследование свойств лунного грунта, собранного миссией Чанъэ-6 с обратной стороны Луны, открывает новые горизонты для понимания механики и поведения материалов в космических условиях. Открытие уникальной сцепляемости частиц, обусловленной электростатическими силами и взаимодействием Ван-дер-Ваальса, может значительно повлиять на будущие лунные миссии, включая создание устойчивых строительных материалов и использование местных ресурсов. Эти знания критически важны для успешного освоения Луны и создания на её поверхности долговременных баз и инфраструктуры, что сделает будущее исследование Луны и других планет более эффективным и устойчивым.
