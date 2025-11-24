Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными

Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев

Повышение температуры воздуха приводит к тому, что снег и лед тают еще в атмосфере, и все чаще до земли доходят дождевые осадки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, ведущий научный сотрудник и автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселев.

мокрый снег

Ранее ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщило, что площадь снежного покрова по стране уменьшилась до 87 процентов.

По словам Киселева, наблюдения Росгидромета за последние годы подтверждают, что в России снижается количество твердых осадков и увеличивается доля дождей. Эта тенденция наблюдается уже достаточно давно и прослеживается в различных регионах страны.

"Доля твердых осадков уменьшилась, а доля жидких увеличилась. Это четко отражено в статистике Росгидромета за последние годы, и тенденция подтверждается на большом временном интервале. В целом можно говорить о закономерности: зимние осадки все чаще выпадают в виде дождя, а не снега", — отметил Киселев.

Он подчеркнул, что несмотря на устойчивую тенденцию, погодные условия остаются крайне изменчивыми. По словам ученого, характер осадков во многом зависит от конкретных сезонных факторов, поэтому количество снега может существенно варьироваться из года в год.

"Нельзя утверждать, что каждый сезон будет обязательно подтверждать эту тенденцию, потому что осадки — очень переменчивое природное явление. Бывают зимы почти без снега, как это случалось несколько лет назад, когда европейская часть страны фактически осталась бесснежной. А бывают годы с обильными снегопадами, поэтому говорить о постоянном ухудшении ситуации нельзя", — пояснил климатолог.

Киселев добавил, что основным фактором сокращения снеговых осадков является рост среднегодовой температуры. Более теплый воздух способствует таянию ледяных частиц и снежных кристаллов еще в атмосфере, поэтому все чаще до поверхности земли доходят дожди, а не снег.