Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души

На первый взгляд — просто вырезанное из дерева лицо, но археологи уверены: перед ними нечто куда более значительное. Древний артефакт, найденный на дне озера Ледница в Польше, пролежал в воде около тысячи лет и оказался редчайшим примером резьбы по дереву, уцелевшей благодаря идеальным условиям сохранения.
По словам исследователей, находка не только поражает мастерством исполнения, но и помогает понять, какой была духовная жизнь славян в эпоху формирования первых европейских государств.
Артефакт обнаружили в 2024 году специалисты Центра подводной археологии Национального университета Куско совместно с учёными из Музея первых Пястов в Леднице. Исследования проходили в рамках экспедиции, направленной на изучение древних оборонительных сооружений, скрытых под водой.
"Подводные археологи обнаружили деревянное лицо, возраст которого превышает 1000 лет", — отмечено в официальном отчёте исследователей.
Лицо оказалось вырезано на деревянной балке — части конструктивного элемента, известного как "крюк". Размеры артефакта невелики: около 12 сантиметров в высоту и 9 в ширину. Однако детализация впечатляет — чётко обозначенные глаза, нос, рот и овальная форма головы создают ощущение живого выражения. На поверхности балки заметен номер "353", вероятно, нанесённый позднее при учёте строительных элементов.
Согласно данным Университета Николая Коперника, дерево, из которого вырезали изображение, срубили примерно в 967 году. Это время совпадает с важным этапом истории Польши — правлением Мешко I, первым князем, принявшим христианство и объединившим племена под одной верой.
Именно этот переходный период — от языческих традиций к новой религии — придаёт находке особое значение. Учёные считают, что артефакт мог быть частью оборонительных или культовых сооружений, символизируя защиту поселения и обращение к древним духам-хранителям.
"Это открытие не только вызывает восхищение мастерством, созданным более тысячи лет назад, но и открывает увлекательную дискуссию о духовной жизни славян раннего средневековья", — заявил директор Центра подводной археологии Анджей Пыдынь.
|Параметр
|Артефакт из озера Ледница
|Похожие находки
|Возраст
|Около 1000 лет
|IX-XI века
|Материал
|Дерево лиственных пород
|Дуб, берёза, лиственница
|Место
|Озеро Ледница (Польша)
|Волин, Великий Новгород, Старая Ладога
|Сохранность
|Отличная благодаря воде
|Часто фрагментарная
|Назначение
|Защитный символ, часть укрепления
|Культовые объекты, обереги
Схожие резные лица встречались в славянских поселениях Северо-Восточной Европы. Сопоставление стилистики и техники показывает, что резьба, найденная в Польше, отражает местные художественные традиции, а не скандинавское или византийское влияние. Это доказывает самостоятельность культурного кода раннеславянских обществ.
Те же методы применяются при реставрации археологических лодок, деревянных идолов и даже фрагментов мостов.
Если найденное лицо было не частью укреплений, а элементом ритуальной мебели или домашнего амулета, это радикально изменило бы представления о быте жителей тех времён. Возможно, такие предметы располагались в домах и играли роль оберегов, защищающих семью и дом — подобно тому, как образы предков почитались у других народов Европы.
|Плюсы
|Минусы
|Отличное состояние древесины
|Трудоёмкий процесс подъёма
|Сохранение формы и резьбы
|Высокие затраты на консервацию
|Возможность точного датирования
|Риск повреждения при транспортировке
|Изучение технологических следов
|Ограниченный доступ к месту находки
В том же районе археологи нашли кости и челюсти лошадей, расположенные вокруг древних укреплений. Такие находки трактуют как возможные элементы жертвоприношений, характерных для славянской духовной практики.
"Исследователи также обнаружили вокруг крепостных валов лошадиные челюсти и кости, которые, возможно, были частью ритуальных подношений", — сообщил археолог Матеуш Попек из NCU.
Совокупность этих деталей формирует представление о целостной системе верований, где природа, духи и повседневная жизнь были тесно переплетены.
С помощью дендрохронологического анализа, сравнивая годовые кольца с историческими базами данных.
Из-за анаэробной среды: в придонных слоях почти нет кислорода, что предотвращает гниение.
После завершения реставрации экспонат планируют выставить в Музее первых Пястов.
