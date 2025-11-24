Космос не такой, каким его показывают: мифы, ставшие самыми живучими заблуждениями человечества

Космос кажется бесконечно загадочным, и потому в нём рождается больше мифов, чем звёзд. Кинематограф, фантастика и устоявшиеся выражения породили целый пласт заблуждений, которые и сегодня звучат убедительно. Однако наука давно их развеяла. От "тёмной стороны Луны" до мифа о "человеке, взрывающемся в вакууме" — проверим, где правда, а где иллюзия.
|Миф
|Что говорит наука
|У Луны есть тёмная сторона
|Обе стороны Луны освещаются Солнцем, просто одна всегда обращена к Земле
|В космосе человек лопнет
|Кожа выдержит перепад давления, но без кислорода смерть наступит через 1-2 минуты
|Космос холодный
|В вакууме нет среды для теплопередачи — скорее перегрев, чем замерзание
|Солнце жёлтое
|В действительности оно белое — атмосфера Земли придаёт ему жёлтый оттенок
|Чёрные дыры — воронки
|Это сферы с аккреционными дисками, а не "поглощающие спирали"
|Лайка — первое живое существо в космосе
|До неё в космос отправляли плодовых мушек в 1947 году
|Пояс астероидов непроходим
|Между астероидами миллионы километров — столкнуться почти невозможно
|Космическая ручка NASA стоила миллиарды
|Пол Фишер продал NASA ручки по $2,95, СССР закупил те же модели
|Лето из-за близости к Солнцу
|Сезоны зависят от наклона земной оси, а не расстояния до Солнца
|Космические корабли летят по прямой
|Движение происходит по дуге — гомановской траектории
Миф о "тёмной стороне Луны" возник из-за того, что спутник обращён к Земле одной стороной. Но обе стороны получают одинаковое количество солнечного света. Лунный день и ночь длятся около 14 земных суток.
Первое изображение обратной стороны получено советской станцией "Луна-3" в 1959 году, и никаких "тёмных баз" там не обнаружено. Это подтверждается данными NASA и наблюдениями миссий LRO и DSCOVR.
Популярные фильмы преувеличивают последствия пребывания без скафандра. В реальности тело не лопается: кожа достаточно прочная, чтобы выдержать отсутствие внешнего давления.
Главная опасность — гипоксия. Без кислорода человек теряет сознание за 15 секунд, а через полторы минуты наступают необратимые изменения. Эксперименты 1960-х годов на животных показали, что кратковременное воздействие вакуума (до 90 секунд) не приводит к разрыву тканей, но вызывает опасное газовое расширение в сосудах.
В вакууме нет воздуха, а значит — нет среды для конвекции и теплопроводности. Тело не может "охладиться" обычным способом.
На открытом Солнце температура поверхности тела поднимается выше +100 °C, а в тени может упасть ниже -150 °C. Поэтому космос скорее перегревает, чем замораживает. Этим объясняется наличие терморегуляторов в скафандрах астронавтов — основная задача — охлаждение, а не обогрев.
Жёлтый оттенок Солнца — оптический эффект земной атмосферы. Молекулы воздуха рассеивают коротковолновой (синий) спектр, поэтому оставшийся свет кажется глазу тёплым.
За пределами атмосферы снимки с космических телескопов и спутников показывают, что солнечное излучение — белое, так как охватывает весь видимый спектр.
Художественные фильмы показывают чёрные дыры как вращающиеся спирали, засасывающие звёзды. Но в действительности это области сильнейшей гравитации, окружённые аккреционным диском - горячим газом, излучающим рентгеновские волны.
В 2019 году проект Event Horizon Telescope получил первое изображение тени чёрной дыры в галактике M87, подтвердив, что она выглядит как чёрный круг в ореоле светящегося газа, а не как "воронка", сообщает hi-tech.mail.ru.
До знаменитой Лайки (1957 год) в космос отправлялись плодовые мушки, которых американские учёные использовали для измерения радиации на суборбитальных высотах.
Таким образом, Лайка — первая собака на орбите, но не первое живое существо в космосе.
Согласно расчётам NASA и Европейского космического агентства, среднее расстояние между астероидами — порядка 1,5 млн км. Даже при миллиардных числах объектов столкновения крайне редки.
Поэтому пролёт через пояс астероидов для корабля или зонда не представляет угрозы — именно поэтому аппараты Pioneer, Voyager и Juno прошли через него без инцидентов.
Широко разошёлся анекдот о миллиардах долларов, потраченных NASA на ручку, способную писать в невесомости.
На самом деле инженер Пол Фишер создал такую ручку за собственные средства и продал агентству 400 штук по цене 2,95 $. Позже те же ручки приобрёл и СССР — для кораблей "Союз" и станции "Мир".
Земля находится ближе всего к Солнцу в январе (перигелий) и дальше всего в июле (афелий). Если бы тепло зависело от расстояния, то лето на севере приходилось бы на январь.
Реальную смену времён года определяет наклон земной оси — когда одно полушарие получает больше солнечного света, наступает лето.
В фильмах звездолёты стартуют прямо в космос, но на деле траектория полёта — эллиптическая дуга, называемая гомановской орбитой.
Двигатели включаются лишь дважды — при разгоне и при торможении, а всё остальное время аппарат движется по инерции, следуя законам небесной механики.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Верить визуализациям фильмов
|Формирование ложных представлений
|Проверять данные NASA и ESA
|Путать оптические эффекты с физическими явлениями
|Неверные выводы о строении Вселенной
|Использовать спектральные наблюдения
|Считать космос "холодным"
|Ошибка в понимании теплопередачи
|Учитывать законы радиационного обмена
|Приписывать открытия мифам
|Потеря доверия к науке
|Ссылаться на подтверждённые миссии и эксперименты
