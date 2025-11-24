Космос не такой, каким его показывают: мифы, ставшие самыми живучими заблуждениями человечества

Белый цвет Солнца подтвердили наблюдения телескопов NASA

Космос кажется бесконечно загадочным, и потому в нём рождается больше мифов, чем звёзд. Кинематограф, фантастика и устоявшиеся выражения породили целый пласт заблуждений, которые и сегодня звучат убедительно. Однако наука давно их развеяла. От "тёмной стороны Луны" до мифа о "человеке, взрывающемся в вакууме" — проверим, где правда, а где иллюзия.

Распространённые мифы и научные факты

Миф Что говорит наука У Луны есть тёмная сторона Обе стороны Луны освещаются Солнцем, просто одна всегда обращена к Земле В космосе человек лопнет Кожа выдержит перепад давления, но без кислорода смерть наступит через 1-2 минуты Космос холодный В вакууме нет среды для теплопередачи — скорее перегрев, чем замерзание Солнце жёлтое В действительности оно белое — атмосфера Земли придаёт ему жёлтый оттенок Чёрные дыры — воронки Это сферы с аккреционными дисками, а не "поглощающие спирали" Лайка — первое живое существо в космосе До неё в космос отправляли плодовых мушек в 1947 году Пояс астероидов непроходим Между астероидами миллионы километров — столкнуться почти невозможно Космическая ручка NASA стоила миллиарды Пол Фишер продал NASA ручки по $2,95, СССР закупил те же модели Лето из-за близости к Солнцу Сезоны зависят от наклона земной оси, а не расстояния до Солнца Космические корабли летят по прямой Движение происходит по дуге — гомановской траектории

Луна не имеет тёмной стороны

Миф о "тёмной стороне Луны" возник из-за того, что спутник обращён к Земле одной стороной. Но обе стороны получают одинаковое количество солнечного света. Лунный день и ночь длятся около 14 земных суток.

Первое изображение обратной стороны получено советской станцией "Луна-3" в 1959 году, и никаких "тёмных баз" там не обнаружено. Это подтверждается данными NASA и наблюдениями миссий LRO и DSCOVR.

В космосе человек не взорвётся

Популярные фильмы преувеличивают последствия пребывания без скафандра. В реальности тело не лопается: кожа достаточно прочная, чтобы выдержать отсутствие внешнего давления.

Главная опасность — гипоксия. Без кислорода человек теряет сознание за 15 секунд, а через полторы минуты наступают необратимые изменения. Эксперименты 1960-х годов на животных показали, что кратковременное воздействие вакуума (до 90 секунд) не приводит к разрыву тканей, но вызывает опасное газовое расширение в сосудах.

Космос не холоден, как лёд

В вакууме нет воздуха, а значит — нет среды для конвекции и теплопроводности. Тело не может "охладиться" обычным способом.

На открытом Солнце температура поверхности тела поднимается выше +100 °C, а в тени может упасть ниже -150 °C. Поэтому космос скорее перегревает, чем замораживает. Этим объясняется наличие терморегуляторов в скафандрах астронавтов — основная задача — охлаждение, а не обогрев.

Солнце на самом деле белое

Жёлтый оттенок Солнца — оптический эффект земной атмосферы. Молекулы воздуха рассеивают коротковолновой (синий) спектр, поэтому оставшийся свет кажется глазу тёплым.

За пределами атмосферы снимки с космических телескопов и спутников показывают, что солнечное излучение — белое, так как охватывает весь видимый спектр.

Чёрные дыры — не воронки, а сферы

Художественные фильмы показывают чёрные дыры как вращающиеся спирали, засасывающие звёзды. Но в действительности это области сильнейшей гравитации, окружённые аккреционным диском - горячим газом, излучающим рентгеновские волны.

В 2019 году проект Event Horizon Telescope получил первое изображение тени чёрной дыры в галактике M87, подтвердив, что она выглядит как чёрный круг в ореоле светящегося газа, а не как "воронка", сообщает hi-tech.mail.ru.

Первыми в космосе были не собаки

До знаменитой Лайки (1957 год) в космос отправлялись плодовые мушки, которых американские учёные использовали для измерения радиации на суборбитальных высотах.

Таким образом, Лайка — первая собака на орбите, но не первое живое существо в космосе.

Пояс астероидов почти пуст

Согласно расчётам NASA и Европейского космического агентства, среднее расстояние между астероидами — порядка 1,5 млн км. Даже при миллиардных числах объектов столкновения крайне редки.

Поэтому пролёт через пояс астероидов для корабля или зонда не представляет угрозы — именно поэтому аппараты Pioneer, Voyager и Juno прошли через него без инцидентов.

Миф о золотой ручке NASA

Широко разошёлся анекдот о миллиардах долларов, потраченных NASA на ручку, способную писать в невесомости.

На самом деле инженер Пол Фишер создал такую ручку за собственные средства и продал агентству 400 штук по цене 2,95 $. Позже те же ручки приобрёл и СССР — для кораблей "Союз" и станции "Мир".

Сезоны не зависят от расстояния до Солнца

Земля находится ближе всего к Солнцу в январе (перигелий) и дальше всего в июле (афелий). Если бы тепло зависело от расстояния, то лето на севере приходилось бы на январь.

Реальную смену времён года определяет наклон земной оси — когда одно полушарие получает больше солнечного света, наступает лето.

Космические корабли не летят по прямой

В фильмах звездолёты стартуют прямо в космос, но на деле траектория полёта — эллиптическая дуга, называемая гомановской орбитой.

Двигатели включаются лишь дважды — при разгоне и при торможении, а всё остальное время аппарат движется по инерции, следуя законам небесной механики.

Интересные факты

Свет от Солнца достигает Земли за 8 минут 20 секунд.

На обратной стороне Луны сегодня работает китайская станция "Чанъэ-4".

Космонавты на МКС видят 16 восходов и закатов за сутки.

Исторический контекст

1957 год: запуск "Спутника-1" открыл космическую эру.

запуск "Спутника-1" открыл космическую эру. 1961 год: Юрий Гагарин совершил первый полёт вокруг Земли.

совершил первый полёт вокруг Земли. 2019 год: человечество впервые увидело фото чёрной дыры, подтвердив предсказания Эйнштейна.