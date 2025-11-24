Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Космос не такой, каким его показывают: мифы, ставшие самыми живучими заблуждениями человечества

Белый цвет Солнца подтвердили наблюдения телескопов NASA
7:48
Наука

Космос кажется бесконечно загадочным, и потому в нём рождается больше мифов, чем звёзд. Кинематограф, фантастика и устоявшиеся выражения породили целый пласт заблуждений, которые и сегодня звучат убедительно. Однако наука давно их развеяла. От "тёмной стороны Луны" до мифа о "человеке, взрывающемся в вакууме" — проверим, где правда, а где иллюзия.

Астронавт в открытом космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Астронавт в открытом космосе

Распространённые мифы и научные факты

Миф Что говорит наука
У Луны есть тёмная сторона Обе стороны Луны освещаются Солнцем, просто одна всегда обращена к Земле
В космосе человек лопнет Кожа выдержит перепад давления, но без кислорода смерть наступит через 1-2 минуты
Космос холодный В вакууме нет среды для теплопередачи — скорее перегрев, чем замерзание
Солнце жёлтое В действительности оно белое — атмосфера Земли придаёт ему жёлтый оттенок
Чёрные дыры — воронки Это сферы с аккреционными дисками, а не "поглощающие спирали"
Лайка — первое живое существо в космосе До неё в космос отправляли плодовых мушек в 1947 году
Пояс астероидов непроходим Между астероидами миллионы километров — столкнуться почти невозможно
Космическая ручка NASA стоила миллиарды Пол Фишер продал NASA ручки по $2,95, СССР закупил те же модели
Лето из-за близости к Солнцу Сезоны зависят от наклона земной оси, а не расстояния до Солнца
Космические корабли летят по прямой Движение происходит по дуге — гомановской траектории

Луна не имеет тёмной стороны

Миф о "тёмной стороне Луны" возник из-за того, что спутник обращён к Земле одной стороной. Но обе стороны получают одинаковое количество солнечного света. Лунный день и ночь длятся около 14 земных суток.
Первое изображение обратной стороны получено советской станцией "Луна-3" в 1959 году, и никаких "тёмных баз" там не обнаружено. Это подтверждается данными NASA и наблюдениями миссий LRO и DSCOVR.

В космосе человек не взорвётся

Популярные фильмы преувеличивают последствия пребывания без скафандра. В реальности тело не лопается: кожа достаточно прочная, чтобы выдержать отсутствие внешнего давления.
Главная опасность — гипоксия. Без кислорода человек теряет сознание за 15 секунд, а через полторы минуты наступают необратимые изменения. Эксперименты 1960-х годов на животных показали, что кратковременное воздействие вакуума (до 90 секунд) не приводит к разрыву тканей, но вызывает опасное газовое расширение в сосудах.

Космос не холоден, как лёд

В вакууме нет воздуха, а значит — нет среды для конвекции и теплопроводности. Тело не может "охладиться" обычным способом.
На открытом Солнце температура поверхности тела поднимается выше +100 °C, а в тени может упасть ниже -150 °C. Поэтому космос скорее перегревает, чем замораживает. Этим объясняется наличие терморегуляторов в скафандрах астронавтов — основная задача — охлаждение, а не обогрев.

Солнце на самом деле белое

Жёлтый оттенок Солнца — оптический эффект земной атмосферы. Молекулы воздуха рассеивают коротковолновой (синий) спектр, поэтому оставшийся свет кажется глазу тёплым.
За пределами атмосферы снимки с космических телескопов и спутников показывают, что солнечное излучение — белое, так как охватывает весь видимый спектр.

Чёрные дыры — не воронки, а сферы

Художественные фильмы показывают чёрные дыры как вращающиеся спирали, засасывающие звёзды. Но в действительности это области сильнейшей гравитации, окружённые аккреционным диском - горячим газом, излучающим рентгеновские волны.
В 2019 году проект Event Horizon Telescope получил первое изображение тени чёрной дыры в галактике M87, подтвердив, что она выглядит как чёрный круг в ореоле светящегося газа, а не как "воронка", сообщает hi-tech.mail.ru.

Первыми в космосе были не собаки

До знаменитой Лайки (1957 год) в космос отправлялись плодовые мушки, которых американские учёные использовали для измерения радиации на суборбитальных высотах.
Таким образом, Лайка — первая собака на орбите, но не первое живое существо в космосе.

Пояс астероидов почти пуст

Согласно расчётам NASA и Европейского космического агентства, среднее расстояние между астероидами — порядка 1,5 млн км. Даже при миллиардных числах объектов столкновения крайне редки.
Поэтому пролёт через пояс астероидов для корабля или зонда не представляет угрозы — именно поэтому аппараты Pioneer, Voyager и Juno прошли через него без инцидентов.

Миф о золотой ручке NASA

Широко разошёлся анекдот о миллиардах долларов, потраченных NASA на ручку, способную писать в невесомости.
На самом деле инженер Пол Фишер создал такую ручку за собственные средства и продал агентству 400 штук по цене 2,95 $. Позже те же ручки приобрёл и СССР — для кораблей "Союз" и станции "Мир".

Сезоны не зависят от расстояния до Солнца

Земля находится ближе всего к Солнцу в январе (перигелий) и дальше всего в июле (афелий). Если бы тепло зависело от расстояния, то лето на севере приходилось бы на январь.
Реальную смену времён года определяет наклон земной оси — когда одно полушарие получает больше солнечного света, наступает лето.

Космические корабли не летят по прямой

В фильмах звездолёты стартуют прямо в космос, но на деле траектория полёта — эллиптическая дуга, называемая гомановской орбитой.
Двигатели включаются лишь дважды — при разгоне и при торможении, а всё остальное время аппарат движется по инерции, следуя законам небесной механики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Верить визуализациям фильмов Формирование ложных представлений Проверять данные NASA и ESA
Путать оптические эффекты с физическими явлениями Неверные выводы о строении Вселенной Использовать спектральные наблюдения
Считать космос "холодным" Ошибка в понимании теплопередачи Учитывать законы радиационного обмена
Приписывать открытия мифам Потеря доверия к науке Ссылаться на подтверждённые миссии и эксперименты

Интересные факты

  • Свет от Солнца достигает Земли за 8 минут 20 секунд.
  • На обратной стороне Луны сегодня работает китайская станция "Чанъэ-4".
  • Космонавты на МКС видят 16 восходов и закатов за сутки.

Исторический контекст

  • 1957 год: запуск "Спутника-1" открыл космическую эру.
  • 1961 год: Юрий Гагарин совершил первый полёт вокруг Земли.
  • 2019 год: человечество впервые увидело фото чёрной дыры, подтвердив предсказания Эйнштейна.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
