Загадочные ямы в Андах: как дроны и пыльца помогли учёным приблизиться к разгадке

В южных перуанских Андах есть место, которое почти сто лет ставило археологов в тупик. Тысячи круглых углублений — около 5200 ям, вытянувшихся почти на полтора километра — словно "змеёй" пересекают долину Писко.
Ни хроники инков, ни записи колонизаторов не объясняют, кто и зачем создал этот объект. Поэтому Монте-Сьерпе, или "змеиная гора", долгое время оставалась одной из самых загадочных археологических структур региона.
Новый анализ, проведённый с помощью дронов и изучения древней пыльцы, предлагает свежий взгляд на назначение этих сооружений и сближает учёных с разгадкой тайны, восходящей к доинкским временам, пишет CNN.
Впервые мир заговорил о Монте-Сьерпе в 1933 году, когда National Geographic опубликовал аэрофотоснимки этого места. С тех пор исследования велись эпизодически, но отсутствие письменных источников затрудняло любые уверенные трактовки. Предполагали всё что угодно: от оборонительных функций и складских помещений до систем учёта, садоводческих инструментов и даже ловушек для тумана.
Некоторые энтузиасты пытались связать структуру с "древними астронавтами", но серьёзные археологи давно рассматривали Монте-Сьерпе как творение местных культур, хотя и не понимали его назначения.
Новый анализ, опубликованный в журнале Antiquity, помог уточнить контекст: сочетание беспилотной съёмки, микроботанического анализа и сравнения с традициями народа чинча позволило предложить новую теорию — Монте-Сьерпе мог быть крупным торговым центром, своеобразным рынком доинкской эпохи, который позднее использовали инки для учёта товаров.
Ранее Монте-Сьерпе было почти невозможно систематически изучать из-за огромных размеров. Дроны позволили исследователям рассмотреть весь объект целиком и заметить логичные группы ям, разделённые на около 60 отдельных участков.
Ямы оказались не хаотичными: их расположение образует ряды, в которых чередуются, например, семь и восемь углублений — это выглядит как система с определённым алгоритмом, а не спонтанное копание.
Размеры ям — от 1 до 2 метров в ширину и до метра в глубину — также говорят о практическом назначении, а не сакральных ритуалах. И именно пыльца, найденная внутри, стала ключом к разгадке.
Анализ пыльцы и микрочастиц показал, что углубления контактировали с сельскохозяйственными культурами — кукурузой — и растениями, из которых плели корзины: тростником и ивой. Это позволяет предположить, что:
• в ямы могли устанавливать корзины с товарами;
• лунки использовали как ячейки для хранения урожая;
• место служило площадкой для обмена без использования валюты.
По словам исследователей, над ямами могли быть лёгкие временные навесы или конструкции, но следы органических материалов не сохранились — естественное разложение полностью уничтожило их за века.
Составляют ортофотоплан местности с помощью дронов.
Делят объект на секции и наносят на карту закономерности расположения элементов.
Забирают пробы почвы из разных частей ям.
Проводят микроботанический анализ, изучают пыльцу и микрочастицы органики.
Сравнивают данные с этнографическими сведениями о доинкских культурах.
Сверяют материалы с климатическими особенностями региона.
Формируют реконструкцию возможного использования объекта.
• Ошибка: судить о назначении объекта только по форме.
Последствие: возникают спекулятивные версии — от "водяных ловушек" до инопланетян.
Альтернатива: учитывать данные почвы, пыльцы, сравнение с культурной практикой.
• Ошибка: игнорировать этнографию региона.
Последствие: гипотезы не учитывают реальные практики народа чинча.
Альтернатива: анализировать экономику, обмен и сельское хозяйство культуры.
• Ошибка: считать ямы единым объектом без внутренней структуры.
Последствие: упускаются закономерности, вроде чередования рядов.
Альтернатива: изучать объект как комплекс с зонами и секциями.
Учёные допускают, что Монте-Сьерпе меняло назначение по мере смены культур.
Доинкские жители использовали ямы для организации бартерного рынка, куда приносили кукурузу, хлопок, листья коки, перец чили и другие товары. Для каждого продукта могли существовать свои "ячейки", что делало обмен удобнее.
Позднее инки могли использовать те же структуры как счётные элементы — аналог абака или системы учёта запасов, ведь они активно применяли счётные устройства вроде кипу.
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждается пыльцевым анализом
|Нет прямых письменных источников
|Совпадает с практиками чинча
|Не все ямы одинаковы по глубине
|Объясняет большое количество углублений
|Не найдено следов навесов или стоек
|Соответствует логичной конфигурации участков
|Остатки органики не всегда сохраняются
Могли ли ямы быть ритуальными?
Возможно, но пока нет данных, подтверждающих связь с религиозной практикой: содержание ям указывает на хозяйственные процессы.
Почему нет следов сооружений над ямами?
Вероятно, конструкции были из дерева и растительных материалов и не сохранились из-за климата и времени.
Могли ли инки построить эти ямы?
Большинство данных указывает на доинкское происхождение, но инки могли использовать объект позднее.
Есть ли аналогичные места в регионе?
Нет, Монте-Сьерпе уникален по масштабу и структуре, что делает его особенно интересным для археологов.
• Миф: ямы создали инопланетяне.
Правда: найденная пыльца, структура рядов и этнографический контекст полностью связывают объект с местными культурами.
• Миф: это система ирригации.
Правда: размеры и расположение ям не соответствуют водосборным конструкциям.
• Миф: это древнее кладбище.
Правда: нет следов погребений или ритуальных предметов.
Монте-Сьерпе виден даже из космоса благодаря ровным рядам ям.
Народ чинча славился торговлей и был известен как посредник между побережьем и высокогорьем.
Дроны впервые позволили исследовать объект без масштабных раскопок.
