Загадочные ямы в Андах: как дроны и пыльца помогли учёным приблизиться к разгадке

Озвучена новая версия назначения загадочных ям в Перу — CNN

В южных перуанских Андах есть место, которое почти сто лет ставило археологов в тупик. Тысячи круглых углублений — около 5200 ям, вытянувшихся почти на полтора километра — словно "змеёй" пересекают долину Писко.

Фото: livescience.com by Дж.Л. Бонгерс; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэрофотоснимок "полосы дыр" на юге Перу

Ни хроники инков, ни записи колонизаторов не объясняют, кто и зачем создал этот объект. Поэтому Монте-Сьерпе, или "змеиная гора", долгое время оставалась одной из самых загадочных археологических структур региона.

Новый анализ, проведённый с помощью дронов и изучения древней пыльцы, предлагает свежий взгляд на назначение этих сооружений и сближает учёных с разгадкой тайны, восходящей к доинкским временам, пишет CNN.

Как появилась "полоса дыр" и что о ней известно

Впервые мир заговорил о Монте-Сьерпе в 1933 году, когда National Geographic опубликовал аэрофотоснимки этого места. С тех пор исследования велись эпизодически, но отсутствие письменных источников затрудняло любые уверенные трактовки. Предполагали всё что угодно: от оборонительных функций и складских помещений до систем учёта, садоводческих инструментов и даже ловушек для тумана.

Некоторые энтузиасты пытались связать структуру с "древними астронавтами", но серьёзные археологи давно рассматривали Монте-Сьерпе как творение местных культур, хотя и не понимали его назначения.

Новый анализ, опубликованный в журнале Antiquity, помог уточнить контекст: сочетание беспилотной съёмки, микроботанического анализа и сравнения с традициями народа чинча позволило предложить новую теорию — Монте-Сьерпе мог быть крупным торговым центром, своеобразным рынком доинкской эпохи, который позднее использовали инки для учёта товаров.

Как именно дроны изменили понимание объекта

Ранее Монте-Сьерпе было почти невозможно систематически изучать из-за огромных размеров. Дроны позволили исследователям рассмотреть весь объект целиком и заметить логичные группы ям, разделённые на около 60 отдельных участков.

Ямы оказались не хаотичными: их расположение образует ряды, в которых чередуются, например, семь и восемь углублений — это выглядит как система с определённым алгоритмом, а не спонтанное копание.

Размеры ям — от 1 до 2 метров в ширину и до метра в глубину — также говорят о практическом назначении, а не сакральных ритуалах. И именно пыльца, найденная внутри, стала ключом к разгадке.

Что нашли внутри ям

Анализ пыльцы и микрочастиц показал, что углубления контактировали с сельскохозяйственными культурами — кукурузой — и растениями, из которых плели корзины: тростником и ивой. Это позволяет предположить, что:

• в ямы могли устанавливать корзины с товарами;

• лунки использовали как ячейки для хранения урожая;

• место служило площадкой для обмена без использования валюты.

По словам исследователей, над ямами могли быть лёгкие временные навесы или конструкции, но следы органических материалов не сохранились — естественное разложение полностью уничтожило их за века.

Как современные археологи анализируют такие объекты

Составляют ортофотоплан местности с помощью дронов. Делят объект на секции и наносят на карту закономерности расположения элементов. Забирают пробы почвы из разных частей ям. Проводят микроботанический анализ, изучают пыльцу и микрочастицы органики. Сравнивают данные с этнографическими сведениями о доинкских культурах. Сверяют материалы с климатическими особенностями региона. Формируют реконструкцию возможного использования объекта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: судить о назначении объекта только по форме.

Последствие: возникают спекулятивные версии — от "водяных ловушек" до инопланетян.

Альтернатива: учитывать данные почвы, пыльцы, сравнение с культурной практикой.

• Ошибка: игнорировать этнографию региона.

Последствие: гипотезы не учитывают реальные практики народа чинча.

Альтернатива: анализировать экономику, обмен и сельское хозяйство культуры.

• Ошибка: считать ямы единым объектом без внутренней структуры.

Последствие: упускаются закономерности, вроде чередования рядов.

Альтернатива: изучать объект как комплекс с зонами и секциями.

А что если ямы использовали по-разному на разных этапах

Учёные допускают, что Монте-Сьерпе меняло назначение по мере смены культур.

Доинкские жители использовали ямы для организации бартерного рынка, куда приносили кукурузу, хлопок, листья коки, перец чили и другие товары. Для каждого продукта могли существовать свои "ячейки", что делало обмен удобнее.

Позднее инки могли использовать те же структуры как счётные элементы — аналог абака или системы учёта запасов, ведь они активно применяли счётные устройства вроде кипу.

Плюсы и минусы торговой гипотезы

Плюсы Минусы Подтверждается пыльцевым анализом Нет прямых письменных источников Совпадает с практиками чинча Не все ямы одинаковы по глубине Объясняет большое количество углублений Не найдено следов навесов или стоек Соответствует логичной конфигурации участков Остатки органики не всегда сохраняются

FAQ

Могли ли ямы быть ритуальными?

Возможно, но пока нет данных, подтверждающих связь с религиозной практикой: содержание ям указывает на хозяйственные процессы.

Почему нет следов сооружений над ямами?

Вероятно, конструкции были из дерева и растительных материалов и не сохранились из-за климата и времени.

Могли ли инки построить эти ямы?

Большинство данных указывает на доинкское происхождение, но инки могли использовать объект позднее.

Есть ли аналогичные места в регионе?

Нет, Монте-Сьерпе уникален по масштабу и структуре, что делает его особенно интересным для археологов.

Мифы и правда

• Миф: ямы создали инопланетяне.

Правда: найденная пыльца, структура рядов и этнографический контекст полностью связывают объект с местными культурами.

• Миф: это система ирригации.

Правда: размеры и расположение ям не соответствуют водосборным конструкциям.

• Миф: это древнее кладбище.

Правда: нет следов погребений или ритуальных предметов.

Три интересных факта

Монте-Сьерпе виден даже из космоса благодаря ровным рядам ям. Народ чинча славился торговлей и был известен как посредник между побережьем и высокогорьем. Дроны впервые позволили исследовать объект без масштабных раскопок.