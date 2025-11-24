Город-загадка: найден потерянный мегаполис в Узбекистане

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Кашкадарьинский оазис в Узбекистане уже давно известен археологам как одна из древнейших зон человеческого заселения в Центральной Азии.

раскопки
Фото: https://commons.wikimedia.org by Caroline.goodson (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
раскопки

На его территории зарегистрировано более полутора тысяч археологических объектов — от поселений бронзового века до средневековых городищ.

Именно здесь, на открытых ветрами холмах, исследователи Самаркандского института археологии сделали важнейшее открытие: они обнаружили остатки крупного укреплённого города, который существовал между III веком до н. э. и III веком н. э. - периодом, когда Центральная Азия стала мостом между эллинистическим миром, древними степями и будущей Кушанской державой.

Открытие Бабуртепы

Обнаруженное городище находится недалеко от села Пасттол, на кургане, известном местным жителям под названием Бабуртепа. Его площадь превышает 6 гектаров, а высота — почти 10 метров, что сразу дало археологам понять: они имеют дело не с малым гарнизоном, а с полноценным городским центром.

Курган расположен рядом с древней Лянгарской дорогой, некогда связывавшей Бухару и Хорезм — важнейшие узлы Шёлкового пути.

Первые раскопки и план города

Работы на Бабуртепе начались в 2023 году. Команда проложила исследовательские траншеи в нескольких секторах и вскоре обнаружила фундамент прямоугольной крепости и следы длительного проживания.

В центральной части определили остатки большого здания — вероятно, дворца или церемониального зала. Эта зона включает:

  • большой прямоугольный зал;

  • соседние помещения;

  • фрагменты ярких стенописей — чрезвычайно редких для региона находок.

Настенная роспись стала одним из ключевых открытий: она свидетельствует о развитой художественной традиции и высоком статусе постройки.

Архитектура и ремёсла

Раскопки показали, что город был хорошо укреплён и активно заселён. Исследователи обнаружили:

  • оборудованные оборонительные стены,

  • следы сторожевых башен,

  • гончарные мастерские,

  • урны и хранилища,

  • множество керамических фрагментов.

Особое внимание привлекли статуэтки и сосуды с тонкой прорисовкой деталей. Их стилистика перекликается с периодами Селевкидов и Кушанской империи, что говорит о культурном обмене и торговых связях города.

Также был обнаружен слой, богатый отходами камнерезных мастерских — доказательство существования локальной школы ремесленников.

Историческая значимость открытия

Археологи отмечают, что в 2025 году в регионе было зарегистрировано более ста ранее неизвестных памятников. Новая находка прекрасно вписывается в общую картину и значительно углубляет понимание того, как формировалась городская сеть оазиса.

Согласно данным исследований:

  • первые городские центры в этом регионе возникли уже в IX-VIII веках до н. э.

  • к средневековью число крупных городов выросло более чем до 30.

Бабуртепа же представляет возможность увидеть непрерывное развитие укреплённых поселений на протяжении примерно 600 лет - от эпохи эллинизма до расцвета Кушанов.

Что будет дальше

Самаркандский институт археологии планирует продолжать изучение объекта. В ближайшие годы исследователи намерены:

  • расширить зону раскопок;

  • выполнить цифровое картирование построек;

  • провести анализ почв, микростратиграфию;

  • изучить фрагменты окрашенной штукатурки методами микроэкскавации;

  • собрать 3D-модели территории с помощью фотограмметрии.

Учёные надеются обнаружить:

  • жилые кварталы;

  • административные помещения;

  • культовые постройки;

  • новые фрагменты стенописи.

Такие данные позволят реконструировать социальную и политическую структуру древнего города — от жизни ремесленников до архитектуры элиты.

Значение открытия для Узбекистана и мировой археологии

Бабуртепа становится важнейшим звеном в изучении древних городов Центральной Азии. Она:

  • демонстрирует высокий уровень городской культуры задолго до исламского периода;

  • показывает, как оазис служил перекрёстком культур и торговых путей;

  • подтверждает, что регион был не периферией, а одним из центров древнего мира.

Это открытие укрепляет статус Узбекистана как одного из самых перспективных регионов для археологических исследований и расширяет знания о развитии цивилизаций на Шёлковом пути.

FAQ

1. Где находится Бабуртепа?

Бабуртепа расположена в Кашкадарьинском оазисе Узбекистана, недалеко от села Пасттол в Камашинском районе. Это один из самых насыщенных археологических регионов страны.

2. Каков возраст найденного города?

Город существовал примерно с III века до н. э. по III век н. э., то есть около 600 лет. Он охватывает эпоху эллинизма, раннюю Среднюю Азию и период Кушанской империи.

3. Что именно удалось обнаружить археологам?

Основные находки включают:

  • фундамент прямоугольной крепости;

  • большой зал дворцового типа;

  • комнаты с фрагментами настенной росписи;

  • оборонительные стены и башни;

  • множество керамических изделий и статуэток;

  • следы гончарных и камнерезных мастерских.

4. Почему эта находка считается уникальной?

Потому что:

  • сохранились элементы архитектуры, крайне редкие для региона;

  • обнаружены фрагменты росписи — уникальные свидетельства искусства того времени;

  • поселение имеет ярко выраженную городскую структуру, что подтверждает наличие развитой городской культуры, существовавшей раньше, чем считалось.

5. Что росписи могут рассказать о городе?

Росписи указывают на:

  • высокий статус центрального здания;

  • возможную административную или культовую функцию;

  • наличие художественной школы и ремесленников.

6. Связана ли Бабуртепа с Шёлковым путём?

Да. Она расположена рядом с исторической Лянгарской дорогой — частью сети караванных маршрутов, связывавших Бухару, Хорезм и другие важные центры древнего Востока.

Мифы и правда о Бабуртепе и древних городах Кашкадарьи

Миф 1: "Бабуртепа — небольшая крепость или военный пост".

Правда:
Раскопки показали, что это крупный городской центр, а не временная застава. Есть следы ремёсел, мастерских, жилых зон и монументальной архитектуры.

Миф 2: "Город мог быть построен только в эпоху Кушанов".

Правда:
Датировки показывают, что город начал существовать задолго до пришедших сюда Кушанов, ещё в эллинистический период. Это доказывает постепенное, непрерывное развитие региона.

Миф 3: "Настенные росписи — случайность или результат поздних вмешательств".

Правда:
Химический анализ штукатурки подтвердил: росписи оригинальные, относящиеся к периоду существования города. Это одно из редчайших свидетельств древнего искусства региона.

Миф 4: "Город не имел значения на торговых путях".

Правда:
Бабуртепа была расположена на важном маршруте между Бухарой и Хорезмом. Караванные пути обеспечивали обмен товарами, идеями и технологиями.

Миф 5: "Регион Кашкадарьи всегда был малозаселён".

Правда:
Современные исследования показывают:

  • уже к IX-VIII векам до н. э. здесь существовали протогорода;

  • к Средневековью — более 30 крупных городов;

  • ежегодно обнаруживаются десятки новых памятников.

Бабуртепа — лишь один из элементов огромной мозаики древней городской цивилизации.

Миф 6: "Древние города Центральной Азии были примитивными".

Правда:
Археология доказывает обратное:

  • сложная архитектура;

  • развитые ремёсла;

  • торговля на дальние расстояния;

  • художественные школы;

  • развитые оборонительные конструкции.

Бабуртепа подтверждает высокий уровень цивилизации периода до IV века н. э.

Миф 7: "Все древние города оазисов были краткоживущими".

Правда:
Бабуртепа существовала около 600 лет.
Это сопоставимо с длительностью развития многих городов Средиземноморья.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
