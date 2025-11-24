Город-загадка: найден потерянный мегаполис в Узбекистане

Кашкадарьинский оазис в Узбекистане уже давно известен археологам как одна из древнейших зон человеческого заселения в Центральной Азии.
На его территории зарегистрировано более полутора тысяч археологических объектов — от поселений бронзового века до средневековых городищ.
Именно здесь, на открытых ветрами холмах, исследователи Самаркандского института археологии сделали важнейшее открытие: они обнаружили остатки крупного укреплённого города, который существовал между III веком до н. э. и III веком н. э. - периодом, когда Центральная Азия стала мостом между эллинистическим миром, древними степями и будущей Кушанской державой.
Обнаруженное городище находится недалеко от села Пасттол, на кургане, известном местным жителям под названием Бабуртепа. Его площадь превышает 6 гектаров, а высота — почти 10 метров, что сразу дало археологам понять: они имеют дело не с малым гарнизоном, а с полноценным городским центром.
Курган расположен рядом с древней Лянгарской дорогой, некогда связывавшей Бухару и Хорезм — важнейшие узлы Шёлкового пути.
Работы на Бабуртепе начались в 2023 году. Команда проложила исследовательские траншеи в нескольких секторах и вскоре обнаружила фундамент прямоугольной крепости и следы длительного проживания.
В центральной части определили остатки большого здания — вероятно, дворца или церемониального зала. Эта зона включает:
большой прямоугольный зал;
соседние помещения;
фрагменты ярких стенописей — чрезвычайно редких для региона находок.
Настенная роспись стала одним из ключевых открытий: она свидетельствует о развитой художественной традиции и высоком статусе постройки.
Раскопки показали, что город был хорошо укреплён и активно заселён. Исследователи обнаружили:
оборудованные оборонительные стены,
следы сторожевых башен,
гончарные мастерские,
урны и хранилища,
множество керамических фрагментов.
Особое внимание привлекли статуэтки и сосуды с тонкой прорисовкой деталей. Их стилистика перекликается с периодами Селевкидов и Кушанской империи, что говорит о культурном обмене и торговых связях города.
Также был обнаружен слой, богатый отходами камнерезных мастерских — доказательство существования локальной школы ремесленников.
Археологи отмечают, что в 2025 году в регионе было зарегистрировано более ста ранее неизвестных памятников. Новая находка прекрасно вписывается в общую картину и значительно углубляет понимание того, как формировалась городская сеть оазиса.
Согласно данным исследований:
первые городские центры в этом регионе возникли уже в IX-VIII веках до н. э.
к средневековью число крупных городов выросло более чем до 30.
Бабуртепа же представляет возможность увидеть непрерывное развитие укреплённых поселений на протяжении примерно 600 лет - от эпохи эллинизма до расцвета Кушанов.
Самаркандский институт археологии планирует продолжать изучение объекта. В ближайшие годы исследователи намерены:
расширить зону раскопок;
выполнить цифровое картирование построек;
провести анализ почв, микростратиграфию;
изучить фрагменты окрашенной штукатурки методами микроэкскавации;
собрать 3D-модели территории с помощью фотограмметрии.
Учёные надеются обнаружить:
жилые кварталы;
административные помещения;
культовые постройки;
новые фрагменты стенописи.
Такие данные позволят реконструировать социальную и политическую структуру древнего города — от жизни ремесленников до архитектуры элиты.
Бабуртепа становится важнейшим звеном в изучении древних городов Центральной Азии. Она:
демонстрирует высокий уровень городской культуры задолго до исламского периода;
показывает, как оазис служил перекрёстком культур и торговых путей;
подтверждает, что регион был не периферией, а одним из центров древнего мира.
Это открытие укрепляет статус Узбекистана как одного из самых перспективных регионов для археологических исследований и расширяет знания о развитии цивилизаций на Шёлковом пути.
Бабуртепа расположена в Кашкадарьинском оазисе Узбекистана, недалеко от села Пасттол в Камашинском районе. Это один из самых насыщенных археологических регионов страны.
Город существовал примерно с III века до н. э. по III век н. э., то есть около 600 лет. Он охватывает эпоху эллинизма, раннюю Среднюю Азию и период Кушанской империи.
Основные находки включают:
фундамент прямоугольной крепости;
большой зал дворцового типа;
комнаты с фрагментами настенной росписи;
оборонительные стены и башни;
множество керамических изделий и статуэток;
следы гончарных и камнерезных мастерских.
Потому что:
сохранились элементы архитектуры, крайне редкие для региона;
обнаружены фрагменты росписи — уникальные свидетельства искусства того времени;
поселение имеет ярко выраженную городскую структуру, что подтверждает наличие развитой городской культуры, существовавшей раньше, чем считалось.
Росписи указывают на:
высокий статус центрального здания;
возможную административную или культовую функцию;
наличие художественной школы и ремесленников.
Да. Она расположена рядом с исторической Лянгарской дорогой — частью сети караванных маршрутов, связывавших Бухару, Хорезм и другие важные центры древнего Востока.
Правда:
Раскопки показали, что это крупный городской центр, а не временная застава. Есть следы ремёсел, мастерских, жилых зон и монументальной архитектуры.
Правда:
Датировки показывают, что город начал существовать задолго до пришедших сюда Кушанов, ещё в эллинистический период. Это доказывает постепенное, непрерывное развитие региона.
Правда:
Химический анализ штукатурки подтвердил: росписи оригинальные, относящиеся к периоду существования города. Это одно из редчайших свидетельств древнего искусства региона.
Правда:
Бабуртепа была расположена на важном маршруте между Бухарой и Хорезмом. Караванные пути обеспечивали обмен товарами, идеями и технологиями.
Правда:
Современные исследования показывают:
уже к IX-VIII векам до н. э. здесь существовали протогорода;
к Средневековью — более 30 крупных городов;
ежегодно обнаруживаются десятки новых памятников.
Бабуртепа — лишь один из элементов огромной мозаики древней городской цивилизации.
Правда:
Археология доказывает обратное:
сложная архитектура;
развитые ремёсла;
торговля на дальние расстояния;
художественные школы;
развитые оборонительные конструкции.
Бабуртепа подтверждает высокий уровень цивилизации периода до IV века н. э.
Правда:
Бабуртепа существовала около 600 лет.
Это сопоставимо с длительностью развития многих городов Средиземноморья.
