Вьетнам под водой: трагедия унесла жизни, цифры шокируют

Многодневные проливные дожди привели к одному из самых тяжёлых наводнений во Вьетнаме за последние десятилетия.
Страна переживает серьёзный гуманитарный и инфраструктурный кризис: погибли как минимум 90 человек, ещё 12 числятся пропавшими без вести. Десятки тысяч семей лишились жилья, а сельское хозяйство понесло огромный ущерб.
По оценкам правительства, последствия катастрофы затронули центральные и южные регионы страны — именно там прошли наиболее интенсивные осадки, вызвавшие оползни и разрушение транспортной сети.
Несколько дней подряд над Вьетнамом сохранялись муссонные дожди. Особенно пострадали горные районы, где вода стекала лавинообразными потоками, разрушая мосты, дома, фермы и дороги.
К ключевым факторам экстремальной ситуации относятся:
аномально высокий уровень осадков — более 1,5 метра в ряде областей;
локальные максимумы: свыше 5 метров по данным гидрологов — такого не было с 1993 года;
подготовленная почва из-за предшествующих тайфунов Калмаэги и Буалой, которые ослабили грунт и сделали оползни неизбежными.
Мощные дождевые фронты вызвали резкий подъём рек и разрушительные паводки в пяти провинциях: Куангнгай, Зялай, Даклак, Кханьхоа и Ламдонг.
Ситуацию власти называют критической. По официальным данным:
186 000 домов повреждены или затоплены;
3+ миллиона голов скота уничтожено;
258 000 человек остались без электроснабжения на утро воскресенья;
перекрыты участки ключевых автомагистралей и железных дорог;
потери оцениваются в сотни миллионов фунтов стерлингов.
Особенно сильно пострадала провинция Даклак, где погибли более 60 человек.
Для поддержки пострадавших районов были мобилизованы:
армейские части,
подразделения полиции,
спасательные службы,
медицинские бригады.
Премьер-министр Фам Минь Тинь провёл экстренное совещание в онлайн-формате, находясь на саммите G20 в Южной Африке. Главная задача — обеспечить эвакуацию, восстановить связь и электроснабжение, ускорить расчистку транспортных узлов.
По прогнозам синоптиков, интенсивность осадков в ближайшие дни должна снизиться, что облегчит работу спасательных служб.
Учёные подчёркивают: Вьетнам — одна из стран, наиболее уязвимых к климатическим изменениям. Повышение температуры Тихого океана и изменение структуры муссонных потоков делают тайфуны:
более интенсивными,
более длительными,
более непредсказуемыми.
Сценарии климатологов предполагают рост риска:
катастрофических паводков,
оползней,
штормовых приливов.
В подобных условиях модернизация систем раннего предупреждения и инфраструктуры становится жизненно важным вопросом.
Миф: такие наводнения — редкость
Правда: частота экстремальных осадков во Вьетнаме увеличилась за последние 20-30 лет.
Миф: причина — исключительно стихийные процессы
Правда: климатологи связывают усиление муссонов с глобальным изменением климата.
Миф: от таких событий невозможно защититься
Правда: укрепление дамб, новые водоотводные системы и мониторинг значительно сокращают ущерб.
Длинная береговая линия, горный рельеф, муссонный климат и плотная заселённость низинных территорий создают сочетание факторов высокого риска.
Да — современные спутниковые системы позволяют наблюдать формирование дождевых фронтов, но интенсивность осадков всё ещё сложно предсказать точно.
Провинция Даклак, где погибло более 60 человек.
По мнению климатологов — вероятно, да. Рост температуры океана усиливает тропические циклоны.
Страна входит в топ-10 наиболее уязвимых регионов мира по версии ООН.
Около 50% населения живёт в прибрежных и низменных районах, подверженных затоплению.
Экономические потери от стихийных бедствий в среднем составляют до 1,5% ВВП ежегодно.
