Вьетнам под водой: трагедия унесла жизни, цифры шокируют

Во Вьетнаме мощные наводнения унесли жизни десятков людей — климатологи
4:58
Наука

Многодневные проливные дожди привели к одному из самых тяжёлых наводнений во Вьетнаме за последние десятилетия.

Последствия наводнения в городе
Фото: pixabay.com by Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Последствия наводнения в городе

Страна переживает серьёзный гуманитарный и инфраструктурный кризис: погибли как минимум 90 человек, ещё 12 числятся пропавшими без вести. Десятки тысяч семей лишились жилья, а сельское хозяйство понесло огромный ущерб.

По оценкам правительства, последствия катастрофы затронули центральные и южные регионы страны — именно там прошли наиболее интенсивные осадки, вызвавшие оползни и разрушение транспортной сети.

Причины и ход событий

Несколько дней подряд над Вьетнамом сохранялись муссонные дожди. Особенно пострадали горные районы, где вода стекала лавинообразными потоками, разрушая мосты, дома, фермы и дороги.

К ключевым факторам экстремальной ситуации относятся:

  • аномально высокий уровень осадков — более 1,5 метра в ряде областей;

  • локальные максимумы: свыше 5 метров по данным гидрологов — такого не было с 1993 года;

  • подготовленная почва из-за предшествующих тайфунов Калмаэги и Буалой, которые ослабили грунт и сделали оползни неизбежными.

Мощные дождевые фронты вызвали резкий подъём рек и разрушительные паводки в пяти провинциях: Куангнгай, Зялай, Даклак, Кханьхоа и Ламдонг.

Масштабы ущерба

Ситуацию власти называют критической. По официальным данным:

  • 186 000 домов повреждены или затоплены;

  • 3+ миллиона голов скота уничтожено;

  • 258 000 человек остались без электроснабжения на утро воскресенья;

  • перекрыты участки ключевых автомагистралей и железных дорог;

  • потери оцениваются в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Особенно сильно пострадала провинция Даклак, где погибли более 60 человек.

Реакция правительства и экстренные меры

Для поддержки пострадавших районов были мобилизованы:

  • армейские части,

  • подразделения полиции,

  • спасательные службы,

  • медицинские бригады.

Премьер-министр Фам Минь Тинь провёл экстренное совещание в онлайн-формате, находясь на саммите G20 в Южной Африке. Главная задача — обеспечить эвакуацию, восстановить связь и электроснабжение, ускорить расчистку транспортных узлов.

По прогнозам синоптиков, интенсивность осадков в ближайшие дни должна снизиться, что облегчит работу спасательных служб.

А что если… экстремальная погода станет нормой

Учёные подчёркивают: Вьетнам — одна из стран, наиболее уязвимых к климатическим изменениям. Повышение температуры Тихого океана и изменение структуры муссонных потоков делают тайфуны:

  • более интенсивными,

  • более длительными,

  • более непредсказуемыми.

Сценарии климатологов предполагают рост риска:

  • катастрофических паводков,

  • оползней,

  • штормовых приливов.

В подобных условиях модернизация систем раннего предупреждения и инфраструктуры становится жизненно важным вопросом.

Мифы и правда о катастрофических наводнениях

Миф: такие наводнения — редкость

Правда: частота экстремальных осадков во Вьетнаме увеличилась за последние 20-30 лет.

Миф: причина — исключительно стихийные процессы

Правда: климатологи связывают усиление муссонов с глобальным изменением климата.

Миф: от таких событий невозможно защититься

Правда: укрепление дамб, новые водоотводные системы и мониторинг значительно сокращают ущерб.

FAQ

Почему Вьетнам так уязвим к наводнениям?

Длинная береговая линия, горный рельеф, муссонный климат и плотная заселённость низинных территорий создают сочетание факторов высокого риска.

Можно ли прогнозировать такие дожди заранее?

Да — современные спутниковые системы позволяют наблюдать формирование дождевых фронтов, но интенсивность осадков всё ещё сложно предсказать точно.

Какой регион пострадал больше всего?

Провинция Даклак, где погибло более 60 человек.

Станут ли такие наводнения повторяться чаще?

По мнению климатологов — вероятно, да. Рост температуры океана усиливает тропические циклоны.

Три факта о погодных рисках во Вьетнаме

  1. Страна входит в топ-10 наиболее уязвимых регионов мира по версии ООН.

  2. Около 50% населения живёт в прибрежных и низменных районах, подверженных затоплению.

  3. Экономические потери от стихийных бедствий в среднем составляют до 1,5% ВВП ежегодно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
