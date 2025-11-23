Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люся Чеботина сообщила, что спит в обнимку с любимой собакой
Простую версию салата из свёклы и капусты показала автор brandin.cz
Высокоинтенсивные упражнения увеличивают риск перегрузки суставов — ортопеды
Собаки определяют время по снижению запаха хозяина — исследователи
Цельнозерновая паста увеличивает насыщение у спортсменов по оценке диетологов
Регина Тодоренко начала терять свой родительский авторитет
Во Вьетнаме мощные наводнения унесли жизни десятков людей — климатологи
Секрет теста для тонких блинов, которые не рвутся и не прилипают, рассказали кулинары
Женщина ждала госпитализации 64 часа в коридоре больницы — 20 Minutes

Не просто капризы: что на самом деле происходит в мозге ребёнка, когда на него действуют раздражители

Вот что на самом деле происходит в мозге капризного ребёнка — учёные
4:18
Наука

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые смогли показать, каким образом мозг детей с повышенной сенсорной чувствительностью отличается от мозга других детей.

Детская истерика осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Детская истерика осенью

Исследование, опубликованное в Journal of Neurodevelopmental Disorders (JND), объясняет, почему такие дети так быстро "перегреваются", дают сильные эмоциональные всплески и могут впадать в истерики даже из-за небольших раздражителей.

Что сделали учёные

Участники

  • 83 ребёнка от 8 до 12 лет

  • ~половина — с выраженной сенсорной чувствительностью

  • остальные — контрольная группа

Метод

Функциональная МРТ — позволяет видеть активность разных нейронных сетей в реальном времени.

 Задача

Понять, как мозг обрабатывает внешние сигналы (свет, звук, прикосновения)
и почему у некоторых детей возникает эмоциональный "перегруз".

Сети восприятия у чувствительных детей работают "в полсилы"

Это парадоксально, но факт: их мозг слабее реагирует на сенсорные сигналы.

То есть:

  • внешние раздражители не перерабатываются полноценно,

  • фильтрация сигналов — нарушена,

  • мозг не успевает "понять", что происходит.

Зато внутренние регуляторные сети перегружены

Компенсируя слабую работу "сенсорных фильтров", мозг включает:

  • системы контроля импульсов,

  • сети мышления,

  • механизмы саморегуляции.

Они пытаются "удержать порядок" внутри, но не справляются.

Итог:

  • эмоциональный перегрев
  • внезапные истерики
  • утрата контроля над поведением
  • ощущение боли от малого раздражителя

Это объясняет, почему такие дети часто "взрываются" неожиданно — их мозг буквально не выдерживает нагрузки.

У детей без чувствительности — обратная картина

  • сенсорные сети работают стабильно,

  • мозг уверенно фильтрует сигналы,

  • внутренним регуляторным системам не нужно "затыкать пробоины".

Что это значит для терапии

Сегодня широко применяется метод сенсорной десенсибилизации:

  • ребёнка постепенно знакомят с раздражителями,
  •  повышают порог чувствительности,
  • тренируют устойчивость нервной системы.

Но новое исследование показывает:

Стратегию можно сделать точнее и персонализировать

Понимание того, какие именно нейронные сети перегружены, позволит:

  • разрабатывать индивидуальные программы,

  • выбирать правильные типы стимуляции,

  • регулировать интенсивность и длительность занятий.

Это особенно важно для детей с РАС, СДВГ и тревожными расстройствами, у которых сенсорная чувствительность встречается часто.

Мифы и правда о сенсорной чувствительности

Миф 1. "Ребёнок просто капризничает"

Правда

Его мозг объективно перегружается и не успевает обработать сигналы.

Миф 2. "Он должен просто привыкнуть"

Правда

Неконтролируемая стимуляция может усугубить стресс и вызвать регресс.

Миф 3. "Это признак плохого воспитания"

Правда

Это неврологическая особенность развития мозга — не следствие поведения родителей.

Миф 4. "Это навсегда"

Правда

При ранней и точной терапии чувствительность успешно корректируется.

FAQ

1. Проходит ли сенсорная чувствительность с возрастом?

Иногда — да, но чаще она требует коррекции.
Без помощи может привести к тревожности или эмоциональным расстройствам.

2. Это связано с аутизмом?

Да, но не обязательно.
Сенсорная чувствительность встречается и у абсолютно нейротипичных детей.

3. Что может помочь родителям?

  • сенсорная терапия

  • предсказуемый распорядок

  • снижение фонового шума и света

  • "тихие зоны"

  • мягкие телесные практики

  • отдых между нагрузками

4. Можно ли выявить эту особенность дома?

Признаки:

  • резкая реакция на шум/свет

  • избегание прикосновений

  • истерики из-за одежды, яркого света, пылесоса

  • переутомление даже на спокойных мероприятиях

5. Является ли это заболеванием?

Нет.
Это нейросенсорная особенность, которая корректируется через терапию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Коралловые рифы теряют устойчивые зоны обитания — специалисты Global Change
Наука и техника
Коралловые рифы теряют устойчивые зоны обитания — специалисты Global Change
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Гости из космоса пришли без предупреждения: осколок пробил крышу и вынес тайну миллиардов лет
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Последние материалы
Регина Тодоренко начала терять свой родительский авторитет
Во Вьетнаме мощные наводнения унесли жизни десятков людей — климатологи
Секрет теста для тонких блинов, которые не рвутся и не прилипают, рассказали кулинары
Женщина ждала госпитализации 64 часа в коридоре больницы — 20 Minutes
Озонирование снижает количество насекомых на даче
Россия готова к девятикратному росту парка промышленных роботов — исследователи
Нашатырный спирт ускоряет рост рассады и защищает от заболеваний — садовод Перунова
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
На Бали проверяют хостел после гибели китайского туриста — специалисты
Неподходящие по возрасту спреи вызывают осложнения у детей — Иван Лесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.