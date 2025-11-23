Не просто капризы: что на самом деле происходит в мозге ребёнка, когда на него действуют раздражители

Вот что на самом деле происходит в мозге капризного ребёнка — учёные

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые смогли показать, каким образом мозг детей с повышенной сенсорной чувствительностью отличается от мозга других детей.

Исследование, опубликованное в Journal of Neurodevelopmental Disorders (JND), объясняет, почему такие дети так быстро "перегреваются", дают сильные эмоциональные всплески и могут впадать в истерики даже из-за небольших раздражителей.

Что сделали учёные

Участники

83 ребёнка от 8 до 12 лет

~половина — с выраженной сенсорной чувствительностью

остальные — контрольная группа

Метод

Функциональная МРТ — позволяет видеть активность разных нейронных сетей в реальном времени.

Задача

Понять, как мозг обрабатывает внешние сигналы (свет, звук, прикосновения)

и почему у некоторых детей возникает эмоциональный "перегруз".

Сети восприятия у чувствительных детей работают "в полсилы"

Это парадоксально, но факт: их мозг слабее реагирует на сенсорные сигналы.

То есть:

внешние раздражители не перерабатываются полноценно ,

фильтрация сигналов — нарушена,

мозг не успевает "понять", что происходит.

Зато внутренние регуляторные сети перегружены

Компенсируя слабую работу "сенсорных фильтров", мозг включает:

системы контроля импульсов,

сети мышления,

механизмы саморегуляции.

Они пытаются "удержать порядок" внутри, но не справляются.

Итог:

эмоциональный перегрев

внезапные истерики

утрата контроля над поведением

ощущение боли от малого раздражителя

Это объясняет, почему такие дети часто "взрываются" неожиданно — их мозг буквально не выдерживает нагрузки.

У детей без чувствительности — обратная картина

сенсорные сети работают стабильно,

мозг уверенно фильтрует сигналы,

внутренним регуляторным системам не нужно "затыкать пробоины".

Что это значит для терапии

Сегодня широко применяется метод сенсорной десенсибилизации:

ребёнка постепенно знакомят с раздражителями,

повышают порог чувствительности,

тренируют устойчивость нервной системы.

Но новое исследование показывает:

Стратегию можно сделать точнее и персонализировать

Понимание того, какие именно нейронные сети перегружены, позволит:

разрабатывать индивидуальные программы,

выбирать правильные типы стимуляции,

регулировать интенсивность и длительность занятий.

Это особенно важно для детей с РАС, СДВГ и тревожными расстройствами, у которых сенсорная чувствительность встречается часто.

Мифы и правда о сенсорной чувствительности

Миф 1. "Ребёнок просто капризничает"

Правда

Его мозг объективно перегружается и не успевает обработать сигналы.

Миф 2. "Он должен просто привыкнуть"

Правда

Неконтролируемая стимуляция может усугубить стресс и вызвать регресс.

Миф 3. "Это признак плохого воспитания"

Правда

Это неврологическая особенность развития мозга — не следствие поведения родителей.

Миф 4. "Это навсегда"

Правда

При ранней и точной терапии чувствительность успешно корректируется.

FAQ

1. Проходит ли сенсорная чувствительность с возрастом?

Иногда — да, но чаще она требует коррекции.

Без помощи может привести к тревожности или эмоциональным расстройствам.

2. Это связано с аутизмом?

Да, но не обязательно.

Сенсорная чувствительность встречается и у абсолютно нейротипичных детей.

3. Что может помочь родителям?

сенсорная терапия

предсказуемый распорядок

снижение фонового шума и света

"тихие зоны"

мягкие телесные практики

отдых между нагрузками

4. Можно ли выявить эту особенность дома?

Признаки:

резкая реакция на шум/свет

избегание прикосновений

истерики из-за одежды, яркого света, пылесоса

переутомление даже на спокойных мероприятиях

5. Является ли это заболеванием?

Нет.

Это нейросенсорная особенность, которая корректируется через терапию.