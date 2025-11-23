Не просто капризы: что на самом деле происходит в мозге ребёнка, когда на него действуют раздражители

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые смогли показать, каким образом мозг детей с повышенной сенсорной чувствительностью отличается от мозга других детей.
Исследование, опубликованное в Journal of Neurodevelopmental Disorders (JND), объясняет, почему такие дети так быстро "перегреваются", дают сильные эмоциональные всплески и могут впадать в истерики даже из-за небольших раздражителей.
83 ребёнка от 8 до 12 лет
~половина — с выраженной сенсорной чувствительностью
остальные — контрольная группа
Функциональная МРТ — позволяет видеть активность разных нейронных сетей в реальном времени.
Понять, как мозг обрабатывает внешние сигналы (свет, звук, прикосновения)
и почему у некоторых детей возникает эмоциональный "перегруз".
Это парадоксально, но факт: их мозг слабее реагирует на сенсорные сигналы.
То есть:
внешние раздражители не перерабатываются полноценно,
фильтрация сигналов — нарушена,
мозг не успевает "понять", что происходит.
Компенсируя слабую работу "сенсорных фильтров", мозг включает:
системы контроля импульсов,
сети мышления,
механизмы саморегуляции.
Они пытаются "удержать порядок" внутри, но не справляются.
Итог:
Это объясняет, почему такие дети часто "взрываются" неожиданно — их мозг буквально не выдерживает нагрузки.
сенсорные сети работают стабильно,
мозг уверенно фильтрует сигналы,
внутренним регуляторным системам не нужно "затыкать пробоины".
Сегодня широко применяется метод сенсорной десенсибилизации:
Но новое исследование показывает:
Понимание того, какие именно нейронные сети перегружены, позволит:
разрабатывать индивидуальные программы,
выбирать правильные типы стимуляции,
регулировать интенсивность и длительность занятий.
Это особенно важно для детей с РАС, СДВГ и тревожными расстройствами, у которых сенсорная чувствительность встречается часто.
Его мозг объективно перегружается и не успевает обработать сигналы.
Неконтролируемая стимуляция может усугубить стресс и вызвать регресс.
Это неврологическая особенность развития мозга — не следствие поведения родителей.
При ранней и точной терапии чувствительность успешно корректируется.
Иногда — да, но чаще она требует коррекции.
Без помощи может привести к тревожности или эмоциональным расстройствам.
Да, но не обязательно.
Сенсорная чувствительность встречается и у абсолютно нейротипичных детей.
сенсорная терапия
предсказуемый распорядок
снижение фонового шума и света
"тихие зоны"
мягкие телесные практики
отдых между нагрузками
Признаки:
резкая реакция на шум/свет
избегание прикосновений
истерики из-за одежды, яркого света, пылесоса
переутомление даже на спокойных мероприятиях
Нет.
Это нейросенсорная особенность, которая корректируется через терапию.
