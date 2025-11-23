Невероятное путешествие: древние континенты плывут по океану со скоростью улитки

Новое исследование из Университета Саутгемптона, опубликованное в Nature Geoscience, предлагает окончательное объяснение загадки, над которой учёные ломали головы десятилетиями: почему некоторые отдалённые океанические острова состоят из "континентального" материала, хотя находятся в сотнях километров от ближайших континентов?
Они распространяются на глубине 150-200 км.
Это происходит при распаде континентов (например, Гондваны).
Затем он участвует в образовании вулканических пород.
Их химический состав отражает "память" о древнем источнике.
Учёные давно обнаруживали в океанической мантии "аномалии", будто части старых континентов оказались на дне океанов.
Это пытались объяснить:
переработкой осадков при субдукции,
восходящими мантийными плюмами,
рециркуляцией коры при коллизиях.
Но всё это не объясняло:
мозаику возрастов континентального материала,
его отсутствие рядом с зонами субдукции,
обогащение в районах без плюмов.
Нужен был новый механизм — и теперь он найден.
Пример — раскол Гондваны ~150 млн лет назад.
Они проявляются как "волны" или "пульсации".
Медленно отрывая их нижние части.
Скорость — в миллион раз медленнее, чем у улитки, но длится десятки миллионов лет.
Сотни километров от исходного места.
Они образованы веществом, обогащённым континентальными элементами.
нет следов мантийного плюма,
нет переработанной осадочной коры,
обогащение длится 50+ млн лет, затем снижается —
точно как предсказывает модель мантийных волн.
Исследователи показали, что мантийные волны могут также:
1. Вызывать извержения кимберлитов магмы, которые поднимают на поверхность алмазы.
2. Поднимать континенты на высоту более километра. Это объясняет неожиданное воздымание "стабильных" щитов (например, Южно-Африканского плато).
3. Формировать одни из крупнейших топографических структур планеты без участия плюмов или субдукции.
Это исследование:
переписывает модель взаимодействия мантии и литосферы,
объясняет происхождение загадочных вулканов "вдали от границ плит",
решает проблему происхождения континентального материала в океанах,
даёт инструмент для прогнозирования будущих вулканических зон,
объясняет геологическую эволюцию океанов после рифтинга.
Нет. Их скорость — сантиметры в тысячелетия, а воздействие — геологическое.
Не совсем.
Но часть их магмы обогащена континентальным материалом, перенесённым из глубин.
В местах бывшего рифтинга:
Атлантика,
Восточная Африка,
Индийский океан,
Западная Австралия.
Да — это часть общего механизма распада континентов.
Она самая полно объясняющая, но геология всегда требует новых данных.
Пока всё указывает на то, что мантийные волны — ключевой недостающий элемент.
Теперь известно, что его туда "доставляют" мантийные волны.
Мантийные волны объясняют вулканизм там, где плюмов нет.
