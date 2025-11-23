Тайна рыжих раскрыта: почему их раны заживают медленнее

Учёные Эдинбургского университета обнаружили, что нарушения в работе гена MC1R, известного как "ген рыжих волос", могут замедлять заживление ран. Это открытие, опубликованное в PNAS, помогает объяснить, почему хронические раны — диабетические язвы, пролежни — особенно трудно поддаются лечению.
MC1R — это рецептор, который влияет на:
цвет волос (вариант приводит к рыжему оттенку),
пигментацию кожи,
работу сигнального пути POMC-MC1R, участвующего в иммунном ответе и восстановлении тканей.
Когда ген работает неправильно, нарушается противовоспалительный механизм и регенерация существенно замедляется.
Учёные проанализировали тысячи клеток из хронических ран и выяснили:
Это приводит к:
повышенному воспалению,
нарушению образования сосудов,
снижению способности кожи к восстановлению.
Это касается как носителей мутаций, так и тех, у кого ген работает "неполностью".
Мыши с рыжей шерстью (аналог мутаций MC1R у людей):
у 95 % через неделю после травмы раны оставались открытыми,
у мышей с нормальным MC1R кожа зажила полностью.
Учёные создали экспериментальный крем, активирующий рецептор MC1R.
Но есть важная деталь: препарат работает только если MC1R частично активен
При полном отсутствии функции гена крем эффекта не даёт.
Сейчас команда готовит препарат к клиническим испытаниям.
Хронические раны — огромная медицинская проблема:
страдают миллионы людей старшего возраста,
нередко раны приводят к инфекциям, ампутациям или госпитализации,
существующее лечение — длительное и не всегда эффективное.
Если новый метод подтвердит эффективность, он может стать прорывом в регенеративной медицине, особенно для людей с генетическими рисками.
Нет.
Мутации MC1R встречаются у многих носителей — даже тех, кто не имеет рыжего цвета волос.
Но люди с "рыжим геном" в среднем могут быть более уязвимы к замедленному заживлению.
Пока нет.
Он прошёл только доклинические испытания на животных.
Да — генетические тесты (например, слюновые панели здоровья) выявляют аллели MC1R.
MC1R действительно связан с особенностями восприятия боли и анестезии, но это отдельная линия исследований.
Пока доказан эффект на кожные ткани, но сигнальный путь POMC-MC1R участвует и в других системах организма — исследования продолжаются.
Правда: у них есть особенности чувствительности, но это никак не снижает качество лечения.
Правда: он участвует в иммунных реакциях, воспалении и восстановлении тканей.
Правда: это зависит не только от MC1R, но и от иммунитета, возраста, диабета, питания, ухода и других генов.
