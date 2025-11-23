Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайна рыжих раскрыта: почему их раны заживают медленнее

Медленное заживление ран может быть связано с "рыжим геном" — учёные
4:27
Наука

Учёные Эдинбургского университета обнаружили, что нарушения в работе гена MC1R, известного как "ген рыжих волос", могут замедлять заживление ран. Это открытие, опубликованное в PNAS, помогает объяснить, почему хронические раны — диабетические язвы, пролежни — особенно трудно поддаются лечению.

Научный сотрудник
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Научный сотрудник

Что такое MC1R и почему он важен

MC1R — это рецептор, который влияет на:

  • цвет волос (вариант приводит к рыжему оттенку),

  • пигментацию кожи,

  • работу сигнального пути POMC-MC1R, участвующего в иммунном ответе и восстановлении тканей.

Когда ген работает неправильно, нарушается противовоспалительный механизм и регенерация существенно замедляется.

Что обнаружили исследователи

Учёные проанализировали тысячи клеток из хронических ран и выяснили:

 1. Нарушение сигнального пути POMC-MC1R

Это приводит к:

  • повышенному воспалению,

  • нарушению образования сосудов,

  • снижению способности кожи к восстановлению.

 2. Люди с неактивным или частично неработающим MC1R заживают медленнее

Это касается как носителей мутаций, так и тех, у кого ген работает "неполностью".

 3. Результаты подтверждены на животных

Мыши с рыжей шерстью (аналог мутаций MC1R у людей):

  • у 95 % через неделю после травмы раны оставались открытыми,

  • у мышей с нормальным MC1R кожа зажила полностью.

Новый подход к лечению: крем с агонистом MC1R

Учёные создали экспериментальный крем, активирующий рецептор MC1R.

Результаты на животных:

  •  ускоренное заживление,
  • уменьшение воспаления,
  • улучшенное формирование сосудов,
  • меньше рубцов.

Но есть важная деталь: препарат работает только если MC1R частично активен

При полном отсутствии функции гена крем эффекта не даёт.

Сейчас команда готовит препарат к клиническим испытаниям.

Научный контекст: почему это важно

Хронические раны — огромная медицинская проблема:

  • страдают миллионы людей старшего возраста,

  • нередко раны приводят к инфекциям, ампутациям или госпитализации,

  • существующее лечение — длительное и не всегда эффективное.

Если новый метод подтвердит эффективность, он может стать прорывом в регенеративной медицине, особенно для людей с генетическими рисками.

FAQ

1. Значит ли это, что у всех рыжеволосых раны заживают медленнее?

Нет.
Мутации MC1R встречаются у многих носителей — даже тех, кто не имеет рыжего цвета волос.

Но люди с "рыжим геном" в среднем могут быть более уязвимы к замедленному заживлению.

2. Можно ли уже купить крем, который улучшает заживление?

Пока нет.
Он прошёл только доклинические испытания на животных.

3. Можно ли проверить, есть ли у меня мутация MC1R?

Да — генетические тесты (например, слюновые панели здоровья) выявляют аллели MC1R.

4. Это объясняет чувствительность рыжеволосых к боли?

MC1R действительно связан с особенностями восприятия боли и анестезии, но это отдельная линия исследований.

5. Это влияет только на кожу или и на другие органы?

Пока доказан эффект на кожные ткани, но сигнальный путь POMC-MC1R участвует и в других системах организма — исследования продолжаются.

Мифы и правда о "гене рыжих" и заживлении

Миф 1: "Рыжеволосые хуже переносят медицинские процедуры"

Правда: у них есть особенности чувствительности, но это никак не снижает качество лечения.

Миф 2: "Ген MC1R влияет только на цвет волос"

Правда: он участвует в иммунных реакциях, воспалении и восстановлении тканей.

Миф 3: "Если у меня рыжие волосы, мои раны всегда будут заживать плохо"

Правда: это зависит не только от MC1R, но и от иммунитета, возраста, диабета, питания, ухода и других генов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
