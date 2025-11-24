Антарктида замолчала тысячи лет назад: откуда берётся снег в месте, где его не бывает

Антарктида остаётся самым парадоксальным континентом планеты: гигантские ледовые щиты соседствуют с рекордной сухостью, а километровые пласты льда стоят на месте, несмотря на отсутствие свежих снегопадов. На центральных плато осадки исчезли тысячи лет назад, но ледяной покров продолжает расти. Учёные объясняют этот феномен сочетанием древних климатических условий, микрокристаллизации и экстремальных ветров, формирующих рельеф материка.
Центральная Антарктида — это более пяти миллионов квадратных километров сверхсухого плато, где за год выпадает всего 10-15 миллиметров осадков. Влажность настолько низкая, что облака почти не образуются. Поэтому снегопады здесь исчезли, а климат по своим характеристикам ближе к пустыням Сахары, чем к привычному образу полярных широт.
Тем не менее под поверхностью скрываются километровые толщи древнего снега. Они накапливались в эпохи более мягкого климата, когда осадки были стабильнее. Суровые морозы надёжно законсервировали слои, превратив их в ледяную летопись Земли: каждая прослойка фиксирует состав древней атмосферы и следы глобальных событий.
Даже в гиперхолодном и сверхсухом воздухе присутствует небольшая доля водяного пара. Он оседает микроскопической изморозью на поверхность льда, формируя тонкие кристаллы. Процесс называется микроконденсацией. Он настолько медленный, что за человеческую жизнь его почти невозможно заметить, но в масштабах веков формирует новые слои снега.
|Источник
|Скорость формирования
|Когда возник
|Значение
|Древние снегопады
|высокая (прошлые эпохи)
|тёплые климатические периоды
|основная масса льда
|Микроконденсация
|чрезвычайно низкая
|настоящее время
|тонкие современные слои
|Ветровой перенос
|средняя
|постоянно
|подпитка ледников с побережий
Таким образом Антарктида остаётся континентом, где снег формируется без осадков — благодаря тонким физическим процессам.
Существует участок Антарктиды, который полностью лишён льда и снега — сухие долины Мак-Мердо. Катабатические ветра до 90 м/с выдувают оттуда любую влагу, оставляя голый камень. В этих долинах находят удивительно сохранившиеся останки птиц и животных: сухость и холод превращают их в естественные мумии, не допускающие разложения.
Эта зона считается уникальной моделью марсианских условий: отсутствие влаги, почвы и биологических процессов делает её природной лабораторией для исследований экстремальных экосистем, сообщает Общественная служба новостей.
Антарктические ветра не просто переносят воздух — они перераспределяют снег по континенту. На побережье падение осадков достигает 300 мм в год, и ветра уносят снежные массы вглубь материка. Здесь формируются ледники, медленно движущиеся к океану. Их отколовшиеся фрагменты становятся айсбергами.
Учёные сравнивают этот цикл с "дыханием Антарктиды":
зимой ветра заносят снег на возвышенности,
летом ледники сбрасывают его в океан.
Исследователи предполагают, что миллионы лет назад климат материка был значительно теплее. Тогда здесь существовали обильные снегопады и полноценный гидрологический цикл. Похолодание и падение влажности завершили эту эпоху, превратив континент в сверхсухой ледяной архив.
Первые упоминания о "снежной пустыне" появляются в экспедициях начала XX века.
В 1960–1980-х годах создана сеть метеостанций, подтвердившая сверхнизкий уровень осадков.
В 1990-х обнаружены сухие долины как уникальная экосистема без льда.
Современные климатические исследования раскрыли роль микроконденсации и ветрового переноса.
Почему в Антарктиде так мало снега?
Из-за критически низкой влажности и стабильного высокого давления.
Если снег не идёт, почему ледники продолжают существовать?
Они питаются древними слоями и микроконденсацией, а также переносом снега с побережий.
Почему долины Мак-Мердо полностью сухие?
Катабатические ветра выдувают влагу быстрее, чем она успевает конденсироваться.
В центре Антарктиды влажность ниже, чем в среднем в Сахаре.
Лёд возрастом 1 млн лет хранит образцы древней атмосферы.
В некоторых районах последние осадки выпадали более 2000 лет назад.
