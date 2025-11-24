Под морскими гребешками — загадка веков: археологи нашли след обряда, которого не было в хрониках

В центральной Норвегии случайная находка привела к одному из самых загадочных археологических открытий последних лет. Любитель с металлоискателем наткнулся на овальную фибулу — украшение эпохи викингов. На первый взгляд — обычная находка, но именно она привела учёных к погребению, в котором ритуальные детали не вписываются ни в одно известное скандинавское захоронение.
Останки принадлежали женщине, жившей около IX века. Вокруг неё археологи нашли украшения, птичьи кости, следы одежды и две крупные раковины морского гребешка, аккуратно уложенные на лицо — на уровне рта и нижней челюсти. Никогда прежде подобного обряда в Скандинавии не встречали.
"Мы нашли женщину, похороненную в типичном костюме эпохи викингов, но самое необычное — две раковины гребешка у её рта. Подобной традиции до этого не описывали ни в одной находке", — отметил археолог Рэймонд Саваж, руководитель раскопок из Норвежского университета науки и технологий (NTNU).
Захоронение находилось неподалёку от побережья Тренделага. Морские гребешки — не редкость для этих мест, но их добыча в IX веке требовала ныряния на глубину. Поэтому учёные уверены, что эти раковины имели особый смысл.
В разных культурах гребешок символизировал жизнь, возрождение и переход в иной мир. В христианстве он позже стал эмблемой паломников, а в дохристианских традициях мог служить амулетом защиты. Возможно, викинги, жившие у моря, воспринимали эти створки как знак покровительства водной стихии или как символ пути души.
|Признак
|Типичные обычаи эпохи викингов
|Захоронение женщины с ракушками
|Расположение тела
|Лежа на спине, с украшениями
|То же, но с раковинами на лице
|Погребальные дары
|Украшения, оружие, керамика
|Фибулы, птичьи кости, морские раковины
|Символизм
|Статус, имущество, связь с богами
|Неизвестный обряд — вероятно, ритуал перехода
|Материалы
|Металл, дерево, ткань
|Добавлены элементы морского происхождения
|Известные аналоги
|Погребения женщин в Скандинавии и на Британских островах
|Отсутствуют полные совпадения
Археологи считают этот вариант маловероятным: их положение — строго симметричное и явно продуманное.
Тогда погребение могло указывать на статус хранительницы домашнего очага, связанного с морем.
Подобные образы встречаются в позднейших скандинавских сагах.
|Плюсы
|Минусы
|Логично объясняет редкость предметов
|Нет аналогов в соседних регионах
|Учитывает морскую культуру региона
|Не найдено письменных подтверждений
|Подкрепляется расположением артефактов
|Возможны бытовые объяснения
|Соответствует мотивам "перехода через воду"
|Символика раковин могла изменяться со временем
По одежде и украшениям — свободная и, вероятно, замужняя женщина, хозяйка фермы, сообщает hi-tech.mail.ru.
Возможно, они указывали на культ птицы как посредника между мирами.
После радиоуглеродного анализа и ДНК-тестов NTNU опубликует результаты в 2026 году.
