Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высокий CO2 увеличивает калорийность культур — учёные
Solaris не вошёл в перечень допуска в такси из-за уровня локализации — Rambler
Ирина Безрукова рассказала, что ей отказали в роли из-за возраста
Отпускная капсула из семи видов вещей закрывает весь набор образов — стилисты
Свекла выводит токсины, улучшает микрофлору и состояние ЖКТ — диетолог Павлюк
Жесткая вода провоцирует пожелтение листьев у культур по данным агрономов
Выпуск Lada Iskra достиг 15 машин в час — АвтоВАЗ
Гидроудар устраняется полным сливом и повторным заполнением системы — Thespruce
Ареал африканской золотой кошки сокращается из-за вырубки лесов — биологи

Под морскими гребешками — загадка веков: археологи нашли след обряда, которого не было в хрониках

В Норвегии найдено уникальное женское захоронение — археолог Рэймонд Саваж
5:57
Наука

В центральной Норвегии случайная находка привела к одному из самых загадочных археологических открытий последних лет. Любитель с металлоискателем наткнулся на овальную фибулу — украшение эпохи викингов. На первый взгляд — обычная находка, но именно она привела учёных к погребению, в котором ритуальные детали не вписываются ни в одно известное скандинавское захоронение.

Археологи на раскопках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологи на раскопках

Останки принадлежали женщине, жившей около IX века. Вокруг неё археологи нашли украшения, птичьи кости, следы одежды и две крупные раковины морского гребешка, аккуратно уложенные на лицо — на уровне рта и нижней челюсти. Никогда прежде подобного обряда в Скандинавии не встречали.

"Мы нашли женщину, похороненную в типичном костюме эпохи викингов, но самое необычное — две раковины гребешка у её рта. Подобной традиции до этого не описывали ни в одной находке", — отметил археолог Рэймонд Саваж, руководитель раскопок из Норвежского университета науки и технологий (NTNU).

Загадка морских гребешков

Захоронение находилось неподалёку от побережья Тренделага. Морские гребешки — не редкость для этих мест, но их добыча в IX веке требовала ныряния на глубину. Поэтому учёные уверены, что эти раковины имели особый смысл.

В разных культурах гребешок символизировал жизнь, возрождение и переход в иной мир. В христианстве он позже стал эмблемой паломников, а в дохристианских традициях мог служить амулетом защиты. Возможно, викинги, жившие у моря, воспринимали эти створки как знак покровительства водной стихии или как символ пути души.

Погребальные традиции викингов и уникальное захоронение из Тренделага

Признак Типичные обычаи эпохи викингов Захоронение женщины с ракушками
Расположение тела Лежа на спине, с украшениями То же, но с раковинами на лице
Погребальные дары Украшения, оружие, керамика Фибулы, птичьи кости, морские раковины
Символизм Статус, имущество, связь с богами Неизвестный обряд — вероятно, ритуал перехода
Материалы Металл, дерево, ткань Добавлены элементы морского происхождения
Известные аналоги Погребения женщин в Скандинавии и на Британских островах Отсутствуют полные совпадения

Как археологи раскрывают тайны древних ритуалов

  • Первичный осмотр: после обнаружения фибулы специалисты фиксируют место находки и контуры возможного захоронения.
  • Послойное вскрытие грунта: земля снимается постепенно, чтобы сохранить положение всех предметов.
  • Фотограмметрия: сцена снимается под разными углами — создаётся 3D-модель.
  • Лабораторный анализ: проводится радиоуглеродное датирование, исследуются ДНК и остатки тканей.
  • Интерпретация: учёные сопоставляют артефакты с аналогами из других регионов, формируя гипотезу о ритуале.

А что если

Раковины не имели ритуального значения, а были элементом одежды

Археологи считают этот вариант маловероятным: их положение — строго симметричное и явно продуманное.

Это символ принадлежности к прибрежному клану

Тогда погребение могло указывать на статус хранительницы домашнего очага, связанного с морем.

Раковины обозначали молчание умершей или защиту души

Подобные образы встречаются в позднейших скандинавских сагах.

Плюсы и минусы версии о символическом ритуале

Плюсы Минусы
Логично объясняет редкость предметов Нет аналогов в соседних регионах
Учитывает морскую культуру региона Не найдено письменных подтверждений
Подкрепляется расположением артефактов Возможны бытовые объяснения
Соответствует мотивам "перехода через воду" Символика раковин могла изменяться со временем

FAQ

Кто была женщина из Тренделага

По одежде и украшениям — свободная и, вероятно, замужняя женщина, хозяйка фермы, сообщает hi-tech.mail.ru.

Что символизировали птичьи кости рядом с ней

Возможно, они указывали на культ птицы как посредника между мирами.

Когда завершатся исследования

После радиоуглеродного анализа и ДНК-тестов NTNU опубликует результаты в 2026 году.

Мифы и правда

  • Миф: викинги хоронили только воинов.
    Правда: женщины также имели погребения со статусными дарами — фибулами, бусами, украшениями.
  • Миф: раковины встречаются во всех северных захоронениях.
    Правда: этот случай первый в Скандинавии.
  • Миф: такие предметы — украшения для красоты.
    Правда: их расположение говорит о ритуальном или сакральном смысле.

Интересные факты

  • Викингские женщины нередко хоронились в нарядах с овальными фибулами, символизировавшими семейный статус.
  • Морские гребешки в Европе считались знаком путешествия и обета ещё до появления христианства.
  • В аналогичных местах поблизости археологи нашли следы поселений VIII века, что указывает на преемственность традиций.

Исторический контекст

  • IX век — время активной морской экспансии Скандинавии: торговые пути вели к Британским островам и Франции.
  • В это же время формировались региональные ритуалы, соединявшие языческие верования и новые обряды.
  • Переход от язычества к христианству сопровождался смешением символов, и погребение из Тренделага может быть отражением этой эпохи перемен.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Континентальные породы попадают в океаническую мантию — исследователи
Наука и техника
Континентальные породы попадают в океаническую мантию — исследователи
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Экономика и бизнес
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Гости из космоса пришли без предупреждения: осколок пробил крышу и вынес тайну миллиардов лет
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Последние материалы
Отпускная капсула из семи видов вещей закрывает весь набор образов — стилисты
Свекла выводит токсины, улучшает микрофлору и состояние ЖКТ — диетолог Павлюк
В Норвегии найдено уникальное женское захоронение — археолог Рэймонд Саваж
Жесткая вода провоцирует пожелтение листьев у культур по данным агрономов
Выпуск Lada Iskra достиг 15 машин в час — АвтоВАЗ
Гидроудар устраняется полным сливом и повторным заполнением системы — Thespruce
Ареал африканской золотой кошки сокращается из-за вырубки лесов — биологи
Анна Хилькевич рассказала, что лечит волосы репейным маслом с дрожжами
Мышцы увеличиваются на 5-8 кг при натуральном тренинге за год — фитнес-эксперты
Неправильный помол ухудшает вкус домашнего латте — бариста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.