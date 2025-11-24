Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хронология дрогнула: один генетический след поднимает вопрос, меняющий всю историю Австралии

Дата заселения Австралии уточнена до 50 тыс. лет назад — New Atlas
5:02
Наука

Современная Австралия — огромный материк со сложной историей, уникальной фауной и многотысячелетней человеческой культурой. Но вопрос о том, когда именно первые Homo sapiens добрались до её берегов, всегда оставался предметом споров. Многие годы общепринятой считалась датировка около 65 000 лет назад. Новая работа американских исследователей предлагает радикально иную интерпретацию, основанную на ключевом генетическом аргументе: доле ДНК неандертальцев в геноме современных людей.

ДНК как свидетель миграций: почему неандертальцы стали решающим фактором

Учёные напоминают: все современные люди за пределами Африки имеют 1-4 % генетического наследия неандертальцев. Этого нельзя было бы ожидать, если бы предки австралийских аборигенов покинули Афро-Евразию раньше контактов двух видов.

В основу исследования легли данные, согласно которым единственный эпизод скрещивания Homo sapiens и неандертальцев произошёл в Европе 43 500-51 500 лет назад. Это означает, что миграция в Австралию не могла начаться раньше — иначе генетический след просто не успел бы распространиться по популяции.

Новая хронология: что меняется

Сопоставив генетические данные с археологическими находками, учёные предлагают обновлённую дату заселения Австралии — около 50 000 лет назад.
Этот временной диапазон совпадает с:

  • вытеснением неандертальцев анатомически современными людьми в Евразии;

  • возрастом ряда находок в северной Австралии (43 000-54 000 лет);

  • данными об изменении миграционных маршрутов Homo sapiens в эпоху позднего плейстоцена.

Исключение Маджедбебе: спор о датировке самого раннего стоянки

Главным аргументом сторонников более раннего заселения остаётся место Маджедбебе, где исследователи обнаружили следы деятельности возрастом до 70 000 лет. Однако новый анализ поднимает вопрос о корректности методики.

По замечанию авторов исследования, датировались прежде всего осадочные слои, а не сами артефакты. В песчаных почвах Австралии предметы могут перемещаться вертикально, что создаёт риск "омоложения" или "старения" комплексов, сообщает New Atlas.

Как объясняют расхождение дат

Подход Дата Аргументы Проблемы
Классическая версия ~65 000 лет назад Данные Маджедбебе возможное смещение артефактов в осадочных слоях
Новая генетическая версия ~50 000 лет назад наличие ДНК неандертальцев, корреляция с периодом скрещивания требует пересмотра археологических датировок
Комбинированный сценарий 50-60 тыс. лет назад совмещение археологии и ДНК пока не подтверждён количественно

А что если переселение было волновым

Опубликованная работа допускает, что Australia могла пережить несколько миграционных импульсов, но только самый поздний стал генетически определяющим. Такая модель объяснила бы наличие старых слоёв без противоречия генетике.

Мифы и правда

  • Миф: Австралия заселена 70 000 лет назад — это факт.
    Правда: датировка опирается на один спорный памятник; другие данные указывают на более поздний период.
  • Миф: генетика не способна точно датировать миграции.
    Правда: генетическая хронология часто точнее археологической, особенно при единичных событиях, как скрещивание с неандертальцами.

Исторический контекст

  1. Первые модели миграции Homo sapiens в Австралию появились в середине XX века.

  2. С открытием Маджедбебе в 2010-х годов датировки сместились к 65-70 тыс. лет.

  3. Генетические методы 2020-х годов позволили уточнить временные рамки и выявили противоречия.

FAQ

Почему нельзя заселение раньше контакта с неандертальцами?
Потому что иначе у австралийцев не было бы их ДНК.

Почему Маджедбебе вызывает сомнения?
Из-за особенностей песчаных почв, где артефакты могут перемещаться.

Есть ли шанс, что правы обе стороны?
Да: возможна ранняя миграция, но именно поздняя стала определяющей.

Интересные факты

  • Австралия — единственный континент, заселённый людьми без использования металлов и колёс.

  • Путь первых мигрантов включал пересечение морских проливов — один из самых древних примеров мореплавания.

  • Современные аборигены имеют одну из старейших непрерывных культур на Земле.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
