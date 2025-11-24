Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фланелевая рубашка вернулась в базовые вещи сезона — Vogue
Жир и волосы являются основной причиной бытовых засоров — Thespruce
Защиту от импульсивных покупок описал психолог Вереургин
Грязные стёкла скрыли автомобиль в слепой зоне по словам инженера Михаила Орехова
Уход за пуансеттией: полив после подсушки грунта — Malatec
Кофе лучше употреблять только в утренние часы — диетолог Поляков
Задержание 95 нарушителей на матче "Спартак" — ЦСКА подтвердило МВД
Епифанцев предпочёл сниматься в сериалах ради денег — кинокритик Шпагин
Реальные поставки энергоресурсов США в ЕС меньше заявленных — RonhEnergy

Живёт два века и не знает рака: а его белок запускает в людских клетках процесс, меняющий медицину

Клетки кита сохраняют защиту от раковых мутаций — морские биологи
Наука

Одна из самых стойких загадок биологии — почему крупные и долгоживущие животные почти не болеют раком, хотя их клетки делятся десятилетиями и подвергаются тем же рискам мутаций, что и клетки человека. Гренландский кит давно считается ярким примером этого феномена: невероятная продолжительность жизни, высокая выносливость и редкие случаи возрастных заболеваний удивляют исследователей уже много лет. Новое исследование, посвящённое его клеткам, обнаружило ключевой механизм защиты — необычно высокий уровень белка CIRBP, который активируется холодом и помогает восстанавливать ДНК. Эта находка может стать отправной точкой для разработки стратегий здорового старения у людей.

Гренландский ки
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гренландский ки

Как белок CIRBP стал главной подсказкой

Учёные из Рочестерского университета анализировали клетки гренландского кита и выяснили, что концентрация CIRBP в них в сто раз выше, чем у человека. Этот белок участвует в восстановлении двунитевых разрывов ДНК — повреждений, которые напрямую связаны с риском опухолей и возрастных патологий. Клетки, богатые CIRBP, быстрее устраняют сбои, не давая им превратиться в устойчивые мутации. Результаты уже показали, что внедрение киторого варианта CIRBP в человеческие клетки заметно ускоряет процессы репарации.

"Все знают, что гренландский кит обладает исключительным долголетием, но никто не знал причину", — поясняет Чжиюн Мао.

Исследователи отмечают, что высокая эффективность белка может объяснить удивительную устойчивость вида к мутациям, которые у других млекопитающих постепенно накапливаются и запускают онкогенные процессы.

Парадокс Пето: почему большие животные не болеют чаще

Классическая многоступенчатая модель рака утверждает: для того чтобы здоровая клетка превратилась в раковую, в ней должны накопиться несколько ключевых мутаций — обычно пять-семь. Логично было бы ожидать, что животные с огромным количеством клеток и длительным жизненным циклом сталкиваются с этим риском чаще. Но практика показывает обратное: киты, слоны и другие крупные виды болеют раком не чаще, чем мелкие млекопитающие.

Это явление получило название парадокса Пето. Оно предполагает, что у больших животных сформировались уникальные механизмы защиты генома — либо предотвращающие мутации, либо эффективно их исправляющие. Гренландский кит оказался особенно интересным объектом: он может жить более двух столетий, оставаясь удивительно устойчивым к возрастным нарушениям.

Что делает гренландского кита исключительным

Гренландский кит достигает массы более 80 тонн и обладает долговечностью, не имеющей аналогов среди млекопитающих. Данные инуитов-инупиатов, которые веками ведут охоту на этот вид, подтвердили возраст отдельных особей, что затем было уточнено научными методами. Клетки гиганта, как выяснилось, обладают повышенной способностью исправлять повреждения ДНК. В отличие от человеческих клеток, им требуется меньше мутаций, чтобы перейти в предраковое состояние, но такие мутации возникают значительно реже из-за мощных репарационных механизмов.

Важным открытием стало то, что уровень CIRBP растёт при воздействии холода — ученые предположили, что экстремальные арктические условия напрямую повлияли на эволюцию этого защитного пути.

Как устроено исследование

Получение образцов клеток оказалось серьёзной задачей: вид охраняется, а места его обитания труднодоступны. Поэтому учёные работали совместно с инуитскими общинами, которые имеют право добывать кита для собственных нужд. Несколько образцов тканей были переданы исследователям, после чего клетки изучили и вырастили в лабораторных условиях. Это позволило провести серию тестов, в том числе внедрить CIRBP гренландского кита в человеческие клетки и клетки дрозофилы.

Что показали первые эксперименты

Модель Эффект от внедрения CIRBP
Человеческие клетки ускоренное восстановление разрывов ДНК
Клетки дрозофилы увеличение продолжительности жизни и устойчивости к радиации
Клетки гренландского кита резкое повышение экспрессии CIRBP при охлаждении

Этот набор данных укрепил предположение: способность организма активно включать механизмы восстановления под воздействием холода — один из ключевых факторов долголетия гренландского кита.

Потенциал для будущих антиэйдж-стратегий

  1. Определить способы мягкой стимуляции CIRBP у человека.

  2. Исследовать, возможна ли передача защитных механизмов без генетических модификаций.

  3. Разработать терапевтические подходы, направленные на усиление репарации ДНК.

  4. Изучить взаимодействие CIRBP с другими восстановительными белками.

  5. Оценить влияние холодового воздействия на человеческие клетки в клинических условиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использовать экстремальное охлаждение как способ активировать CIRBP.
    Последствие: стресс тканей и риск воспаления.
    Альтернатива: контролируемые протоколы холодовой терапии.

  2. Ошибка: считать CIRBP единственным фактором долголетия.
    Последствие: неполные модели старения.
    Альтернатива: комплексный анализ генома и метаболизма вида.

  3. Ошибка: переносить данные животных напрямую на человека.
    Последствие: некорректные ожидания.
    Альтернатива: многоступенчатые лабораторные исследования.

А что если…

…удастся создать терапию, повышающую активность CIRBP у людей? Это откроет новый путь в замедлении старения на уровне клетки.
…холодовые протоколы станут частью медицинских антиэйдж-программ? Тогда восстановление ДНК можно будет стимулировать безопасными, естественными способами.

Плюсы и минусы перспективного подхода

Плюсы Минусы
естественный механизм защиты мало знаний о долгосрочных эффектах
нетоксичная стратегия омоложения сложность клинических испытаний
потенциал для новых терапий трудно контролировать холодовое воздействие
улучшение репарации ДНК этические ограничения и доступность образцов
адаптируемость в разные методы лечения необходимость больших исследований

FAQ

Можно ли уже применять CIRBP в медицине?
Пока нет — исследования находятся на раннем этапе.

Действительно ли холод помогает клеткам восстанавливаться?
У гренландского кита — да. У человека механизм ещё предстоит изучить.

Все ли крупные животные обладают защитой от рака?
Многие — да, но механизмы сильно различаются.

Мифы и правда

Миф: большой размер организма автоматически повышает риск рака.
Правда: парадокс Пето показывает обратное — крупные виды выработали мощные защитные механизмы.

Миф: долголетие гренландского кита связано только с климатом.
Правда: решающую роль играют клеточные механизмы восстановления.

Миф: белки, активируемые холодом, опасны.
Правда: CIRBP — естественная часть клеточного ответа на стресс.

Три интересных факта

  1. Гренландский кит — самое долгоживущее млекопитающее на Земле.

  2. Его клетки сохраняют способность к восстановлению повреждений даже в условиях сильного холода.

  3. Дрозофилы с CIRBP кита живут дольше и лучше переносят радиацию.

Исследования долголетия морских млекопитающих ведутся с середины XX века, когда биологи впервые обратили внимание на необычную устойчивость китов к заболеваниям старшего возраста. В конце XX — начале XXI века появились методы анализа ДНК, которые позволили детально изучать клеточные механизмы защиты. Особенно важными стали проекты, связывающие геномику, экологию и молекулярную биологию, благодаря которым удалось обнаружить уникальные пути репарации у долгоживущих видов. Сегодня изучение гренландского кита стало одной из центральных тем в биологии старения, а открытие роли CIRBP рассматривается как возможный фундамент для будущих антиэйдж-технологий.

С каждым новым исследованием становится очевидно, что секрет долголетия крупных млекопитающих скрыт в их клеточной архитектуре. Понимание этих процессов может изменить подходы к продлению здоровой жизни человека и открыть двери к терапиям, которые будут работать с самой основой старения — стабильностью генома.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Экономика и бизнес
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Корнеплод из прошлого: забытая культура возвращает место на грядках следующей весной
Корнеплод из прошлого: забытая культура возвращает место на грядках следующей весной
Последние материалы
Жир и волосы являются основной причиной бытовых засоров — Thespruce
Защиту от импульсивных покупок описал психолог Вереургин
Грязные стёкла скрыли автомобиль в слепой зоне по словам инженера Михаила Орехова
Уход за пуансеттией: полив после подсушки грунта — Malatec
Кофе лучше употреблять только в утренние часы — диетолог Поляков
Задержание 95 нарушителей на матче "Спартак" — ЦСКА подтвердило МВД
Епифанцев предпочёл сниматься в сериалах ради денег — кинокритик Шпагин
Реальные поставки энергоресурсов США в ЕС меньше заявленных — RonhEnergy
США использовали макеты систем С-300 в рамках новых учений — MWM
Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.