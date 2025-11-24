Питание на пороге революции: почему рост углекислого газа превращает овощи и злаки в пустышки

Высокий CO2 увеличивает калорийность культур — учёные

8:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Рост концентрации углекислого газа в атмосфере давно обсуждают в контексте климата, погоды и экосистем. Но новое исследование показало: изменение состава воздуха влияет не только на планету, но и на нас самих — через продукты, которые мы ежедневно едим. Оказалось, что повышенный уровень CO2 меняет химический профиль растений, делая их одновременно более калорийными и менее полезными. Это ставит под вопрос качество будущего рациона и его влияние на здоровье.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уборка урожая пшеницы

Что происходит с растениями при росте CO2

Углекислый газ участвует в фотосинтезе, и его избыток на первый взгляд звучит как благо: растения растут быстрее. Но ускоренный фотосинтез приводит к смещению баланса. Культура начинает активно накапливать сахара и крахмал — именно они дают растениям энергию. При этом содержание белка и необходимых микроэлементов падает. Это означает, что пища сохраняет объём и калорийность, но её питательность уменьшается.

Как исследователи пришли к этим выводам

Работу проводила команда Лейденского университета, изучившая данные десятков экспериментов. В них различные сельскохозяйственные культуры выращивали при разных уровнях CO2 — как в теплицах, так и на открытом воздухе. Такая модель позволила увидеть, что явление характерно не для одной культуры, а для целого спектра растений. Оно касается риса, пшеницы, ячменя, картофеля, сои, арахиса, томатов, салата и даже нута.

"Обеспеченность питательными веществами находится под угрозой, даже если продовольственная безопасность останется на должном уровне", — заявили исследователи.

Сравнение разных образцов показало, что при удвоении CO2 концентрация ключевых минералов и белков падает в среднем на 4,4%, а у отдельных видов — на десятки процентов. В то же время калорийность растёт.

Сравнение: как меняются культуры при росте CO2

Культура Тенденция при высоком CO2 Потери питательных веществ Рост калорийности Рис снижение белка и железа до 10-15% выраженный Пшеница падение уровня цинка и белка до 12% умеренный Ячмень снижение микроэлементов 8-10% заметный Нут сильное снижение цинка до 38% умеренный Картофель уменьшение белка 4-6% небольшой Соевые бобы снижение минералов 5-7% умеренный

Как действовать: пошаговые советы

Следить за рационом и включать продукты-жилеты: чечевицу, фасоль, рыбу, цельные крупы. Увеличить разнообразие растительной пищи — чем больше культур в рационе, тем ниже риск дефицитов. Использовать овощи из теплиц умеренно: они могут иметь меньшую плотность микроэлементов. Присматриваться к сортам с высоким естественным содержанием минералов — селекционеры уже работают над такими линиями. При необходимости проходить лабораторные обследования и восполнять дефициты с помощью специализированных витаминно-минеральных комплексов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на калории, игнорируя качество продуктов.

Последствие: скрытое голодание при нормальном объёме пищи.

Альтернатива: выбирать продукты с высокой плотностью питательных веществ. Ошибка: переходить на тепличные культуры как на основной источник овощей.

Последствие: снижение поступления микроэлементов.

Альтернатива: комбинировать тепличные и сезонные открытого грунта. Ошибка: считать, что спорт компенсирует всё.

Последствие: сохраняющиеся дефициты даже при активном образе жизни.

Альтернатива: выстраивать рацион с акцентом на минералы и белок.

А что если…

…концентрация CO2 будет продолжать расти?

Тогда растения будущего станут ещё калорийнее, а нам придётся менять систему питания — от выбора сортов до условий выращивания.

…темпы изменения состава пищи окажутся быстрее, чем предполагают исследователи?

Это приведёт к более заметным сдвигам в здоровье, включая рост хронических заболеваний и иммунных нарушений.

Плюсы и минусы влияния CO2 на сельское хозяйство

Плюсы Минусы ускоренный рост растений снижение белка повышение урожаев уменьшение минералов (цинк, железо) больше доступной продукции рост калорийности снижение рисков голода появление скрытого голодания развитие тепличных технологий возможное накопление токсичных элементов

FAQ

Можно ли компенсировать снижение питательности?

Да, за счёт более разнообразного рациона и продуктов с высоким содержанием белка и минералов.

Тепличные культуры опасны?

Нет, но при повышенном уровне CO2 их питательность может быть ниже — важно учитывать баланс.

Что лучше есть при риске дефицитов?

Бобовые, рыбу, яйца, цельные крупы, овощи открытого грунта — они более стабильны по питательности.

Мифы и правда

Миф: CO2 делает растения более полезными, потому что они быстрее растут.

Правда: быстрый рост приводит к снижению концентрации питательных веществ.

Миф: ожирение зависит только от объёма съеденной еды.

Правда: если продукты становятся калорийнее, риск возрастает даже при прежнем рационе.

Миф: изменения коснутся только отдельных культур.

Правда: эффект наблюдается у десятков растений по всему миру.

Сон и психология

Недостаток цинка, железа и белка влияет не только на тело. Заниженный уровень микроэлементов ослабляет концентрацию, ухудшает настроение и может способствовать хронической усталости. Скрытые дефициты часто проявляются снижением энергии и трудностями со сном — это важная часть общего влияния питания на психику.

Три интересных факта

В некоторых регионах CO2 растёт быстрее среднего мирового темпа. По прогнозам, уровень 550 ppm может наступить уже в течение жизни нынешнего поколения. Многообразие диеты — один из немногих способов компенсировать падение питательности.

Первые данные о влиянии CO2 на питательную плотность растений появились ещё в конце XX века, когда исследователи заметили, что при повышении концентрации газа формируется более высокая доля углеводов в культурах. Однако долгое время эта информация воспринималась как лабораторный феномен и не считалась значимой для питания. Ситуация изменилась, когда новые методы анализа позволили собирать данные с полевых участков, а показатели CO2 в атмосфере начали быстро расти. Это дало учёным возможность проследить, как изменяется состав продуктов, которые ежедневно поступают в рацион миллиардов людей.

Сегодня эта область стала частью глобальных исследований о воздействии выбросов на здоровье человека. Она объединяет экологию, агрономию, медицину и питание, формируя новую картину будущей продовольственной системы, где качество еды может измениться значительно раньше, чем её объём.

Завершая анализ, важно понимать: питание будущего будет зависеть не только от технологий выращивания, но и от того, как человечество справится с нагрузкой на атмосферу. От этого напрямую зависит баланс веществ в наших тарелках и здоровье будущих поколений.